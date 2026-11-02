Arbonia senkt Prognose für 2026: Umsatz und Gewinn bleiben unter Erwartungen

Der Türhersteller Arbonia senkt die Prognose für 2026. Gründe sind schwache Nachfrage in Deutschland. Das Unternehmen kündigt Sparmaßnahmen an, um die Rentabilität zu sichern.

Der Schweizer Türhersteller Arbonia hat seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2026 nach unten korrigiert. In einem am Montag veröffentlichten Kommuniqué teilte das Unternehmen mit, dass die Ostschweizer Gesellschaft nun von einem Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 625 Millionen Franken ausgeht. Zudem wird ein operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abschreibungen ( EBITDA) von rund 50 Millionen prognostiziert.

Abweichung von ursprünglichen Erwartungen

Diese neuen Zahlen liegen deutlich unter den vorherigen Schätzungen des Konzerns. Zuvor hatte Arbonia mit einem Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 Prozent gerechnet sowie ein EBITDA auf dem Niveau des Vorjahres von 57,3 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Die Anpassung der Prognose verdeutlicht die aktuellen Herausforderungen, denen sich das Unternehmen in einem anspruchsvollen Marktumfeld gegenübersieht. Besonders die Verzögerungen bei der Erholung der Geschäftstätigkeit spielen dabei eine zentrale Rolle.

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Schwächere Nachfrage im deutschen Markt

Als Hauptgrund für die niedrigere Prognose führt Arbonia die langsamer als erwartet einsetzende Umsatznormalisierung im deutschen Geschäft an. Das Marktumfeld habe sich seit Mitte des Jahres nochmals abgeschwächt. Sowohl die Nachfrage im Neubau als auch im Renovationsmarkt sei hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben. Dieser Rückgang hat direkte Auswirkungen auf die Bestellbestände und die zukünftige Planung des Unternehmens.

In einzelnen deutschen Marktsegmenten sei der Auftragseingang verhaltener ausgefallen. Gleichzeitig habe der Wettbewerbsdruck sowie der Preisdruck auf den Märkten zugenommen. Diese Faktoren zusammen sorgen dafür, dass die Erlöserwartungen für das deutsche Geschäftsgesellschaft Garant reduziert werden mussten. Die Entwicklung zeigt, dass die Konjunktur im Baugewerbe in der Region weiterhin volatil ist.

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Positive Signale in anderen europäischen Märkten

Im Gegensatz zur Situation in Deutschland entwickelt sich das Geschäft in den übrigen europäischen Märkten laut Arbonia solide bis sehr gut. Für die Gesellschaften außerhalb der deutschen Tochter Garant erwarte der Konzern eine EBITDA-Steigerung von mehr als 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese positive Entwicklung in anderen Regionen mildert die negativen Auswirkungen im deutschen Markt jedoch nicht vollständig aus.

Auch die Business Unit Glaslösungen des Konzerns zeigt sich insgesamt positiv. Hier kann Arbonia auf stabilere Nachfragestrukturen zurückgreifen, die nicht in demselben Maße von den konjunkturellen Schwankungen im Baugeschäft betroffen sind. Diese Stärke wird als wichtiger Faktor für die langfristige Stabilität des Gesamtunternehmens gewertet. Die Diversifizierung der Produktportfolios erweist sich dabei als vorteilhaft.

Intensivierung von Sparmaßnahmen ab 2027

Um der schwächelnden Marktlage entgegenzuwirken, gibt Arbonia bekannt, ein bereits früher eingeleitetes Sparprogramm weiter zu verstärken. Das Ziel der aus dem Kanton Thurgau stammenden Gesellschaft ist es, ab 2027 jährliche Einsparungen in Höhe von mindestens 5 Millionen Franken zu erzielen. Diese Maßnahmen sollen helfen, die Profitabilität wieder zu steigern und die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu sichern.

Zu den geplanten Maßnahmen gehören Personalanpassungen sowie die Schaffung schlanker Führungsstrukturen. Durch die Optimierung der Prozesse und die Reduzierung von Überlappungen soll die operative Effizienz gesteigert werden. Dieses strategische Vorgehen soll das Unternehmen widerstandsfähiger gegen zukünftige Marktschwankungen machen und die Erholung der Gewinne langfristig unterstützen.

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Interessant ist zudem, dass sich die operativen Prozesse bei Garant nach der Einführung neuer SAP- und ERP-Systeme stabilisiert haben. Dieser technologische Wandel hat zwar kurzfristig Kosten verursacht, aber langfristige Vorteile bei der Datenverarbeitung und Prozesssteuerung verspricht. Die Kombination aus technologischer Modernisierung und personeller Optimierung bildet den Kern der strategischen Neuausrichtung.

Investoren und Marktbeobachter werden nun die nächsten Quartalszahlen genau verfolgen, um zu sehen, ob die prognostizierten Einsparungen realisiert werden können und ob die positiven Entwicklungen in anderen europäischen Märkten die Verluste im deutschen Raum kompensieren. Die Entscheidung, die Prognose frühzeitig anzupassen, zeigt Transparenz, aber auch die ernste Lage am deutschen Baumarkt.