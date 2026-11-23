Arnold Schwarzenegger, 79, teilt sein einfaches Weihnachtsmenü aus Gemüsesuppe und Gurkensalat. Seine Ernährungsweise ist zu 80 Prozent pflanzlich und dient auch dem Klimaschutz.

Arnold Schwarzenegger hat seine Essgewohnheiten im Alter von 79 Jahren offengelegt. Der Schauspieler und Klimaaktivist bevorzugt für seine Mahlzeiten einfache Gerichte wie Gemüsesuppe und Gurkensalat. Dies galt für ihn an gewöhnlichen Tagen ebenso wie am hohen christlichen Fest.

Einzigartiger Ernährungsplan von Arnold Schwarzenegger

Die Ernährung von Arnold Schwarzenegger setzt sich zu 80 Prozent aus pflanzlichen und zu 20 Prozent aus tierischen Bestandteilen zusammen. Diese Auswahl trifft der 79-Jährige bewusst im Kontext des Klimaschutzes. Obwohl er auf Steak und Schnitzel nicht komplett verzichtet, bleiben dies für ihn Ausnahmen. Sein Fokus liegt klar auf der pflanzlichen Basis, was sein tägliches Menü bestimmt.

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Weihnachtsessen mit einem spezifischen Regionalbezug

Beim einfachen Znacht, das Arnold Schwarzenegger am Festtag zu sich nimmt, darf ein bestimmtes Element nicht fehlen. Dieses Element ist Kernöl aus der Steiermark. Der berühmte Schauspieler verbindet somit seine globale Bekanntheit mit lokalen Produkten aus Österreich. Diese Entscheidung spiegelt seine Werte wider und zeigt die Bedeutung regionaler Zutaten.

Fit im Alter trotz des hohen Trainingspensums

Arnold Schwarzenegger hat seinen 79. Geburtstag direkt an den Trainingsgeräten verbracht. Er teilte diesen Moment am 30. Juli auf Instagram mit seiner Community. Seine Fitness bleibt bis ins hohe Alter erhalten. Er gibt den Ratschlag, die phrase "Dafür bin ich schon zu alt!" komplett zu streichen. Für ihn ist es wichtig, das Leben mit voller Energie zu genießen.

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Neue Filmprojekte und aktuelle Termine

Aufgrund seiner aktiven Karriere ist Arnold Schwarzenegger weiterhin in Filmprojekte involviert. Aktuell steht der Weihnachtsfilm "Gekaufte Weihnachten" im Fokus, dessen Originaltitel "The Man with the Bag" lautet. Der Film feiert am 2. Dezember seine Premiere auf Amazon Prime. Dies zeigt, dass er auch im Alter noch aktiv im Geschäft ist.

Konsequenz und Sympathie in der öffentlichen Wahrnehmung

Viele Haushalte verknüpfen Weihnachten traditionell mit bestimmten, oft aufwendigen Gerichten. Arnold Schwarzenegger hingegen wählt einen sehr einfachen Weg. Dies empfinden Beobachter als konsequent und sympathisch. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund seines fortgeschrittenen Alters. Seine Offenheit gegenüber der "Kronen Zeitung" hat die öffentliche Diskussion über gesunde und nachhaltige Ernährung weiter angeheizt.