Die Argovia Wildcats des Judo und Aikido Clubs Wohlen unterlagen am 7. November 2026 dem Team Fribourg-Genf bei den Damen mit 1:4 im Sportausbildungszentrum.

Am 7. November 2026 trafen die Argovia Wildcats des Judo und Aikido Clubs Wohlen auf das Team Fribourg-Genf und erlitten bei der SMM Play-Off & Final-Four Damen Veranstaltung eine deutliche Niederlage mit einem Ergebnis von 1:4. Das entscheidende Duell fand im Sportausbildungszentrum Müllimatt in Windisch statt und markierte einen Höhepunkt in der laufenden Saison für beide Teams. Die Argovia Wildcats mussten sich nach einem starken Start in den ersten Minuten am Ende den Favoriten geschlagen geben.

Saisonrückblick und Kaderituation

Die Argovia Wildcats blicken auf eine erfolgreiche Hauptrunde zurück, in der sie den dritten Rang in der Region Ost belegen konnten. Für das Auftreten in Windisch stand dem Team eine schwierige Situation gegenüber, da zahlreiche Kämpferinnen verletzungs- und krankheitsbedingt ausfielen. Trotz dieser personellen Engpässe und der daraus resultierenden Erschwernis für die战术ischen Aufstellungen gelang es den verbliebenen Athletinnen, sich psychologisch stark zu präsentieren und die Konkurrenz im Saal zu einem interessanten Match zu motivieren.

Also read «Geist zurück in die Flasche»: 128 Staaten ringen in Genf um Schranken für Killerroboter

Die Ausgangslage für das Spiel gegen Fribourg-Genf war von Beginn an durch die herausragende Form der Gegner geprägt. Fribourg-Genf trat als Zweitplatzierter der Region West an und verfügte über eine tiefere und gesündere Ersatzbank. Die Argovia Wildcats wussten um diese Diskrepanz, entschlossen sich aber dennoch zu einem aggressiven und kämpferischen Ansatz, um die eigenen Chancen im Turnierverlauf maximal zu nutzen und die eigenen Fans im Sportausbildungszentrum zu begeistern.

Der Verlauf des Kampfes um Platzierung

Der erste Kampf der Serie verlief überraschend positiv für den Judo und Aikido Club Wohlen, da die Argovia Wildcats diesen ersten Zweikampf für sich entscheiden konnten. Dieser Erfolg schuf eine kurze Phase des Aufschwungs und der Zuversicht im Lager der Heimmannschaft. In den darauffolgenden vier Begegnungen zeigte das Team von Trainerin Rahel dennoch enorme Willenskraft und Einsatzbereitschaft auf der Matte, auch wenn die individuelle Überlegenheit des gegnerischen Teams mit der Zeit deutlicher zutage trat.

Advertisement

Die Athletinnen Selina, Ronja, Jana, Svenia, Svenja, Pascale, Enola, Muriel, Maïté und Julia kämpften unter der Leitung ihrer Trainerin Rahel um jeden Punkt. Obwohl sie insgesamt mit 1:4 unterlagen, wurde der technische und taktische Einsatz in jedem einzelnen Duell gewürdigt. Die Stimmung in der Halle war durch die enge Verbundenheit der Mannschaft und die aktive Unterstützung der Fans geprägt, was die sportliche Leistung der Argovia Wildcats über die reine Ergebnisliste hinaus hob.

Danksagung und Teamzusammenhalt

Nach dem Abpfiff des letzten Kampfes richtete der Judo und Aikido Club Wohlen einen offiziellen Dank an alle Anwesenden im Sportausbildungszentrum Müllimatt. Die Wohlerinnen bedankten sich speziell bei den Samariterinnen und Samaritern für deren professionelle Unterstützung während des Tages sowie für die kontinuierliche Betreuung über die gesamte Saison hinweg. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung der medizinischen Infrastruktur für den erfolgreichen Betrieb eines Spitzenclubs.

Ein weiterer Schwerpunkt der Würdigung galt der engen Verzahnung innerhalb des Vereins. Die Argovia Wildcats nutzten den Moment, um auch das NLA-Team des Vereins zu unterstützen und ihre Verbundenheit zu demonstrieren. Die gemeinsame Reise zu den Final Four zeigt, dass der Judo und Aikido Club Wohlen trotz der sportlichen Niederlage im Spiel gegen Fribourg-Genf mit dem erzielten dritten Rang in der Region Ost und dem erreichten Finaleinzug einen erfolgreichen Saisonabschluss feiert.