Armeeveterinär Beat Wampfler verlässt Pferdezentrum Bern Ende 2027

Beat Wampfler gibt seine Aufgaben im Nationalen Pferdezentrum Bern im Sommer 2027 ab. Der Armeeveterinär prägte Klinik und Pferdemedizin während 25 Jahren.

Der Armeeveterinär Beat Wampfler gibt seine Aufgaben im Nationalen Pferdezentrum Bern (NPZ) im Sommer 2027 ab. Das teilte das NPZ am 27. Oktober mit. Wampfler arbeitete ein Vierteljahrhundert an einem Ort, der wie kaum ein anderer für das Militärpferd steht. In der Soldatensprache heisst der Armeeveterinär schlicht Pferdearzt.

Vom Militärgestüt zum Pferdezentrum

Wo heute das Nationale Pferdezentrum Bern liegt, bildete die Armee während Jahrzehnten ihre Pferde aus. Zu Spitzenzeiten waren es gegen 1500 Tiere. Ende 1996 schloss die Eidgenössische Militärpferdeanstalt (EMPFA). Aus ihr ging die Genossenschaft NPZ hervor.

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Ein Vierteljahrhundert lang war Wampfler hier der Pferdearzt schlechthin. Von einem klassischen Ruhestand könne bei ihm kaum die Rede sein, schreibt das NPZ. Der gebürtige Berner Oberländer wuchs als Bauernbub auf, die Landwirtschaft und die Pferde liessen ihn nie los.

Im NPZ baute er gemeinsam mit Stefan Bettschen die Pferdeklinik auf und machte sie zu einem Kompetenzzentrum für Pferdegesundheit. Er leitete die Klinik, sass im Leitungsteam und war stellvertretender Betriebsleiter. Als Diagnostiker machte er sich einen grossen Namen, als Chiropraktiker war er weit über die Kantonsgrenzen hinaus gefragt, gerne auch auf den Rennbahnen.

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Käse, Musik und Ochsen als Projekte

In Rösselerkreisen ist Beat Wampfler seit Jahren ein Begriff. Weltbekannt machte ihn jedoch der Käse. Er gilt als grosser Anhänger der Emmentaler Käsekultur und ist überzeugt, dass Musik den Käse besser macht. In seinem Käsehaus K3 in Burgdorf BE spielte er 2018 zusammen mit der Hochschule der Künste Bern reifendem Emmentaler Mozart, Rock und Hip-Hop vor.

Eine Jury verkostete die Laibe blind und fand den Hip-Hop-Käse am fruchtigsten. Die Wissenschaft stützte den Befund: Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) stellte im Labor fest, dass sich die Laibe je nach Musik messbar unterschiedlich entwickelt hatten. Die Geschichte ging um die Welt, und die Musik im Keller läuft bis heute.

Sein jüngstes Projekt hat vier Beine und Hörner. Wampfler ist Initiant eines Gespanns aus fünf Simmentaler Ochsen, die als Markenbotschafter für Simmentaler Original unterwegs sind. Die Tiere gehören nicht ihm, doch mit ihnen absolviert er beinahe eine Tour de Suisse. An der diesjährigen BEA in Bern zogen zwei der Ochsen den Karren.

Der Verein Simmentaler Original will mit seinem Gütesiegel die älteste Schweizer Zweinutzungsrasse fördern. Seit diesem Frühling übernehmen IP-Suisse und Mutterkuh Schweiz die operativen Aufgaben.

Neue Leitung der Pferdeklinik

In der Pferdeklinik folgt auf Beat Wampfler mit Désirée Blau-Huber eine ausgewiesene Pferdespezialistin. Die 36-jährige Tierärztin arbeitet seit 2019 im NPZ, zuvor war sie am Institut Suisse de Médecine Équine (ISME) tätig. Sie ist Fachtierärztin für Pferdemedizin und hat besondere Kompetenzen in der Pferdezahnmedizin.

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Spezialisiert ist Blau-Huber auf Orthopädie und bildgebende Diagnostik. An der Berufsfachschule in Zollikofen BE unterrichtet sie Lernende der Pferdeberufe in Pferdegesundheit. Ab 2027 leitet sie die Klinik zu dritt mit Thea Rhyner und Tanja Mathys, die beide seit über 15 Jahren im NPZ arbeiten.

Wampfler lobt seine Nachfolgerin: Désirée bringe nicht nur grosses fachliches Können mit, sondern auch die Leidenschaft für die Pferde und das Herzblut für den Betrieb. Als zweiter stellvertretender Betriebsleiter folgt ihm Dimitrij Gasser. Er leitet den Bereich Facility-Management und Services und gehört seit 2024 der Geschäftsleitung an. Gasser teilt sich die Stellvertretung mit Urs Schelker, der dieses Jahr 30 Jahre im NPZ feierte.

Wampfler bleibt dem NPZ verbunden

Dem NPZ bleibt Beat Wampfler auch nach 2027 verbunden. Er führt weiterhin Gäste durch das Haus und richtet seine Käsebuffets mit Spezialitäten aus dem eigenen Keller aus. Vor allem betreut er weiterhin die historische Geschirr- und Wagensammlung der ehemaligen EMPFA.

Die Sammlung gehört dem Bund und umfasst Geschirre, Wagen und weitere Zeugen der Schweizer Pferde- und Militärgeschichte. Als Tierarzt bleibt Wampfler im Aussendienst unterwegs. Seine Fahrpraxis will er in den nächsten Jahren schrittweise seiner Tochter übergeben. Seine Geschichten, sein Humor und sein Käsekeller würden im NPZ noch lange ihren festen Platz haben, schreibt das NPZ zum Abschied.