Arsenal erreicht erstmals seit 2006 das Champions-League-Finale

Arsenal besiegt Atlético Madrid mit 1:0 und steht nach 18 Jahren wieder im Finale der Champions League. Bukayo Saka trifft zum entscheidenden Tor, und die Mannschaft bleibt in der CL ungeschlagen.

Arsenal hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid erstmals seit 2006 wieder für das Finale der Champions League qualifiziert. Der entscheidende Treffer gelang Bukayo Saka kurz vor der Pause, nachdem Leander Trossard einen Schuss von links abgeprallt hatte und Saka schneller als seine beiden Madrider Verteidiger reagierte, um den Ball zum 1:0 einzuschieben.

Damit bleibt Arsenal in dieser Champions-League-Saison ungeschlagen und hat in 14 Spielen elf Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage zu verzeichnen. Die Gunners kassierten in dieser Zeit nur sechs Gegentore und hielten in neun Partien die Null. Dies ist eine beeindruckende Defensive, die zeigt, wie stark die Mannschaft in dieser Saison aufgestellt ist. Nach dem Spiel zeigte sich Saka emotional und dankte den Fans für ihre Unterstützung.

«So etwas habe ich noch nie erlebt», sagte der junge Stürmer. «Die Atmosphäre war unglaublich, und die Fans haben uns bis zum Schluss getragen. » Arsenal steht nun im Finale und wird gegen den Sieger des anderen Halbfinals zwischen Bayern München und Real Madrid antreten. Mikel Arteta, der Trainer der Gunners, betonte nach dem Spiel, dass der Druck in der Champions League immer groß sei, besonders im Halbfinale und im Finale.

«Es ist unmöglich, in dieser Phase nicht unter Druck zu stehen», sagte Arteta. «Aber wir konzentrieren uns darauf, unsere Aufgabe zu erledigen und das Beste zu geben. » Die Mannschaft hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie zu den besten Teams Europas gehört, und das Finale wird ein weiterer Test für ihre Stärke und ihr Talent sein





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Champions League Bukayo Saka Atlético Madrid Finale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arsenal oder Atlético – wer zieht ins Finale ein?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Champions League: Arsenal schlägt Atletico und steht im FinalArsenal erreicht erst zum zweiten Mal (nach 2006) den Final der Champions League. Das gelingt durch einen 1:0-Mini-Sieg im Rückspiel gegen Atletico Madrid.

Read more »

Arsenal erreicht Champions-League-Final dank Saka-Tor – Griezmann verabschiedet sich von AtléticoArsenal FC sichert sich mit einem 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid den Einzug ins Champions-League-Final. Bukayo Saka trifft nach einer starken Parade von Jan Oblak. Gleichzeitig verabschiedet sich Antoine Griezmann nach dem Spiel von Atlético Madrid und wechselt in die MLS zu Orlando City SC.

Read more »

Bukayo Saka führt Arsenal ins Champions-League-FinaleArsenal sichert sich mit einem 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid den Einzug ins Champions-League-Finale. Bukayo Saka ist der Matchwinner und führt sein Team nach einer Verletzungspause zurück auf den Erfolgskurs.

Read more »

Arsenal London im Champions-League-Final nach Sieg gegen Atlético MadridArsenal London sichert sich mit einem 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid den Einzug ins Champions-League-Finale. Die Gunners stehen zum zweiten Mal nach 2006 im Endspiel und treffen Ende Mai in Budapest auf den FC Bayern oder Titelverteidiger PSG. Bukayo Saka erzielte das entscheidende Tor kurz vor der Pause.

Read more »

Arsenal erreicht Champions-League-Finale dank goldenem Tor von Bukayo SakaArsenal London steht nach einem 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid im Finale der Champions League. Bukayo Saka erzielte das goldene Tor in der 45. Minute. Das Finale findet am 30. Mai in Budapest statt, wo die Gunners auf den FC Bayern München oder Paris Saint-Germain treffen.

Read more »