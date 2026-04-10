Armee in der Kritik: Soldaten posieren mit Rhodesien-Flagge – Untersuchung eingeleitet

Nachdem zwei Armeeangehörige auf einem Foto mit der Rhodesien-Flagge posierten, hat die Militärjustiz eine Untersuchung eingeleitet. Der Vorfall wirft Fragen nach rechtsextremistischen Tendenzen innerhalb der Armee auf.

Die Schweizer Armee steht erneut im Zentrum der Kritik, nachdem ein Foto von zwei Soldaten aufgetaucht ist, auf dem sie mit der Rhodesien-Flagge posieren. Die Flagge, die von rechtsextremen Kreisen vereinzelt verwendet wird, verherrlicht den Kolonialismus und die rassistische Vergangenheit des ehemaligen Südrhodesiens, dem heutigen Simbabwe. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die anhaltenden Herausforderungen, mit denen die Armee im Umgang mit extremistischen Tendenzen konfrontiert ist.

Die Militärjustiz hat umgehend eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Vorfalls zu klären und angemessene Massnahmen zu ergreifen. Dem betroffenen Soldaten drohen eine Busse von bis zu 500 Franken oder bis zu zehn Tagen Arrest, abhängig vom Ergebnis der Untersuchung. Dieser Vorfall reiht sich in eine Serie von Vorkommnissen ein, die Bedenken hinsichtlich der Verbreitung extremistischer Ideologien innerhalb der Armee aufwerfen.\Der Vorfall ereignete sich, als ein junger Soldat das umstrittene Foto an einen Instagram-Kanal schickte, der sich mit den rhodesischen Streitkräften befasst und das Bild verpixelt veröffentlichte. Die Verwendung der Rhodesien-Flagge, die für die weiße Minderheitsregierung zwischen 1965 und 1979 stand, wird in rechtsextremen Kreisen als Symbol für Nostalgie und die Verherrlichung des Kolonialismus betrachtet. Armee-Sprecher Stefan Hofer betonte gegenüber Medien, dass die Armee sich nicht mit menschenverachtenden oder extremistischen Ideologien in Verbindung bringen lassen wolle. Er bekräftigte das Bekenntnis der Armee zur Null-Toleranz-Strategie des Bundesrates und die konsequente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Untersuchung soll nun klären, inwieweit die beiden Soldaten mit extremistischen Ideologien sympathisieren oder diese gar unterstützen. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Sensibilisierung und Schulung innerhalb der Armee, um rechtsextremistische Tendenzen frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.\Dieser jüngste Vorfall ist jedoch nicht der einzige Fall, der in letzter Zeit für Aufsehen gesorgt hat. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Fälle, die auf rechtsextremistische Tendenzen innerhalb der Armee hindeuteten. So wurde beispielsweise ein dunkelhäutiger Rekrut in der Kaserne Payerne rassistisch beschimpft, und in einem Whatsapp-Gruppenchat wurden rechtsextremistische Inhalte, darunter Hakenkreuze und Hitler-Bilder, gepostet. In einem anderen Fall wurde ein Rekrut im Rekrutierungszentrum Rüti für die Verbreitung von Hitlerbildern und Hakenkreuzen in einem Whatsapp-Chat von der Militärjustiz verurteilt. Diese Vorfälle zeigen die Notwendigkeit von verstärkten Kontrollen, Schulungen und einem entschiedenen Vorgehen gegen alle Formen von Diskriminierung und Extremismus innerhalb der Armee. Die Armee muss sicherstellen, dass sie ein Umfeld schafft, in dem Rassismus und Extremismus keinen Platz haben und in dem alle Soldaten gleich behandelt werden, unabhängig von ihrer Herkunft oder Hautfarbe. Die aktuellen Vorfälle unterstreichen die Notwendigkeit, die bestehenden Massnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken, um sicherzustellen, dass die Armee ihren Verpflichtungen zur Verteidigung der Werte der Demokratie und der Menschenrechte nachkommt





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