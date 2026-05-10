Arsenal holt sich einen knappen 1:0-Sieg bei West Ham United

Arsenal gewinnt mit 1:0 gegen West Ham United und bleibt weiterhin an der Spitze der Premier League. Manchester City fängt die Gunners aber nicht ab.

Arsenal holt sich einen knappen 1:0-Sieg bei Abstiegskandidat West Ham United . Manchester City fängt die Gunners noch ab. Schon in der siebten Minute kommt Arsenal einem Tor nahe: Trossard trifft nach einem Eckball per Kopf den Pfosten.

Im Anschluss an einen weiteren Corner köpfelt Calafiori gefährlich, Mavropanos ist auf der Linie rettend zur Stelle. Einmal mehr solide – zumindest bis zur 78. Minute. Plötzlich entwischt Fernandes der Arsenal-Abwehr, bleibt im 1-gegen-1 aber an Goalie Raya hängen.

Glück für Arsenal. Die Gunners rennen jetzt an und suchen den Führungstreffer vehement: Geduldig warten sie bei ihren Kombinationen, bis sich ein Raum öffnet. Dann fällt der ersehnte Treffer in der 83. Spielminute!

Trossard sorgt für Euphorie beim Auswärtsteam: Eine bittere Pleite im Aufstiegsrennen konnte verhindert werden





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