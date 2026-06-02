Apple Watch: Welche Modelle erhalten noch watchOS 26 und wie lange bleibt die Unterstützung bestehen?

Eine detaillierte Analyse der Kompatibilitätsliste für watchOS 26, inkl. Lebensdauer der einzelnen Generationen, Chip‑Basis und zukünftiger Update‑Strategien von Apple.

Vor jedem größeren Betriebssystem-Update steht für Besitzer von Apple-Hardware die brennende Frage im Raum: Wird mein Gerät noch unterstützt? Bei iPhones und Macs ist das besonders wichtig, weil zukünftige Versionen von macOS beispielsweise alle Intel‑Macs ausschließen werden.

Doch wie sieht es mit der Apple Watch aus? Die aktuelle Generation watchOS 26 lässt die Apple Watch Series 4, die erste Generation der Apple Watch SE und sogar die Apple Watch Series 5 außen vor. Deshalb stellt sich die Frage, welche Modelle im Jahr 2026 noch Updates erhalten und welche bereits vom Lebenszyklus verabschiedet sind. Eine erste Entwarnung gibt es bereits: Die Apple Watch Series 6 wird nicht so schnell von der Kompatibilitätsliste verschwinden.

Noch überraschender ist, dass sogar die Apple Watch Series 3 im März 2026 ein neues Software‑Update erhalten hat. Die Smartwatches von Apple existieren seit über einem Jahrzehnt, und aus dieser langen Historie lassen sich klare Muster in Apples Produktstrategie ableiten. Apple baut das System‑in‑Package (SiP) der Watch seit mindestens drei Generationen auf den gleichen Prozessor‑Kernen wie seine iPhones auf.

So nutzt die Series 3 bis zur ersten Generation der Apple Watch SE die Kerne des A12‑Chips, die Series 6 bis Series 8 basieren auf A13‑Kernen, und die aktuellsten Modelle verwenden A16‑Kerne. Für die allerersten Generationen gibt es keine gesicherten Angaben, doch aufgrund ihrer 32‑Bit‑Architektur wird häufig der A6‑Chip als mögliche Basis vermutet. Ein Blick auf die bisher veröffentlichten Updates pro Generation zeigt, dass Apple die Unterstützung gestaffelt nach Chip‑Basis vornimmt.

Die kürzeste unterstützte Laufzeit von nur drei Jahren hatte die Apple Watch der ersten Generation; die langlebigste ist bislang die Series 4, die fast sechs Jahre lang aktuelle Updates erhielt. Die Series 6 nähert sich dieser Grenze, wobei Experten vermuten, dass Apple das Modell noch ein weiteres Jahr weiter unterstützen könnte, bevor es aus der Kompatibilitätsliste fällt.

Im vergangenen Jahr wurden alle Watches mit A12‑Basis von der Update‑Liste gestrichen, und im kommenden Jahr könnte sowohl die Series 6 als auch die Series 7 das Ende ihrer Unterstützung erreichen - beide würden dann sechs bzw. fünf Jahre Unterstützung aufweisen, ein beachtlicher Zeitraum für Apple‑Wearables. Die Analyse stammt von Halyna Kubiv, die seit 2010 für die Macwelt schreibt.

Neben ihrer Leidenschaft für Apple‑Produkte beschäftigt sie sich intensiv mit Themen rund um Fitness und Gesundheit - Bereiche, in denen die Apple Watch als Schlüsselgerät gilt. Ihre Begeisterung für Sprachen zeigt sich nicht nur in einem Magisterabschluss in Germanistik, sondern auch in ihren Kenntnissen in Python, die sie für datenjournalistische Projekte nutzt. So kombiniert Kubiv technisches Know‑how, journalistisches Gespür und sportliche Praxis, um Lesern fundierte Einblicke in die Entwicklungsstrategie von Apple zu bieten





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Apple Watch Watchos 26 Kompatibilität Software‑Updates Produktstrategie

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