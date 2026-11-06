Ardon Jashari unter Druck bei AC Mailand: Negativer Einfluss auf Resultate

Ardon Jasharis Wechsel zu AC Mailand scheitert bisher. Der Schweizer Mittelfeldspieler steht in der Kritik, da Milan bei seinen Einsätzen häufig verliert, obwohl die Ablösesumme hoch war.

Der Wechsel von Ardon Jashari vom FC Brüssel zur AC Mailand verlief im Sommer 2025 keineswegs reibungslos. Der 24-jährige Schweizer Nationalspieler war für mehr als 30 Millionen Franken gewechselt worden, um im zentralen Mittelfeld auf die Klasse von Spielern wie Luka Modric oder Adrien Rabiot zu setzen. Die Erwartungen der AC Mailand und von Jashari selbst klaffen jedoch weit auseinander. Bisher hat die beabsichtigte Schlüsselfigur die erhofften Impulse nicht gesetzt, was zu wachsender Enttäuschung in den Reihen der Rossoneri führt.

Verletzungen und Startschwierigkeiten in Italien

Der Start in der neuen italienischen Liga gestaltete sich für den langjährigen Akteur des FC Luzern von Anfang an schwierig. Im August 2025 erlitt Jashari einen Wadenbeinbruch, was ihn für gut zwei Monate aus dem Wettkampfgeschehen nahm. Diese Verletzung verzögerte seine Eingewöhnungsphase in die Serie A erheblich. Statt sofort als Ergänzungsspieler oder Starter zu überzeugen, musste Jashari erst wieder fit werden, bevor er überhaupt die Chance hatte, seine Qualität unter Beweis zu stellen.

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Seit seiner Rückkehr versucht der Nati-Akteur verzweifelt, sich einen Stammplatz bei der AC Mailand zu erarbeiten. Trainer Maxmilian Allegri bot ihm dabei zunächst Möglichkeiten, sich von der ersten Minute an zu zeigen. Nach dem Abgang Allegris übernahm Ruben Amorim das Ruder, doch auch unter dem neuen Trainer scheitert Jashari daran, konstant gute Leistungen abzurufen. Die Zahlen verdeutlichen die Misere: Trotz zahlreicher Einsätze konnte sich der Schweizer Mittelfeldspieler noch nicht als unumstrittener Bestandteil der Startelf etablieren.

Negativer Zusammenhang mit Spielausfällen

Die statistische Lage bei der AC Mailand deutet auf ein problematisches Zusammenspiel zwischen Jashari und den Teamresultaten hin. In sämtlichen Europacup-Partien der laufenden Saison stand Jashari in der Startelf. Bei diesen Auftritten verlor Milan jedoch jedes Mal. Am vergangenen Donnerstag musste das Team bei der 0:2-Niederlage gegen Ferencváros in der Europa League bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel hinnehmen. In diesem Match gegen die Ungarn wurde Jashari vom Trainerstab nach gut einer Stunde beim Stand von 0:1 vorzeitig vom Feld geholt, ein Zeichen für die angespannte Situation.

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Wettbewerbsübergreifend sieht die Bilanz für die Rossoneri in der laufenden Saison insgesamt düster aus. Von 14 absolvierten Pflichtspielen gingen vier verloren. In allen vier dieser Pleiten gehörte Ardon Jashari der Stammelf an. Zwar resultierten aus den restlichen drei Partien, in denen der 15-fache Internationale beim Anpfiff auf dem Platz stand, drei Siege, doch die Dominanz der Niederlagen bei seinen Einsätzen wirft ernsthafte Fragen nach seiner aktuellen Form und seinem Einfluss auf das Spiel auf.

Kritik von Trainer Ruben Amorim

Trainer Ruben Amorim übte nach dem 0:2 gegen Ferencváros scharfe Kritik an sich selbst und seinem Team, ohne dabei direkt mit dem Finger auf einzelne Akteure zu zeigen. "Wir müssen uns verbessern, andernfalls ist es vorbei", warnte der Portugiese in Bezug auf das mögliche Weiterkommen in der Europa League. Amorim versuchte gar nicht erst, seinen Frustzustand zu verschleiern. Er richtete sich direkt an die Journalisten an der Medienkonferenz und sagte: "Ich sage einfach, was ich sehe, denn ihr seid ja nicht dumm. Ich kann und will hier niemanden täuschen."

Auch wenn die Kritik von Amorim nicht ausschließlich auf Jashari gerichtet ist, ist der Schweizer Spieler von diesen Worten sicher nicht ausgenommen. Die indirekten Anspielungen und die sichtbare Frustration des Trainers unterstreichen den Druck, unter dem der Mittelfeldspieler steht. Die Erwartungen, dass Jashari durch seine Erfahrung und Klasse das Spiel im Zentrum beleben könnte, erfüllen sich bisher nicht. Stattdessen führt seine Anwesenheit in der Startformation häufig zu defensiven Schwächen und fehlender Offensivkraft.

Medien und Fans zweifeln an Zukunft des Spielers

In den italienischen Medien und in den Fankreisen der AC Mailand wachsen die Zweifel daran, dass Ardon Jashari bei den Rossoneri noch durchstarten wird. Die hohe Ablösesumme von über 30 Millionen Franken steht in keinem Verhältnis zu den aktuellen Leistungen. Die Fans erwarten eine sofortige Integration und Leistung auf höchstem Niveau, doch stattdessen sieht man einen Spieler, der nach Verletzungssorgen noch nicht in die Rhythmus findet.

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Nun liegt es an Ardon Jashari, die Situation herumzureissen und die Kritiker verstummen zu lassen. Die nächste Zeit wird zeigen, ob der Schweizer die nötige Form findet, um die Erwartungen von AC Mailand zu erfüllen. Bisher deutet alles darauf hin, dass eine Wende dringend notwendig ist, um die sportliche Krise der Mannschaft und die persönliche Krise des Spielers abzuwenden. Ohne deutliche Verbesserungen riskiert Jashari, sein Image und seinen Platz im Team endgültig zu verlieren.