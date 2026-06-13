Apple has been restricting some iCloud+ features to offset rising server costs, with daily generation limits for Image Playground being higher for iCloud+ users. Apple Intelligence, a new AI feature, can identify actions and send notifications in a single message, and generate video descriptions for easier search. These features will be available in the EU as well.

Das Angebot von iCloud+ wird von Nutzerinnen und Nutzern angenommen, das haben wir bereits vor einem halben Jahr festgestellt, als wir Sieauf der WWDC spielten. iCloud war fast gar keine Rolle, doch in ein paar Nebensätzen hat Apple erwähnt, dass man einige Funktionen gestaffelt einschränkt.

Anscheinend will Apple die gestiegenen Serverkosten vom Ausbau von Apple Intelligence etwas amortisieren und diese zumindest bei den zahlenden iCloud+-Kunden holen. Bei "Image Playground" hat Apple erwähnt, dass die täglichen Generierungslimits bei Anwendern mit iCloud+ etwas höher liegen werden als bei den Nutzern mit der kostenlosen iCloud mit 5 GB Speicher.

Wenn man sich den genauen Aufbau von Apple-Intelligence-Modellen anschaut, wird es klar, warum: Apple hat zwar auf der WWDC 2026 erwähnt, dass die neue KI fünf Modelle nutzt, ist darauf jedoch nicht genau eingegangen, und hat es stattdessenveröffentlicht. Apple Foundation Model Cloud (Image) läuft grundsätzlich auf einem Server, wie schon der Name verrät. Das Modell ist für Fotobearbeitung, Generierung und "Image Playground" verantwortlich.

Apple Intelligence kann die Benachrichtigungen von einer Handlung identifizieren und diese in einer zusammenfassenden Benachrichtigung schicken, nicht in fünf gesonderten. Zudem kann Apple Intelligence Videobeschreibungen generieren, sodass Anwender nach einer Videosequenz über eine gewöhnliche Textanfrage suchen können.noch nicht aktualisiert. Wir vermuten, dies wird passieren, sobald Apple Intelligence im Herbst verfügbar ist. Anders als Siri AI werden diese Funktionen auch in der EU freigeschaltet





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