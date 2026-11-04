Arbeitsunfall in Oberstammheim: 37-Jähriger stürzt vom Gerüst

Ein 37-Jähriger ist in Oberstammheim ZH von einem Gerüst gestürzt und schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersuchen den Arbeitsunfall.

Ein 37-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen in Oberstammheim im Kanton Zürich von einem Gerüst gestürzt. Er erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle und wurde von den Behörden als Arbeitsunfall eingestuft.

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 9.40 Uhr mit Rückbauarbeiten am Gerüst beschäftigt, als er aus grosser Höhe in die Tiefe stürzte. Die genauen Umstände des Sturzes sind laut den Behörden noch unklar. Der 37-Jährige wurde nach dem Unfall mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

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Wie sich der Sturz vom Gerüst ereignete

Der 37-Jährige stürzte bei Rückbauarbeiten am Gerüst aus grosser Höhe ab. Gemäss den Angaben der Kantonspolizei Zürich blieb ein Metallgegenstand in seinem Körper stecken, nachdem er von diesem durchbohrt worden war. Diese Verletzung gehört zu den Umständen, die den Zustand des Mannes besonders ernst machten.

Rückbauarbeiten an Gerüsten gehören zu den Tätigkeiten, bei denen Arbeitende Bauteile lösen, abtransportieren und oft in Höhen arbeiten, in denen Absturzrisiken bestehen. Die Polizei hat in ihrer Mitteilung keine Angaben dazu gemacht, ob der Metallgegenstand Teil des Gerüsts war oder ob er sich während der Arbeiten gelöst hatte. Dies bleibt Gegenstand der weiteren Abklärungen.

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Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland klären den genauen Hergang des Arbeitsunfalls in Oberstammheim ab. Die Staatsanwaltschaft leitet in der Regel das Strafverfahren, wenn bei einem Unfall der Verdacht auf strafrechtlich relevantes Verhalten besteht. Ob ein solcher Verdacht hier vorliegt, war in der Mitteilung nicht festgehalten.

Die Behörden haben bislang keine Ursache für den Sturz genannt. Auch Angaben zu möglichen Verantwortlichkeiten auf der Baustelle wurden nicht veröffentlicht. Bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, gilt die Darstellung der Polizei als Grundlage für die Berichterstattung.

Folgen für Arbeitssicherheit auf Baustellen

Der Unfall zeigt, wie gefährlich Arbeiten an Gerüsten in der Höhe sind, selbst wenn es sich um Rückbauarbeiten handelt. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmende auf Schweizer Baustellen bleibt die Einhaltung von Absturzsicherungen und die sorgfältige Kontrolle der Gerüste zentral. Die Ergebnisse der Ermittlungen dürften zeigen, ob solche Vorkehrungen im vorliegenden Fall getroffen wurden.

Für die Öffentlichkeit ist der Fall vor allem durch die schweren Verletzungen des 37-Jährigen relevant. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Mannes oder zu möglichen Anklagen liegen derzeit nicht vor. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland werden über den Fortgang der Untersuchung informieren, sofern sie dies für angezeigt halten.