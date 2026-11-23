Premier Paschinjan legt Verfassungsentwurf vor, der Berg-Karabach-Bezug entfernt. Aserbaidschan lobt Schritt. Referendum entscheidet über Paschinjans Amtszeit.

Die Regierung der armenischen Südkaukasusrepublik hat mit einem umstrittenen Entwurf für eine neue Landesverfassung dem Nachbarland Aserbaidschan entgegengekommen. In der vorgelegten Version fehlt in der Verfassungspräambel ein Verweis auf die armenische Unabhängigkeitserklärung, in der von einer Wiedervereinigung mit Berg-Karabach die Rede ist. Dieser Schritt markiert eine signifikante diplomatische Bewegung im langjährigen Konflikt zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken.

Politische Risiken für den Ministerpräsidenten

Nikol Paschinjan hat seinen Rücktritt für den Fall angekündigt, dass das Volk in einem für die Änderung der Verfassung nötigen Referendum mehrheitlich gegen den Entwurf stimmen sollte. Sollte das Ergebnis der Volksabstimmung jedoch in seinem Sinne ausfallen, werde er bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. Diese Bedingungen unterstreichen die politische Brisanz des Vorhabens und die hohe persönliche Verantwortung, die Paschinjan für diesen historisch bedeutsamen Schritt übernimmt.

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Diplomatische Reaktion aus Baku

Die Führung Aserbaidschans begrüßte die Vorlage des Verfassungsentwurfs deutlich. Aussenminister Ceyhun Bayramov sprach laut der staatlichen Nachrichtenagentur Azertag von einem wichtigen Ereignis und betonte, dass dies ein positiver Moment sei, der von Fortschritten zeugt. Die aserbaidschanische Seite sieht in der Streichung des Referenzen auf Berg-Karabach einen wesentlichen Schritt zur Normalisierung der Beziehungen und zur Anerkennung der territorialen Integrität des Landes.

Historischer Kontext der Region

Die jahrzehntelang mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Berg-Karabach war lange Streitpunkt zwischen den verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken. Sie gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, hielt sich aber seit den 1990er Jahren mithilfe der armenischen und der Schutzmacht Russland als abtrünnige Region im Südkaukasus. Diese historische Dimension macht jede Änderung der armenischen Verfassung zu einer Sensation, die über reine Gesetzesänderungen hinausgeht und die geopolitische Landkarte der Region neu zeichnet.

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Militärische Eskalation im September

Im September 2023 brachten aserbaidschanische Truppen das Gebiet wieder unter ihre Kontrolle. Infolge der Angriffe der aserbaidschanischen Kräfte wurde die de-facto-Verwaltung der Region zerschlagen. Dieser militärische Erfolg Aserbaidschans hat die Verhandlungsposition Armeniens erheblich geschwächt und den Druck auf Erebuni erhöht, diplomatische Kompromisse einzugehen, die den Status Quo anerkennen und damit die Grundlage für eine mögliche Zukunftsperspektive im Rahmen der aktuellen Verfassungsänderungen bilden.

Auswirkungen und nächster Schritt

Die anstehende Volksabstimmung wird darüber entscheiden, ob die neue Verfassung in Kraft tritt und ob Nikol Paschinjan sein Amt behält. Die Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen für die innere politische Stabilität Armeniens und die Beziehungen zu Aserbaidschan und Russland. Die Weltgemeinschaft wird die Ergebnisse genau verfolgen, da sie einen Wendepunkt in der Geschichte des Südkaukasus darstellen könnten. Die Zukunft der Region hängt nun direkt von der Entscheidung des armenischen Volkes ab.