Argentinische Medien zitieren den Direktor für Epidemiologie und Umweltgesundheit von Feuerland, Juan Petrina, der bestätigt, dass das Risiko einer Hantavirus-Ansteckung in Ushuaia praktisch ausgeschlossen ist. Basierend auf epidemiologischen Daten und den bisherigen Untersuchungsergebnissen betont Petrina seine Einschätzung. Parallel dazu führt die Provinzregierung, zusammen mit dem Gesundheitsministerium und Experten des Malbrán-Instituts, umfassende Ermittlungen entlang der Reiseroute durch, um Überträger in der Region zu identifizieren. Zunächst konnten Werte festgestellt sein, die eine geringe Präsenz potenzieller Überträger und ein feisches epidemiologisches Bild in der Region bestätigen.

Juan Petrina, Direktor für Epidemiologie und Umweltgesundheit von Feuerland, bekräftigte am Freitagabend, dass das Risiko einer Hantavirus -Ansteckung in Ushuaia praktisch ausgeschlossen ist. Grundlage dieser Einschätzung sind sowohl epidemiologische Daten als auch die bisherigen Untersuchungsergebnisse.

Die Inkubationszeit wurde erläutert, dass das verstorbene Paar aus den Niederlanden am 29. März in der argentinischen Provinz Feuerland eingetroffen und sich später im gleichen Monat an Bord des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius aufgehalten habe. Petrina schätzte die Inkubationszeit des Hantaviruss bei bis zu 45 Tagen, weshalb er den Zeitraum von 6. April – 29.

März 2022, in dem es diagnostiziert wurde, als außergewöhnlich kurz bezeichnete. Weiterhin wurden mögliche Überträger in der Region undalong der Reiseroute untersucht. Lediglich die Andenvariante wird hauptsächlich durch die Langschwanzmaus übertragen. Populationen dieser Mäuse wurden identifiziert, und erste Ergebnisse bestätigten den geringen Vorkommen potenzieller Überträger und das Fehlen epidemiologischer Auffälligkeiten





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