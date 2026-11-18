Argentinien dominiert Costa Rica mit 7:0. Toren von Alvarez, Paz, Mastantuono und Mac Allister sichern den klaren Sieg im Fußballmatch.

Die argentinische Fußballnationalmannschaft hat im letzten Spielabschnitt eine beeindruckende Leistung gezeigt und Costa Rica mit einem hohen Sieg von 7:0 besiegt. Am Ende der zweiten Halbzeit stand das Ergebnis fest, das den vollständigen Sieg der Gastgeber und Gegner aus Südamerika gegen die mitteleuropäische Auswahl bestätigte. Das Match war geprägt von technischen Aktionen und präzisen Toren, die den Kontrast im Niveau verdeutlichten.

Die entscheidenden Tore und Spielverlauf

Die erste Führung erzielte Julián Alvarez, der mit einem rechten Fuß aus der Strafraummitte unten links traf. Die Vorlage dazu kam von Agustín Giay, was den Spielstand auf 2:0 erhöhte. Kurz darauf sorgte Nico Paz für die dritte Treffer, indem er mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum direkt unter die Latte in die Tormitte schoss. Máximo Perrone bereitete dieses Tor vor und festigte die dominante Position von Argentinien.

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Die zweite Halbzeit brachte weitere Tore, die den Vorsprung weiter ausbauten. Julián Alvarez verdoppelte seine persönliche Bilanz, als er mit dem linken Fuß von links aus einem ungünstigen Winkel oben links traf. Gianluca Prestianni assistierte hier und sorgte für den Stand von 4:0. Franco Mastantuono erweiterte den Vorsprung auf 5:0, indem er mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte unten rechts zum Abschluss kam. Máximo Perrone lieferte auch hier die entscheidende Vorlage.

Danach traf Alexis Mac Allister mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte in die Tormitte, um den 6:0-Status zu erreichen. Zum Abschluss der Torschützenliste sorgte Giuliano Simeone für das siebte Tor, indem er mit dem linken Fuß rechts im Strafraum unten rechts traf. Die Vorbereitung erfolgte durch Giuliano Simeone selbst, was den 7:0-Sieg besiegelte. Nicolás Tagliafico bekam kurz zuvor noch einen Freistoß in der eigenen Hälfte zugesprochen, was den Spielkontext unterstrich.

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Wechsel und taktische Anpassungen

Die Trainer beider Mannschaften nutzten die Partie für taktische Experimente und Spielerwechsel. Bei Argentinien kam Aaron Anselmino für Facundo Medina ins Spiel, während Mariano Troilo für Lisandro Martínez wechselte. Gonzalo Montiel ersetzte Agustín Giay. Diese Änderungen zeigten den tiefen Kader und die Rotation durch den Verband.

Costa Rica reagierte ebenfalls mit personellen Veränderungen. Kenay Myrie kam für Josimar Méndez ins Team, Douglas López ersetzte Andrey Soto, und John Ruiz übernahm die Rolle von Aarón Salazar. Joseph Mora wurde für Carlos Mora eingewechselt. Diese Schritte versuchten, die Defensive zu stabilisieren, die jedoch der Offensivgewalt nicht standhalten konnte.

Statistiken und Schlussfazit

Trotz mehrerer Chancen durch José Manuel López, der mit dem linken Fuß rechts im Strafraum schoss, und Kopfballversuchen von Mariano Troilo und José Manuel López, konnten die Costa-Ricaner keine Tore verbuchen. Versuche von Manfred Ugalde wurden abgeblockt, und Fernschüsse von Kenyel Michel von der Distanz wurden vom Torwart gehalten. Der vierte Offizielle verkündete null Minuten Nachspielzeit, was das Ende des Spiels markierte. Argentinien zeigte technische Überlegenheit, während Costa Rica trotz individueller Aktionen wie Freistoßen von Douglas López und Josimar Alcócer chancenlos blieb. Das Ergebnis von 7:0 spiegelt die klare Dominanz der südamerikanischen Mannschaft wider.