Apple TV 4K mit Ethernet jetzt günstiger bei Amazon

Das Apple TV 4K ist aktuell bei Amazon für 162 Euro erhältlich, was ein attraktives Angebot für Nutzer des Apple-Ökosystems darstellt. Es bietet 4K HDR, Dolby Atmos und dient als HomeKit- und Matter-Hub.

Wer Streaming-Inhalte in höchster Qualität genießen möchte, kommt an Apples eigenem Streaming-Player kaum vorbei. Das Apple TV 4K bietet nicht nur 4K HDR mit Dolby Vision und Dolby Atmos , sondern integriert sich nahtlos in das Apple-Ökosystem und dient gleichzeitig als HomeKit- und Matter -Hub für alle smarten Geräte im Haushalt.

Aktuell bietet Amazon das Modell mit Wi-Fi und Ethernet für 162 Euro an, was einer Ersparnis von 27 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 189 Euro entspricht. Dieses Angebot macht das Apple TV 4K besonders attraktiv. Der A15 Bionic Chip sorgt für eine flüssige Performance von tvOS und allen Streaming-Apps, selbst bei anspruchsvollen Formaten wie 4K Dolby Vision mit HDR10+ und HLG. Der HDMI-2.1-Anschluss gewährleistet eine verlustfreie Signalübertragung an kompatible Fernseher.

Die Siri Remote ermöglicht die umfassende Steuerung des Fernsehers, einschließlich der Lautstärke. Nutzer eines iPhones oder MacBooks können Inhalte bequem per AirPlay direkt auf den Fernseher streamen, ohne komplizierte App-Umwege. Das Ethernet-Modell bietet gegenüber der reinen Wi-Fi-Variante einen entscheidenden Vorteil: Es integriert einen Thread-Border-Router, der das Apple TV 4K zur zentralen Schaltstelle für smarte HomeKit- und Matter-Geräte macht, selbst wenn das iPhone nicht im Haus ist. Dies ist besonders nützlich für die automatisierte Steuerung von Rollläden, Lichtern oder Steckdosen.

Einziger nennenswerter Kritikpunkt ist, dass das Apple TV 4K aus dem Jahr 2022 stammt und seitdem keine Hardware-Aktualisierung erhalten hat. Wer auf eine neue Generation hofft, sollte möglicherweise noch etwas Geduld aufbringen. Das Angebot von 162 Euro für das Apple TV 4K mit Ethernet liegt 3,7 Prozent unter dem Durchschnittspreis der letzten 30 Tage, der bei 168,15 Euro lag.

In den vergangenen 30 Tagen bewegte sich der Preis konstant zwischen 169 und 169,99 Euro, wodurch der aktuelle Preis seit Ende April der niedrigste ist. Das bisherige Allzeittief betrug 158,82 Euro, und der aktuelle Preis liegt nur noch 2 Prozent darüber. Amazon selbst verkauft und versendet das Produkt, was eine schnelle und zuverlässige Lieferung gewährleistet. Die durchschnittliche Bewertung von 4,7 von 5 Sternen, basierend auf 3.268 Bewertungen, deutet auf ein ausgereiftes Produkt ohne unerwartete Probleme hin.

Für Nutzer, die tief im Apple-Ökosystem verwurzelt sind und ihren Fernseher in eine intelligente Steuerzentrale verwandeln möchten, ist das Apple TV 4K zum aktuellen Preis eine ausgezeichnete Wahl. Wer jedoch hauptsächlich Netflix und YouTube nutzt und keine HomeKit-Geräte verwendet, kann auch mit einem günstigeren Streaming-Stick gut bedient sein. Die Kombination aus Leistung, Funktionalität und dem aktuellen Preis macht das Apple TV 4K zu einem attraktiven Angebot für anspruchsvolle Nutzer.

Die Möglichkeit, als HomeKit- und Matter-Hub zu fungieren, ist ein entscheidender Vorteil für alle, die ein vernetztes Zuhause planen oder bereits nutzen. Die Investition in das Apple TV 4K lohnt sich besonders für diejenigen, die Wert auf eine hohe Bild- und Tonqualität legen und die nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem schätzen. Die Unterstützung von 4K HDR mit Dolby Vision und Dolby Atmos sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis, während der A15 Bionic Chip eine reibungslose Performance gewährleistet.

Die Siri Remote bietet eine intuitive Bedienung, und AirPlay ermöglicht das einfache Streamen von Inhalten von Apple-Geräten. Darüber hinaus ist das Apple TV 4K ein leistungsstarker HomeKit- und Matter-Hub, der die Steuerung von smarten Geräten im Haushalt vereinfacht. Auch wenn das Gerät bereits seit 2022 auf dem Markt ist, bietet es immer noch eine hervorragende Leistung und Funktionalität. Der aktuelle Preis von 162 Euro ist ein attraktives Angebot, das es zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis macht.

Wer ein hochwertiges Streaming-Erlebnis und eine zentrale Steuerung für sein Smart Home sucht, sollte das Apple TV 4K in Betracht ziehen. Die positive Resonanz der Nutzer, die sich in den zahlreichen positiven Bewertungen widerspiegelt, unterstreicht die Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts. Es ist eine Investition, die sich langfristig auszahlt, insbesondere für Apple-Nutzer, die das volle Potenzial ihres Ökosystems ausschöpfen möchten





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