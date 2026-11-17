Die Apple Watch Ultra 4 ist ab jetzt für 819 Euro erhältlich. Das Angebot gilt bei Amazon und markiert den tiefsten Preis für das robuste Titan-Modell mit umfangreichen Gesundheits- und Sportfunktionen.

Apple bietet die Smartwatch Ultra 4 aktuell zu einem reduzierten Preis von 819 Euro an. Dieses Angebot ist über den Online-Händler Amazon verfügbar und stellt den niedrigsten aktuellen Marktpreis für das hochwertige Modell dar. Der Einkaufspreis lag zuvor deutlich höher, wobei die Uhr bis Ende Oktober noch zwischen 875 und 899 Euro kostete. In der Zwischenzeit sank der Preis zunächst auf 849 Euro, bevor er auf das jetzige Niveau fiel.

Preisverlauf und Marktakzeptanz

Der Preismantel von 819 Euro macht die Apple Watch Ultra 4 zu einem attraktiven Kauf für Interessenten, die bisher auf eine bessere Gelegenheit warteten. Amazon stuft das Modell in seinem Sortiment explizit als Empfehlung ein, was die Qualität des Angebots unterstreicht. Die Nachfrage nach dem Gerät ist nachweisbar hoch, da die Uhr allein im vergangenen Monat mehr als 300 Mal verkauft wurde. Diese Verkaufszahlen belegen eine starke Marktposition des Produkts trotz des gehobenen Preissegments.

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Kundenseitig fallen die Bewertungen überwiegend positiv aus. Nutzer loben insbesondere die lange Akkulaufzeit, die robuste Verarbeitung des Materials sowie die umfangreichen Gesundheitsfunktionen. Diese Rückmeldungen bestätigen, dass die Kombination aus technischer Leistung und Haltbarkeit die Erwartungen der Käufer erfüllt. Die hohe Zufriedenheit der Kundschaft trägt dazu bei, dass das Produkt auch bei reduzierten Preisen als Premium-Lösung wahrgenommen wird.

Technische Ausstattung und Gehäuse

Die Apple Watch Ultra 4 richtet sich vor allem an Nutzer, die ihre Smartwatch nicht nur für Benachrichtigungen und gelegentliches Fitnesstracking verwenden. Das 49 Millimeter große Titangehäuse der Klasse 5 schützt ein flaches Display aus Saphirglas. Das Always-On-Retina-Display löst mit 422 x 514 Pixeln und 326 ppi auf und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits. Damit bleibt die Anzeige auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Im Nachtmodus kann die Uhr die Helligkeit auf bis zu ein Nit reduzieren.

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Im Inneren arbeitet der S11-Chip mit einem 64-Bit-Dual-Core-Prozessor und einer 4-Core Neural Engine. Apple stellt 64 GB Speicher bereit. Die Smartwatch unterstützt zudem die nächste Generation von Apple Intelligence, die in die Apps integriert ist und laut Hersteller auf Datenschutz ausgelegt wurde. Zur Bedienung stehen neben dem Touchscreen eine Digital Crown mit haptischem Feedback, eine Seitentaste und eine anpassbare Actiontaste zur Verfügung. Nutzer können außerdem Tipp-, Doppeltipp- und Drehgesten verwenden. Über die Actiontaste lassen sich beispielsweise bestimmte Trainingsfunktionen direkt aufrufen.

Gesundheitsmonitoring und Sportfunktionen

Die Apple Watch Ultra 4 erfasst die Herzfrequenz im Hintergrund alle fünf Sekunden und misst die Herzfrequenzvariabilität (HFV) alle fünf Minuten. Die Daten sollen dabei helfen, Stress und Erholung besser einzuschätzen. Dafür wertet die Vitalzeichen-App unter anderem Herzfrequenz, Atemfrequenz, Handgelenktemperatur, Blutsauerstoff, Schlafdauer und HFV aus. Zusätzlich erstellt die Uhr einen täglichen Schlafindex und erfasst verschiedene Schlafphasen. Auch Schlafapnoe- und Bluthochdruck-Mitteilungen gehören zur Ausstattung.

Mit der Tagesform-Funktion richtet sich die Uhr auch an sportlich aktive Nutzer. Sie analysiert die letzten Aktivitäten, Vitalwerte und Schlafdaten und leitet daraus einen Wert ab, der die aktuelle Leistungsfähigkeit einschätzen soll. So können Nutzer besser beurteilen, ob sich ein intensives Training anbietet oder ob ein Ruhetag sinnvoller wäre. Beim Fitnesstracking deckt die Apple Watch Ultra 4 verschiedene Sportarten ab. Dazu zählen Laufen, Triathlon, Mountainbiking und Krafttraining. Für die Aufzeichnung nutzt sie ein präzises Dual-Frequenz-GPS. Weitere Funktionen wie Pacer, Herzfrequenzbereiche, individuell erstellbare Trainings und die Analyse der Trainingsbelastung unterstützen die Trainingsplanung.

Ein Tiefenmesser und ein Wassertemperatursensor ergänzen die Ausstattung für Aktivitäten im Wasser. Auch ein Kompass und ein immer aktiver Höhenmesser sind integriert. Eine weitere Besonderheit ist die lange Akkulaufzeit. Apple gibt bei normaler Nutzung bis zu 50 Stunden an, im Stromsparmodus sollen bis zu 84 Stunden möglich sein. Bei Outdoor-Trainings reicht die Laufzeit je nach Aufzeichnungsmodus von bis zu 18 Stunden bis zu 45 Stunden bei maximal verlängerter Trainingserfassung.

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Sicherheit, Wasserschutz und Ladegeschwindigkeit

Das Schnellladen soll nach 15 Minuten Energie für bis zu 18 Stunden normale Nutzung bereitstellen. Nach rund 45 Minuten erreicht der Akku laut Hersteller bis zu 80 Prozent. Bereits fünf Minuten am Ladegerät sollen für bis zu zehn Stunden Schlafaufzeichnung ausreichen. Die Watch kann schwere Stürze und Autounfälle erkennen und bei Bedarf automatisch einen Notruf auslösen. Besonders interessant ist die integrierte Satellitenkommunikation: Wenn weder Mobilfunknetz noch WLAN verfügbar sind, können Nutzer per Satellit Textnachrichten an den Notdienst senden.

Auch Notruf SOS, internationale Notrufe, eine Sirene und die Übermittlung des letzten Notruf-Wegpunkts gehören zur Ausstattung. Funktionen wie Wegbegleitung, Backtrack und "Wo ist?" ergänzen die Sicherheitsfunktionen. Apple gibt eine Wasserschutzklasse bis 100 Meter an. Damit eignet sich die Ultra 4 zum Schwimmen, Schnorcheln und Sporttauchen bis 40 Meter sowie für Wassersport mit hohen Geschwindigkeiten. Außerdem ist sie nach IP6X staubgeschützt. Apple hat das Modell nach verschiedenen Anforderungen des Militärstandards MIL-STD 810H getestet, darunter Temperaturwechsel, Erschütterungen und Vibrationen. Mit 819 Euro gehört die Apple Watch Ultra 4 weiterhin zu den teureren Smartwatches.