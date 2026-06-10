Apple präsentiert neue KI-Funktionen in iOS 27 und macOS 27

Apple hat bei seiner jüngsten Keynote neue KI-Funktionen in iOS 27 und macOS 27 präsentiert, die den Nutzern helfen sollen, produktiver, effizienter und kreativer zu arbeiten. Die neuen Funktionen beinhalten das Apple Foundation Model (AFM) 3 Core und AFM 3 Core Advances, wobei letztere für Stimmbearbeitung wie Diktate und Stimmgenerierung zuständig ist. Die Kompatibilität mit iOS 27, macOS 27 und iPadOS 27 ist auf einer separaten Liste verfügbar, ebenso wie Geräte, die mit Apple Intelligence und dessen erweiterten lokalen Features funktionieren.

Apple hat bei seiner jüngsten Keynote die neuen KI-Funktionen von iOS 27 und macOS 27 präsentiert, die den Nutzern helfen sollen, produktiver, effizienter und kreativer zu arbeiten.

Allerdings erfordert das volle Potenzial dieser Funktionen ein kompatibles Gerät. Die Kompatibilität ist dabei komplex, da der Grad der KI-Implementierung variiert. Während Siri AI in der EU in absehbarer Zukunft nicht verfügbar sein wird, soll Apple Intelligence viele Workflows vereinfachen, beschleunigen oder sogar ersetzen. Die neuen Funktionen beinhalten das Apple Foundation Model (AFM) 3 Core und AFM 3 Core Advances, wobei letztere für Stimmbearbeitung wie Diktate und Stimmgenerierung zuständig ist.

Die Kompatibilität mit iOS 27, macOS 27 und iPadOS 27 ist auf einer separaten Liste verfügbar, ebenso wie Geräte, die mit Apple Intelligence und dessen erweiterten lokalen Features funktionieren. Um alle Funktionen nutzen zu können, benötigt man ein Gerät mit iOS 27 und Apple Intelligence, einschließlich des erweiterten lokalen Modells wie AFM 3 Core Advanced. Ohne lokale Stimmverarbeitung kann man iOS 27 und Apple Intelligence mit einem iPhone 15 Pro nutzen. Die Kompatibilität mit Apple Intelligence geht jedoch noch weiter.

Während der Keynote sagte Craig Federighi, dass die leistungsstärksten On-Device-Modelle und Funktionen wie ausdrucksstarke Stimmen und verbesserte Diktatfunktionen nur auf den leistungsfähigsten iPhone-, iPad- und Mac-Systemen verfügbar sein werden. Die Liste der kompatiblen Geräte für iPadOS 27 mit Apple Intelligence und Siri AI beinhaltet iPad Air oder Pro mit einem M1-Chip oder neuer, sowie iPad Air 13- und 11-Zoll (M2 und neuer).

Um macOS 27, Apple Intelligence und Siri AI mit dem lokalen Stimmbearbeitungsmodell auszuführen, benötigt man einen Mac mit einem M3-Chip oder schneller und 12 GB RAM. watchOS 27 mit Apple Intelligence und Siri AI erfordert ein iPhone, das mit iOS 27 mit Apple Intelligence und Siri AI kompatibel ist, und unterstützt dann die Apple Watches Series 8, SE und Ultra





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