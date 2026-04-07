Arbeitsmarktlage für Akademiker verschlechtert sich: Konjunktur und KI belasten Berufseinstieg

Der Arbeitsmarkt für Hochschulabsolventen in der Schweiz zeigt Anzeichen einer Abkühlung. Faktoren wie Konjunkturschwäche, Stellenabbau durch KI und Überangebot an Akademikern erschweren den Berufseinstieg. Auch traditionell sichere Branchen wie das Handwerk sind betroffen.

Der Berufseinstieg für Hochschulabsolventen wird durch eine Kombination aus Faktoren erschwert, darunter eine Überproduktion an Akademiker n, der Stellenabbau durch künstliche Intelligenz und eine schwächelnde Konjunktur . Besonders betroffen sind Absolventen mit Master-Abschluss. Seit dem Jahr 2010 ist die Arbeitslosigkeit unter dieser Gruppe um etwa 70 Prozent gestiegen, was auf einen zunehmenden Wettbewerb und veränderte Anforderungen am Arbeitsmarkt hindeutet.

Traditionell als krisensicher geltende handwerkliche Berufe, deren Tätigkeiten bisher kaum durch KI ersetzt werden konnten, zeigen erste Anzeichen einer Veränderung. Die zunehmende Automatisierung und der Einsatz von Robotik in der Produktion, sowie ein Rückgang der Auftragslage, beeinflussen die Beschäftigungsaussichten in diesem Sektor. Die Dynamik des Arbeitsmarktes unterliegt stetigen Veränderungen, welche sich direkt auf die Jobchancen der jungen Akademiker auswirken.\Die jüngsten Daten der Jobplattform Indeed, die von den Tamedia-Zeitungen ausgewertet wurden, zeigen einen Rückgang von über 18 Prozent bei den Stelleninseraten im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dieser Rückgang wird als Indikator für eine konjunkturelle Schwächephase interpretiert, die durch verschiedene globale Unsicherheiten verstärkt wird. Dazu gehören geopolitische Spannungen, sinkende Investitionen und eine nachlassende Nachfrage aus dem Ausland. Virginia Sondergeld, Ökonomin bei Indeed, stellt fest, dass sich die Beschäftigung in den betroffenen Segmenten negativ entwickelt hat. Die Abkühlung des Arbeitsmarktes begann bereits vor der Einführung neuer US-Zölle, welche diese Entwicklung jedoch zusätzlich beschleunigten. Die Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Wirtschaftslage zwingt Unternehmen dazu, bei der Planung und bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze vorsichtiger vorzugehen. Besonders stark betroffen sind das Handwerk, die Produktion und die Buchhaltung. Sondergeld weist darauf hin, dass nach einem starken Wachstum in der Nach-Corona-Phase nun eine Korrekturphase einsetzt. Der Arbeitsmarkt ist also einem stetigen Wandel unterworfen, welcher von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird.\Der Arbeitsmarktexperte Michael Siegenthaler vom KOF Institut der ETH Zürich analysiert die aktuelle Situation und betont die Bedeutung der Stelleninserate als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz. Er beschreibt die aktuelle Phase als Schwächephase nach einer Phase der Überhitzung im Jahr 2023. Nach seiner Einschätzung befindet sich die Industrie bereits in einer Rezession, was sich in sinkenden Stellenangeboten in Produktionsberufen und steigender Arbeitslosigkeit in diesem Bereich zeigt. Als Hauptursachen für diese Entwicklung werden der Krieg in der Ukraine, anhaltende Handelskonflikte und eine allgemeine Investitionsschwäche in Europa genannt. Diese Faktoren führen zu einer sinkenden Nachfrage nach Schweizer Produkten, beispielsweise durch die schwächelnde deutsche Automobilindustrie oder die Einbrüche auf dem chinesischen Markt für Luxusuhren aufgrund der Immobilienkrise. Die Prognosen für den Arbeitsmarkt bleiben verhalten. Das Staatssekretariat für Wirtschaft und das KOF Institut prognostizieren bis Ende des Jahres eine Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent. Sollte der Konflikt mit dem Iran andauern und die Ölpreise hoch bleiben, könnte sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtern, was weitere negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hätte





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