Arsenal erreicht Champions-League-Finale dank goldenem Tor von Bukayo Saka

Arsenal London steht nach einem 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid im Finale der Champions League. Bukayo Saka erzielte das goldene Tor in der 45. Minute. Das Finale findet am 30. Mai in Budapest statt, wo die Gunners auf den FC Bayern München oder Paris Saint-Germain treffen.

Arsenal London hat sich mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals für das Finale qualifiziert. Das entscheidende Tor erzielte Bukayo Saka in der 45.

Minute, nachdem der Madrilene Torhüter Jan Oblak einen Schuss von Leandro Trossard nur abwehren konnte. Für die Gunners ist es die zweite Finalteilnahme in der Königsklasse, nachdem sie 2006 gegen den FC Barcelona unterlagen. Das Finale findet am 30. Mai in Budapest statt, wo Arsenal auf den FC Bayern München oder Paris Saint-Germain trifft, die am Mittwoch den zweiten Finalisten ermitteln.

Atlético Madrid muss dagegen weiterhin auf den ersten Champions-League-Titel warten. Das Spiel verlief in einem teilweise strömenden Regen und war von Beginn an temporeich. Beide Mannschaften lieferten sich ein hart umkämpftes Duell, in dem lange Zeit keine klaren Torchancen entstanden. Eine erste gefährliche Situation gab es, als Arsenal-Angreifer Leandro Trossard nach einem Zweikampf mit Antoine Griezmann im Strafraum zu Boden ging.

Schiedsrichter Daniel Siebert blieb jedoch bei seiner Entscheidung und pfiff nicht. Die Spannung stieg, als Saka in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das entscheidende Tor erzielte. Nach dem Seitenwechsel verpasste Giuliano Simeone, der Sohn des Atlético-Trainers Diego Simeone, die große Chance zum Ausgleich, als er vor dem leeren Tor von Arsenal-Verteidiger Gabriel gestört wurde. Auf der anderen Seite scheiterte Viktor Gyökeres mit einer Direktabnahme knapp am Tor.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend, doch beide Teams konnten keine weiteren Tore erzielen. Arsenal musste bis zum Schluss zittern, durfte dann aber über den Finaleinzug jubeln. Die Gäste aus Madrid konnten den Rückstand aus der ersten Halbzeit nicht mehr aufholen und scheiden aus. Eine bittere Niederlage für Atlético, das sich trotz einiger guter Chancen nicht durchsetzen konnte.

Besonders ärgerlich war die verpasste Chance von Alexander Sörloth, der aus perfekter Position den Ball nicht richtig traf. Für Arsenal war es ein verdienter Sieg, der die Mannschaft in die Geschichte des Vereins schreibt. Mit dem Finaleinzug haben die Gunners die Chance, nach 22 Jahren wieder Meister zu werden und gleichzeitig den ersten Champions-League-Titel zu holen





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