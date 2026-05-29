Armedangels: Diskrepanz zwischen nachhaltigem Image und toxischer Unternehmenskultur

Ein detaillierter Bericht über die internen Konflikte bei der Modemarke Armedangels, bei der ehemalige Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen die Führungsebene und den CEO erheben.

Armedangels hat sich über Jahre hinweg als eine der führenden Marken für nachhaltige und ethisch vertretbare Mode in Deutschland etabliert. Mit dem Anspruch, eine sogenannte 'Social Fashion Company' zu sein, gelang es dem Unternehmen, eine treue Fangemeinde aufzubauen, die großen Wert auf faire Produktionsbedingungen und ökologische Materialien legt.

Besonders die bekannte Detox Denim Serie wurde zu einem Symbol für den bewussten Konsum und zog namhafte Persönlichkeiten wie den Fußballstar Lukas Podolski oder die Sängerin Joy Denalane an, die als Markenbotschafter für die Vision einer besseren Textilindustrie eintraten. Seit der Gründung im Jahr 2007 konnte das Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen, was sich auch in den offiziellen Zahlen widerspiegelt.

Mit rund 185 Beschäftigten und einem prognostizierten Umsatz von knapp 90 Millionen Euro für das Jahr 2025 scheint die Strategie des Unternehmens auf den ersten Blick ein voller Erfolg zu sein. Doch hinter der glänzenden Fassade der Nachhaltigkeit und der sozialen Verantwortung scheint sich ein weitaus düstereres Bild abzuzeichnen, das die Glaubwürdigkeit der Marke in Frage stellt. Ein aktueller Medienbericht des Magazins Spiegel bringt nun interne Missstände ans Licht, die in krassem Widerspruch zum öffentlichen Image stehen.

Basierend auf Gesprächen mit sechzehn ehemaligen Mitarbeitenden sowie der Auswertung von internen E-Mails, Chatnachrichten und Dokumenten wird ein Bild einer toxischen Arbeitskultur gezeichnet. Die Ex-Beschäftigten berichten von einem extrem harten Führungsstil, der von einem abwertenden Umgangston geprägt war. Anstatt der im Außenauftritt propagierten Empathie und sozialen Gerechtigkeit herrschte intern offenbar ein Klima der Angst und des enormen Leistungsdrucks.

Viele der Befragten schildern, dass die gesetzten Zielvorgaben in keiner Weise realistisch waren, was zu einer dauerhaften Überlastung und in mehreren Fällen zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führte. Der Weg aus dem Unternehmen verlief für viele nicht friedlich, sondern war von Konflikten und arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen gezeichnet, was die tiefe Kluft zwischen dem ethischen Anspruch der Marke und der tatsächlich gelebten Praxis in den Büros verdeutlicht. Besonders kritisch wird in den Berichten die Rolle des CEOs, Martin Höfeler, betrachtet.

Ihm wird vorgeworfen, den Bezug zur Realität verloren zu haben und eine Form von Größenwahnsinn an den Tag gelegt zu haben. So soll er beispielsweise versucht haben, Hollywoodstars als neue Gesichter der Marke zu gewinnen, während er gleichzeitig das Feedback seiner eigenen Belegschaft ignorierte oder diese in herablassender Weise behandelte. Die Berichte über das interne Klima sind teilweise erschütternd; so wird beispielsweise zitiert, dass eine Führungsperson Frauen mit extrem beleidigenden Begriffen wie 'dirty bitches' bezeichnet habe.

Diese Vorfälle werfen die grundlegende Frage auf, ob ein Unternehmen, das sich als Vorreiter für soziale Werte positioniert, diese Werte überhaupt intern implementiert hat. Zudem gibt es wachsende Zweifel daran, ob das aggressive Wachstumsstreben überhaupt mit der ursprünglichen Idee der Nachhaltigkeit vereinbar ist.

Kritiker innerhalb der ehemaligen Belegschaft sehen eine gefährliche Annäherung an das Modell klassischer Fast-Fashion-Konzerne, bei denen hohe Stückzahlen und ein schneller Wechsel der Kollektionen im Vordergrund stehen, was letztlich den ökologischen Fußabdruck vergrößert und die ursprüngliche Philosophie verrät. Seitens Armedangels wurde auf diese Vorwürfe reagiert, wobei ein Teil der Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen wird. Das Unternehmen betont, dass Arbeitsleistungen während der gesetzlichen Ruhezeiten, an Krankheitstagen oder im Urlaub grundsätzlich nicht gefordert würden.

Gleichzeitig räumt die Geschäftsführung jedoch ein, dass es in Einzelfällen zu Fehlverhalten von Führungskräften gekommen sein könne. In diesen spezifischen Fällen seien bereits entsprechende arbeitsrechtliche Konsequenzen gezogen worden. Aggressives Verhalten und Beleidigungen würden nicht toleriert und stünden im Widerspruch zum Selbstverständnis des Hauses. In Bezug auf die Nachhaltigkeit beharrt Armedangels darauf, dass dieser Aspekt weiterhin das zentrale Element der Unternehmensstrategie bleibe.

Man argumentiere, dass Nachhaltigkeit nicht primär über die Menge der produzierten Ware definiert werde, sondern über die Wahl der Materialien, die Transparenz der Lieferketten und die kontinuierliche Verbesserung der Produktionsprozesse. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, das Vertrauen der Öffentlichkeit und der eigenen Mitarbeiter zurückzugewinnen, wenn der interne Spirit nicht mit dem externen Versprechen übereinstimmt





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