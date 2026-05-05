Arsenal führt gegen Atlético Madrid – Saka schlägt zu!

Bukayo Saka bringt Arsenal im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atlético Madrid in Führung. Die Gunners dominieren zunächst, doch Atlético zeigt sich gefährlich durch Konter.

TOOOR für Arsenal ! Bukayo Saka bestätigt seine wiedergefundene Form und bringt die Gunners in Führung. Trossard zieht im Strafraum ab und zwingt Oblak zu einer Parade.

Die Abwehr landet dann aber direkt vor den Füssen des Arsenal-Captain. Saka muss nur noch zur Führung einschieben. Das Heimteam legt hier vor. Vom Ballbesitz her verdient.

Aber auch Atlético hatte seine Chancen. Zuerst schiesst Rice Atléti-Verteidiger Hancko im Strafraum an. Der Arm war aber angelegt. Dann stösst Griezmann Gegenspieler Trossard im Strafraum leicht in den Rücken.

Bei beiden Aktionen wurden hier offenbar im Sinne des Fussball entschieden. Resultat: Keinen Elfer von Daniel Siebert für das Heimteam. Der Schlussmann von Atlético hatte noch nicht viel zu tun.

Jedoch hat er bis jetzt jede Arsenal-Hereingabe mühelos abgefangen. Zudem weiss er mit guten Abschlägen zu überzeugen. Immer wieder finden seine weiten Abschläge den Mitspieler und lösen so gekonnt den Gegenstoss aus. Atlético Madrid ist nun vermehrt in der Platzhälfte von Arsenal anzutreffen.

Sie übernehmen so langsam das Spieldiktat. Marcos Llorente fand soeben aber vor dem Tor keine Anspielstation. Die Gäste sind vor dem gegnerischen Tor dennoch gefährlicher als die Gunners. Nun münzen sie dies auch in Ballbesitz um.

Es könnte heute schon der letzte Auftritt von Antoine Griezmann in der Königsklasse sein. Der Franzose wechselt im Sommer ablösefrei in die MLS zu Orlando. Den Titel konnte er noch nie holen. Zweimal (2014/2016) scheiterte er mit Atlético im Endspiel an Real Madrid.

Gerade er will vermutlich deshalb dieses Finale noch einmal erreichen und das Halbfinal-Out heute mit aller Kraft verhindern. Gabriel verzieht Weil sie nicht wirklich in Tornähe kommen, versuchen es die Gunners nun aus der Distanz. Abwehrhüne Gabriel Magalhaes zieht flach ab und sieht seinen Ball nur knapp am rechten Torpfosten vorbeizischen. Es bleibt aber auf beiden Seiten bei Halbchancen.

Declan Rice sucht am weiten Pfosten seinen Captain Bukayo Saka. Der Engländer hat sich aus dem Rückraum herangeschlichen. Er trifft dann aber den Ball nicht wunschgemäss. Sein Halb-Volley holpert neben dem Tor vorbei.

Wir warten noch immer auf den ersten Schuss aufs Tor der beiden Teams. Nach der tollen Arsenal-Choreo vor dem Anpfiff haben auf den Rängen nun eher die Atlético-Fans das Zepter übernommen. Von hoch oben unter dem Stadiondach sind sie gut zu hören. An der Unterstützung soll die Final-Mission heute also nicht scheitern.

Wieder wird das Team aus Madrid gefährlich. Antoine Griezmann schiebt den Ball nach einem schnellen Vorstoss in die Mitte. Dort lenkt Raya den Ball vor die Füsse von Simeone. Im letzten Moment wird er dann von den Gunners noch entscheidend gestört.

Sein Abschluss findet den Weg aufs Tor deshalb nicht. Atlético ist mit 13-Standardtreffer das beste Standard-Team in der Champions League. Arsenal erzielte nur deren acht nach stehenden Bällen. Die Gunners sind aber eigentlich noch mehr dafür bekannt.

Hoffentlich gibt es heute ein paar gefährliche Standards. Dank schnellem Umschaltspiel gehört der erste Aschluss dann aber doch den Gästen. Trainer-Sohn Simeone enteilt Calafiori auf der rechten Seite und findet in der Mitte Julian Alvarez. Der Elfmeterschütze aus dem Hinspiel schiebt den Ball aber dann am rechten Pfosten vorbei.

Es ist ein Paradebeispiel: Arsenal macht die Partie - Atlético lauert auf schnelle Konter. Derweil hat der Regen in Nordlondon deutlich zugenommen. Ein leichter Vorteil für die Engländer? Wir warten auf die erste Torchance in dieser Partie.

Bereits jetzt ist aber klar, dass Arsenal hier das Spiel machen will. Sie lassen den Lauf gekonnt im Mittelfeld zirkulieren. Bis jetzt stehen die Colchoneros aber noch gut und lassen keine Aktionen in Strafraumnähe zu. Soeben konnte Oblak eine Flanke von Trossard ohne Mühe abfangen.

Anpfiff! Der Ball im Emirates Stadium rollt. Wer erwischt den besseren Start in dieses Halbfinal-Rückspiel? In Kürze betreten die Spieler in Nordlondon den Rasen für die Hymne.

Sehen wir im Rückspiel auch Tore aus dem Spiel heraus oder machen wieder Elfmeter den Unterschied? Im Fulham-Spiel hat Publikumsliebling Bukayo Saka nach längerer Durststrecke wieder einmal sein ganzes Können aufblitzen lassen. Nach seiner Einwechslung half er mit einem Assist und einem Tor seinem Team zum wichtigen Sieg im Kampf um den Meistertitel. Heute steht er wie erwartet als Captain in der Startelf.

Kann er eine entscheidende Rolle spielen? Vor allem seine Eckbälle sind gefürchtet. Mit Innenverteidiger Gabriel hat er im Zentrum jeweils den perfekten Zielspieler. Aber auch auf Sakas Flügel-Dribblings dürfen wir gespannt sein.

Arsenal dürfte heute im eigenen Stadion vor allem auf Ballbesitz und Standards setzen. Dies wird Atlético recht sein. Sie sind bekannt für ihr schnelles Umschaltspiel. Im Hinspiel wurden sie so mehrfach nach einer kurzen Druckphase der Gunners brandgefährlich. Sowohl Arsenal-Coach Arteta, als auch Atléti-Trainer Simeone sind als Taktikfüchse bekannt





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