Apple-CFO Kevan Parekh und CEO John Ternus warnen vor weiterhin hohen Speicherkosten. Analysten erwarten neue Preiserhöhungen bei iPhones, iPads und Macs.

Apple hat sich in der jüngsten Quartalsbilanz deutlich zu den steigenden Komponentenpreisen geäußert. Der Finanzvorstand Kevan Parekh nutzte den Begriff höhere Speicherkosten viermal und erwähnte zweimal die Auswirkungen durch den Speicher. Er warnte, dass diese Kosten weiterhin eine Herausforderung darstellen werden.

Komponentenkosten als Haupttreiber

Der neue Chief Executive Officer John Ternus bezeichnete die aktuellen Speicherpreise als beispiellos. Er prognostizierte für das Dezember-Quartal noch höhere Speicherkosten. Diese sollen teilweise durch einige Faktoren ausgeglichen werden, doch weitere Steigerungen sind in den darauffolgenden Quartalen zu erwarten. Angesichts dieser Prognosen erscheint es logisch, dass Apple-Produkte kurz- bis mittelfristig weiter teurer werden.

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Ausgewählte Preisstrategie im Detail

Während der Telefonkonferenz stellte Wamsi Mohan von der Bank of America eine mehrteilige Frage zur Beschaffung und Preisentwicklung. Sabih Khan, Chief Operating Officer bei Apple, konzentrierte sich auf die ersten Teile der Anfrage und ignorierte den Hinweis auf dynamische Preissteigerungen. Kevan Parekh griff dies später auf und erklärte, dass Apple versucht, dies durch eine Reihe von Maßnahmen zu regeln.

Gewinnmargen versus Marktanteile

Parekh betonte, dass das Unternehmen nach Möglichkeiten sucht, die Kosten für Nicht-Speicherkomponenten zu senken. John Ternus erwähnte einen gewissen Vorteil durch Überhangbestände. Die Entscheidung, die Preise anzupassen, wurde widerwillig getroffen. Dies begann mit dem iPad und dem Mac im Juni und endete zuletzt mit dem iPhone im September.

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Zukünftige Entwicklungen am Markt

Das Unternehmen bewertet den Umsatz und die Marge der jeweiligen Produktgruppe. Dabei geht man bei der Abwägung kurz- und langfristiger Überlegungen wirklich bedacht und wohlüberlegt vor. Das Ziel ist ein gutes Gleichgewicht zwischen Gewinnen und Verkaufszahlen. Die offizielle Antwort zum Thema Preiserhöhungen lautet somit, dass Apple durchdacht vorgeht.

Analystenmeinungen und Ausblick

Trotz der versicherten Sorgfalt deuten die Beschwerden über die Speicherkosten darauf hin, dass Apple die Preise erneut anheben muss. David, der seit mehr als zwei Jahrzehnten über Technik berichtet, analysiert die Situation kritisch. Seine Erfahrung reicht zurück zur Markteinführung des ersten iPhones im Jahr 2007. Die Lage bleibt angespannt.