Arbeitsrecht: Gültigkeit mündlicher Jobzusage im Zweifel

Agon Morina erhielt eine mündliche Zusage, dann Absage. Das Urteil zeigt, wann eine Jobzusage rechtlich bindend ist und welche Risiken Bewerber eingehen.

Der 25-jährige Balsthaler Agon Morina musste erfahren, dass eine scheinbar gesicherte Berufsaussicht schnell wieder zerrinnen kann. Nach einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch für eine Kaderstelle und der Einreichung von Prozessoptimierungskonzepten erhielt er zunächst eine mündliche Zusage sowie eine schriftliche Lohnofferte. Einen Tag später stand die überraschende Absage im Raum, was ihn in einen rechtlichen und emotionalen Dilemma stellte.

Rechtliche Lage mündlicher Vereinbarungen

Arbeitsrechtler Roger Rudolph von der Universität Zürich erklärt, dass eine mündliche Zusage grundsätzlich verbindlich sein kann. Dies gilt jedoch nicht automatisch, wenn vorher vereinbart wurde, dass erst ein unterschriebener schriftlicher Vertrag den Rechtsakt vollzieht. In solchen Fällen entscheidet im Zweifelsfall das Dokument.

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Ohne eine solche Klausel bleibt es oft beim Wort. Das Beweisproblem ist dabei zentral: Der Arbeitnehmer muss im Streitfall nachweisen, dass die Zusage tatsächlich erfolgte. Da es oft eine Aussage gegen die andere steht, ist dies juristisch schwierig. Eine Lohnofferte ist zwar prinzipiell bindend, kann aber durch den Vorbehalt eines formellen Vertrags aufgehoben werden.

Risiken vor Vertragsunterzeichnung

Rudolph rät dringend davon ab, das bestehende Arbeitsverhältnis zu kündigen, bevor ein neuer schriftlicher Vertrag vorliegt. Selbst wenn ein Vertrag zustande kam, wären alle Ansprüche aus dem neuen Verhältnis gültig. Die Durchsetzung dieser Ansprüche im Gerichtsprozess ist jedoch ein anspruchsvolles Unterfangen für den Bewerber.

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Die Zeit, die in Bewerbungsverfahren investiert wird, lässt sich in der Regel nicht vergüten. Lediglich im Fall eines Probearbeitens ohne ausdrücklichen Verzicht auf Bezahlung gibt es unterschiedliche juristische Auffassungen. Hier scheiden sich die Geister, ob eine Entschädigung fällig ist oder nicht.

HR-Prozesse als Unternehmensvisitenkarte

Die HR-Expertin Nathalie Amstutz von der Fachhochschule Nordwestschweiz bewertet den Vorfall als Mangel an Professionalität im Personalwesen. Der gesamte Einstellungsprozess sei die Visitenkarte eines Unternehmens. Auch eine Absage könne professionell kommuniziert werden, indem man klare Strukturen vorgibt und respektvoll auf den Kandidaten eingeht.

Amstutz argumentiert, dass negatives Feedback sofort mit Informationen über den Fortgang des Prozesses verknüpft werden sollte. Dies gilt besonders, wenn parallel weitere Kandidaten geprüft werden. Eine klare Kommunikation verhindert Missverständnisse und schützt den Ruf des Arbeitgebers in der Fachöffentlichkeit.

Praktische Konsequenzen für Bewerber

Agon Morina hat weder seine alte Stelle gekündigt noch das neue Arbeitsverhältnis eingeklagt. Der Groll über den Vorfall ist bei ihm verdaut, auch wenn die Enttäuschung über den Umgang mit Bewerbern groß war. Er wirft dem Unternehmen vor, keine Wertschätzung für die investierte Zeit und Hoffnung gezeigt zu haben.

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Für weitere Bewerber bedeutet diese Erfahrung, dass mündliche Zusagen ohne schriftliche Bestätigung nie als sicher gelten dürfen. Es ist ratsam, im Zweifelsfall direkt nachzufragen, wie der finale Prozess geplant ist. Erst die Unterschrift unter den Vertrag schützt vor dem Risiko einer plötzlichen Absage.