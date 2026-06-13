Arbeitsunfall mit CNC-Drehmaschine in Schaffhausen - 37-jähriger Arbeiter verletzt

Ein 37-jähriger Arbeiter hat sich am Freitagmorgen bei einem Unfall auf einem Firmenareal in Schaffhausen leicht verletzt. Der Mann war an einer stillstehenden CNC-Drehmaschine mit dem Austausch eines Bohrkopfes beschäftigt, als er sich aus ungeklärter Ursache den Bohrkopf in den rechten Oberarm rammte. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Der Verletzte wurde ins Spital gebracht; die Unfallursache wird ermittelt.

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmenareal in Schaffhausen wurde ein Arbeiter leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, den 12. Juni 2026, gegen 09:30 Uhr an der Ebnatstrasse.

Ein 37-jähriger Mann war dabei, an einer bereits stillstehenden CNC-Drehmaschine einen Bohrkopf auszutauschen. Während er sich von der Maschine abwandte, stiess er sich aus bisher ungeklärten Gründen den Bohrkopf, den er in der Hand hielt, in den rechten Oberarm. Es deutet nichts auf eine Einwirkung Dritter hin; der Unfall geht vermutlich auf eine Selbst manipulation zurück. Der Verletzte wurde umgehend von einem Rettungsteam versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache und der vollständige Hergang werden derzeit von den zuständigen Behörden untersucht. Solche Vorfälle unterstreichen die Bedeutung von Sicherheitsvorschriften und regelmäßigen Schulungen im Umgang mit industriellen Maschinen. Besonders beim Wechsel von Werkzeugen an CNC-Maschinen ist höchste Konzentration erforderlich, um Gefahren zu vermeiden. Die Ermittlungen sollen klären, ob Sicherheitsprotokolle eingehalten wurden und ob technische Sicherungseinrichtungen vorhanden und funktionsfähig waren.

Der Vorfall wirft Fragen zur Arbeitssicherheit in metallverarbeitenden Betrieben auf. Oft sind es kleine Unachtsamkeiten, die zu ernsten Verletzungen führen. Die zuständige Berufsgenossenschaft wird den Fall voraussichtlich prüfen. Der Arbeiter erlitt eine Stichverletzung am Oberarm; weitere Verletzungen sind nicht bekannt.

Die Maschine wurde für die Dauer der Untersuchung stillgelegt. Der Betrieb auf dem Firmenareal konnte nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt werden. Solche Unfälle zeigen, wie wichtig es ist, Maschinen vor Wartungsarbeiten vollständig abzuschalten und gegen ungewolltes Anlaufen zu sichern.

Zudem muss das Werkzeug sicher gehandhabt werden, insbesondere wenn es scharfe oder spitze Komponenten enthält. Die Polizei und die zuständige Arbeitsaufsicht wurden informiert. Die Ermittlungen dauern an, und es werden möglicherweise weitere Gutachten eingeholt. Der Fall zeigt die kontinuierliche Herausforderung, im industriellen Alltag höchste Sicherheitsstandards zu wahren und Gefährdungen frühzeitig zu identifizieren.

Regelmäßige Sicherheitsunterweisungen und die konsequente Einhaltung von Vorschriften sind unerlässlich, um Unfälle zu verhindern. Die betroffene Firma kooperiert vollumfänglich mit den Behörden. Der Verletzte befindet sich nach der Behandlung im Krankenhaus auf dem Weg der Besserung. Die genauen Umstände, wie der Bohrkopf in den Oberarm gelangen konnte, bleiben jedoch vorerst rätselhaft.

Möglicherweise spielte eine falsche Körperhaltung oder ein ungewöhnlicher Bewegungsablauf eine Rolle. Eine detaillierte Rekonstruktion des Unfallhergangs soll diese Fragen klären. Die Unfallstatistik in der Schweiz zeigt, dass trotz strenger Vorschriften immer wieder Arbeitsunfälle im produzierenden Gewerbe auftreten. Diese Vorfälle dienen als Mahnung, die Sicherheitskultur kontinuierlich zu verbessern.

Insbesondere in kleineren und mittleren Unternehmen muss oft mehr in Schulungen und Sicherheitsausstattung investiert werden. Auch die psychologische Komponente dürfe nicht unterschätzt werden: Zeitdruck und Monotonie können zu Fehlern führen. Die Branche ist gefordert, ein Bewusstsein für diese Risiken zu schaffen und präventive Massnahmen zu ergreifen. Der Unfall in Schaffhausen ist ein Beispiel dafür, wie schnell ein Routinevorgang gefährlich werden kann.

Die Untersuchungen werden zeigen, ob technische, organisatorische oder menschliche Faktoren im Vordergrund standen. Bis zum Abschluss der Ermittlungen werden keine weiteren Details bekanntgegeben. Die Sicherheit der Mitarbeiter hat für alle Beteiligten oberste Priorität





polizeiCH / 🏆 29. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arbeitsunfall CNC-Drehmaschine Schaffhausen Bohrkopf Oberarmverletzung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trübbach SG: Arbeiter von Felsbrocken getroffen und schwer verletztAm Mittwochmorgen (10.06.2026) ist ein 59-jähriger Arbeiter von einem Gesteinsbrocken getroffen worden. Er wurde eher schwer verletzt und von der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen. Kurz nach 9 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen ein Arbeitsunfall gemeldet.

Read more »

Keine komplizierte Kunst! Olaf Breunings Ausstellung «Humans» in SchaffhausenOlaf Breuning kehrt mit «Humans» nach Schaffhausen zurück

Read more »

Schaffhausen SH: E-Scooterfahrer stürzt bei Bushaltestelle und muss ins SpitalAm Mittwochnachmittag (10.06.2026) hat sich in der Stadt Schaffhausen ein Alleinunfall mit einem E-Scooter ereignet. Dabei wurde der E-Scooterfahrer verletzt. Die Unfallursache und der Unfallhergang sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei. Um 16.

Read more »

Fischereiverband Schaffhausen kritisiert Baggerarbeiten im RheinMitten im Rhein werden seit dieser Woche Muschelbänke abgebaggert. Für die Fischer ein unnötiger Eingriff ins Ökosystem.

Read more »