Arbeitslos mit über 50: Marco Tinbergens erfolglose Stellensuche trotz über 400 Bewerbungen

Marco Tinbergen, 54, sucht seit zwei Jahren einen Job. Trotz über 400 Bewerbungen und Fachkräftemangel erhält er nur Absagen. Er kritisiert das starre Diplomsystem und Altersdiskriminierung.

Marco Tinbergen aus Amriswil sucht seit zwei Jahren vergeblich nach einer neuen Stelle. Der 54-jährige Hotelfachmann hat über 400 Bewerbungen verschickt, aber nur vier Einladungen zu Vorstellungsgesprächen erhalten.

Trotz des vielbeschworenen Fachkräftemangels in der Schweiz scheint sein Alter ein unüberwindbares Hindernis zu sein. Er ist nicht allein mit dieser Erfahrung: Immer mehr Menschen über 50 berichten von ähnlichen Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche. Die digitale Vorauswahl vieler Unternehmen filtert Bewerber oft nach formalen Kriterien wie Diplomen und absolvierten Ausbildungen - Kriterien, die ältere Arbeitnehmer aufgrund veränderter Berufsbilder häufig nicht erfüllen können.

Tinbergen kritisiert das sogenannte Diplömli-Denken, das seiner Meinung nach die eigentliche Leistungsfähigkeit und Erfahrung der Bewerber völlig außer Acht lasse. Er selbst hat in Führungspositionen schon oft Menschen ohne formale Diplome eingestellt, die sich durch Motivation und Kompetenz ausgezeichnet haben. Doch heute zählen solche altbewährten Qualitäten kaum noch. Stattdessen erhalten Bewerber oft Absagen innerhalb weniger Stunden nach der Bewerbung.

, automatisierte Ablehnungen um 3 Uhr nachts oder an Weihnachten - für ihn ein Indiz dafür, dass keine echte Prüfung der Unterlagen stattfindet. Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit bestätigt, dass Arbeitssuchende über 50 häufig mit altersbedingten Vorurteilen konfrontiert sind, etwa der Annahme, sie seien weniger flexibel oder lernbereit. Dabei sei meist das Gegenteil der Fall, betont die Behörde. Tinbergen selbst sieht sich als flexibel und lernwillig.

Er hat sich weitergebildet, sowohl im gastronomischen als auch im kaufmännischen Bereich, und ist laut eigener Aussage auch IT-technisch auf dem neuesten Stand. Dennoch bekommt er kaum Chancen, sich zu beweisen. Bewirbt er sich auf Stellen, für die er überqualifiziert ist, erhält er dennoch Absagen. Die steigende Zahl von Erwerbslosen über 50 in der Schweiz verdeutlicht, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt.

Tinbergen hofft, dass sein Fall ein Zeichen setzt und dazu beiträgt, die Diskussion über Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt voranzutreiben. Er fordert Arbeitgeber auf, nicht nur auf Diplome zu schauen, sondern auch die praktische Erfahrung und das Engagement älterer Arbeitnehmer zu würdigen





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