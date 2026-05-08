Nach mehreren Todesfällen auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik suchen Experten nach dem Ursprung des Hantavirus. In Argentinien haben sich die Infektionszahlen zuletzt verdoppelt, die Fachleute auf die sich beschleunigenden Auswirkungen des Klimawandels zurückführen. Das Andesvirus ist die einzige Hantavirus-Variante, die von Mensch zu Mensch übertragbar ist.

Nach mehreren Todesfällen auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik suchen Experten nach dem Ursprung des Hantavirus . In Argentinien haben sich die Infektionszahlen zuletzt verdoppelt, die Fachleute auf die sich beschleunigenden Auswirkungen des Klimawandel s zurückführen.

Das Andesvirus ist die einzige Hantavirus-Variante, die von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Argentinien wird von der Weltgesundheitsorganisation regelmässig als das Land mit der höchsten Inzidenz dieser seltenen, durch Nagetiere übertragenen Krankheit in Lateinamerika eingestuft. Höhere Temperaturen weiten die Verbreitung des Virus, weil sich Nagetiere, die das Hantavirus übertragen, in wärmeren und veränderten Ökosystemen an immer mehr Orten vermehren können. Menschen infizieren sich üblicherweise durch Kontakt mit Ausscheidungen der Nagetiere, beispielsweise über eingeatmeten Staub.

Argentinien ist wegen des Klimawandels tropischer geworden, was zu Umbrüchen bei der Verbreitung von Dengue- und Gelbfieber geführt hat. Es gibt jetzt aber auch neue tropische Pflanzen, deren Samen Mäusen eine Grundlage zur Vermehrung bieten. Es besteht kein Zweifel, dass sich das Hantavirus im Lauf der Zeit immer stärker verbreitet. Nach Zahlen des argentinischen Gesundheitsministeriums vom Dienstag wurden seit Juni 2025 insgesamt 101 Infektionen mit dem Hantavirus registriert, etwa doppelt so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahres.

Die argentinische Provinz Feuerland, wo das Schiff vor der Abfahrt wochenlang gelegen hatte, hat noch nie einen Fall von Hantavirus verzeichnet. Laut zwei Ermittlern geht die argentinische Regierung davon aus, dass sich das Paar das Virus bei einem Ausflug zur Vogelbeobachtung in Ushuaia zugezogen hat. Argentinien erlebte in den vergangenen Jahren eine historische Dürre, doch es gab auch unerwartet heftige Regenfälle – Teil eines umfassenderen Musters extremer Wetterereignisse, das Wissenschaftler auf den Klimawandel zurückführen.

Experten zufolge haben diese Schwankungen teilweise Bedingungen geschaffen, unter denen sich Hantaviren besonders gut vermehren können





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Kreuzfahrtschiff Antarktis Klimawandel Dengue-Fieber Gelbfieber Andesvirus Passagiere Argentinien Feuerland Ushuaia Waldgebiete Patagoniens Extremer Wetterereignisse Klimawandel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ansteckung nach Kreuzfahrt - Mann mit Hantavirus wird in Zürich behandeltHantavirus wurde bei einem Mann in der Schweiz nachgewiesen

Read more »

Kreuzfahrtschiff darf Kanaren anlaufen – Region wehrt sichDas von Hantavirus-Fällen betroffene Kreuzfahrtschiff darf einen Hafen auf den Kanarischen Inseln anlaufen.

Read more »

Andesvirus: So gefährlich ist der Hantavirus-Typ vom KreuzfahrtschiffAuf der MV Hondius starben drei Personen, ein Schweizer wird im Unispital Zürich behandelt. Das Andesvirus hat eine Letalität von bis zu 50 Prozent.

Read more »

Hantavirus in Argentinien: Fälle haben sich seit Juni 2025 verdoppelt101 Infektionen seit Juni 2025 – doppelt so viele wie im Vorjahr. Fachleute sehen den Klimawandel als möglichen Treiber der Zunahme.

Read more »