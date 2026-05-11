Argentinier-Paar im Flugzeug erwischt: Mann und Frau werden festgenommen

Ein 55 Jahre alter Mann und eine 60-jährige Frau wurden in Argentinien wegen 'obszönen Exhibitionismus' im Flugzeug erwischt und festgenommen. Sie waren in der Business-Class unterwegs und wurden nach der Landung in Rosario auf Hinweis des Piloten festgenommen. Die beiden sollen sich während des Flugs kennengelernt haben.

Wegen 'obszönen Exhibitionismus ' sind in Argentinien ein 55 Jahre alter Mann und eine 60-jährige Frau festgenommen worden, die in der Business-Class eines Flugzeug s angeblich beim Sex erwischt wurden.

Medienberichten zufolge nahm die Flughafenpolizei das Paar direkt nach der Landung in der Stadt Rosario auf Hinweis des Piloten fest. Die beiden sollen sich erst während des fast siebenstündigen Flugs zwischen Panama und Argentinien kennengelernt haben. Einer Großmutter, die mit ihrer minderjährigen Enkelin in der Nähe sass, fielen laut der Zeitung 'La Nación' verdächtige Bewegungen auf den Plätzen 1E und 1F auf. Alarmierte Flugbegleiter entdeckten das Paar demnach mit heruntergelassener Kleidung.

Nach den ersten Formalitäten kamen beide laut den Berichten wieder auf freien Fuß, während die Generalstaatsanwaltschaft in Rosario weiter ermittelt. Ähnliche Fälle werden laut dem Fernsehsender TN häufig mit einer Geldstrafe oder einer Spende an eine gemeinnützige Organisation beigelegt. Am Flughafen von Rosario soll die Familie des verheirateten Mannes bereits auf ihn gewartet haben





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentinien Flugzeug Sex Exhibitionismus Festnahme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann erheblich verletzt, mutmasslicher Täter festgenommenA man was severely injured in a brawl on the Archhofplatz in Winterthur, and the 37-year-old perpetrator was arrested by the police.

Read more »

Angriff in Wohlen: Zwei Unbekannte schlagen Mann in Bahnhofsunterführung niederEin 57-Jähriger wurde am Samstagabend in der Bahnhofsunterführung Wohlen von hinten attackiert und mit erheblichen Kopfverletzungen ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.

Read more »

Mann in Wohlen AG in Unterführung angegriffen und verletztEine unbekannte Täterschaft hat am Samstagabend in der Bahnhofsunterführung in Wohlen AG einen 57-jährigen Mann von hinten angegriffen. Das Opfer wurde mit erheblichen Kopfverletzungen in ein Spital gebracht. Die Täter waren am Sonntag weiterhin flüchtig, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Read more »

Wohlen AG: Mann in Bahnhofsunterführung schwer verletztEin Mann wurde am Samstagabend in Wohlen AG hinterrücks angegriffen und erlitt erhebliche Kopfverletzungen. Die Täter sind flüchtig – die Polizei sucht Zeugen.

Read more »