Apple reduziert den Preis für die Ultra 4 auf 819 Euro. Die Titangehäuse-Smartwatch bietet erweiterte Gesundheits- und Outdoor-Funktionen.

Apple senkt die Preise für die Smartwatch Ultra 4 und positioniert das Gerät mit 819 Euro als attraktive Option für anspruchsvolle Nutzer. Die Reduzierung markiert den niedrigsten Punkt einer Preiskorrektur, die mit einem Startpreis zwischen 875 und 899 Euro bis Ende Oktober begann. Danach fiel der Betrag auf 849 Euro, bevor er auf den aktuellen Wert von 819 Euro sank. Amazon stuft das Modell mit der 49-Millimeter-Smartwatch als Empfehlung ein, wobei der Verkauf im vergangenen Monat mehr als 500 Mal registriert wurde. Positive Bewertungen heben dabei besonders die Akkulaufzeit, die robuste Verarbeitung und die detaillierten Gesundheitsfunktionen hervor.

Hardware und Design der Ultra 4

Das 49 Millimeter große Titangehäuse der Klasse 5 bietet einen extrem widerstandsfähigen Schutz für das Display. Dieses besteht aus Saphirglas und verfügt über die Bezeichnung Always-On-Retina-Display mit einer Auflösung von 422 x 514 Pixeln bei 326 ppi. Die maximale Helligkeit erreicht 3.000 Nits, was eine hervorragende Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung garantiert. Im Nachtmodus kann die Helligkeit auf bis zu ein Nit heruntergesetzt werden. Im Inneren sorgt der S11-Chip mit einem 64-Bit-Dual-Core-Prozessor und einer 4-Core Neural Engine für die Rechenleistung. Apple bietet 64 GB Speicher an und integriert die nächste Generation von Apple Intelligence, die datenschutzorientiert in die Apps eingebunden ist.

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Gesundheitsmonitoring und Schlafanalyse

Die Apple Watch Ultra 4 misst die Herzfrequenz im Hintergrund alle fünf Sekunden und erfasst die Herzfrequenzvariabilität (HFV) alle fünf Minuten. Diese Daten dienen der besseren Einschätzung von Stress und Erholungsphasen. Die Vitalzeichen-App wertet neben der Herzfrequenz und HFV auch die Atemfrequenz, die Handgelenktemperatur, den Blutsauerstoff und die Schlafdauer aus. Zusätzlich erstellt die Uhr einen täglichen Schlafindex und unterscheidet verschiedene Schlafphasen. Meldungen zu Schlafapnoe und Bluthochdruck runden die medizinischen Überwachungsmöglichkeiten ab. Die tägliche Formfunktion analysiert letztendliche Aktivitäten, Vitalwerte und Schlafdaten, um einen Wert für die aktuelle Leistungsfähigkeit abzuleiten.

Sport und Outdoor-Funktionen

Das Fitnesstracking deckt zahlreiche Sportarten wie Laufen, Triathlon, Mountainbiking und Krafttraining ab. Zur Positionsbestimmung kommt ein präzises Dual-Frequenz-GPS zum Einsatz. Zusätzliche Features wie Pacer, Herzfrequenzbereiche, individuell erstellbare Trainingspläne und eine Trainingsbelastungsanalyse unterstützen die Leistungssteigerung. Für Aktivitäten im Wasser integrieren Entwickler einen Tiefenmesser und einen Wassertemperatursensor. Ein Kompass und ein immer aktiver Höhenmesser ergänzen die Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten. Die Wasserschutzklasse reicht bis zu 100 Meter, was Schwimmen, Schnorcheln und Sporttauchen bis 40 Meter erlaubt. Das Gehäuse ist nach IP6X staubgeschützt und entspricht den Anforderungen des Militärstandards MIL-STD 810H.

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Akkulaufzeit und Ladeperformance

Apple gibt bei normaler Nutzung eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden an. Im Stromsparmodus sollen bis zu 84 Stunden möglich sein. Für Outdoor-Trainings reicht die Laufzeit je nach Aufzeichnungsmodus von bis zu 18 Stunden bis zu 45 Stunden bei maximal verlängerter Trainingserfassung. Das Schnellladen liefert nach 15 Minuten Energie für bis zu 18 Stunden normale Nutzung. Nach rund 45 Minuten erreicht der Akku laut Hersteller bis zu 80 Prozent. Bereits fünf Minuten am Ladegerät reichen für bis zu zehn Stunden Schlafaufzeichnung aus. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung ohne ständige Sorge um den Ladestand bei längeren Touren oder mehrtägigen Events.

Sicherheit und Notrufsysteme

Die Watch erkennt schwere Stürze und Autounfälle und löst bei Bedarf automatisch einen Notruf aus. Die integrierte Satellitenkommunikation ermöglicht das Senden von Textnachrichten an den Notdienst, wenn weder Mobilfunknetz noch WLAN verfügbar sind. Notruf SOS, internationale Notrufe, eine Sirene und die Übermittlung des letzten Notruf-Wegpunkts sind ebenfalls Teil der Sicherheitsausstattung. Funktionen wie Wegbegleitung, Backtrack und die Suche über "Wo ist?" ergänzen die Sicherheit. Die Kombination aus robustem Design, umfangreichen Gesundheitsfeatures und zuverlässiger Notfallkommunikation macht die Apple Watch Ultra 4 zu einer starken Wahl für Nutzer, die ihre Geräte auch unter extremen Bedingungen nutzen.