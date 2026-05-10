Arsenal hat den Vorsprung auf Manchester City in der Premier League ausgebaut und ist in der Nähe des Meistertitel seit 2004. Leandro Trossard erzielte den entscheidenden Treffer für die Gunners.

Arsenal baut Vorsprung auf Manchester City weiter aus: Ein später Treffer von Leandro Trossard sichert Arsenal das 1:0 bei West Ham. Mit fünf Punkten Vorsprung rückt der erste Meistertitel seit 2004 in greifbare Nähe.

Arsenal hat mit einem Zittersieg den Vorsprung auf Verfolger Manchester City in der Premier League wieder ausgebaut. Der Champions-League-Finalist gewann das Londoner Duell bei West Ham United mit 1:0 und darf bei nur noch zwei ausstehenden eigenen Ligaspielen vom ersten Meistertitel seit 2004 träumen. Leandro Trossard erzielte in der 83. Minute mit einem Schuss aus 13 Metern den entscheidenden Treffer für die Gunners.

Kai Havertz hüpfte im Strafraum entscheidend aus der Flugbahn des Balls. In der Nachspielzeit jubelte West Ham über den vermeintlichen Ausgleich. Doch beim Treffer von Callum Wilson wurde Arsenals Torwart David Raya behindert – der Schiedsrichter entschied nach Videobeweis auf Foulspiel





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