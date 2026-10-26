Apple stellt im Herbst das iPad Mini 8 vor: Das Tablet bekommt ein OLED‑Display, IP‑Zertifizierung, den neuen A20 Pro‑Chip und ist nun deutlich leichter und dünner als die Vorgängerversion.

Apple hat erstmals im Jahr 2026 das iPad Mini der achten Generation vorgestellt, ein zweites Mal seit der ersten Version das Unternehmen ein kleineres Tablet auf den Markt gebracht hat.

Das neue Gerät kann nach dem Rekordjahr 2024 im Vergleich zu seinem Vorgänger um 0,9 Millimeter dünner und um 40 Gramm leichter gemacht werden. Doch trotz dieser kleineren Abmessungen hat Apple das Tablet nicht im Design auf dem aktuellen Stand gehalten, sondern erhebliche Verbesserungen in der Bildschirm- und Prozessorleistung vorgenommen. Die Veröffentlichung findet erst im Herbst statt: Vorbestellungen beginnen Ende Oktober, Auslieferungen ab dem 6. November werden erwartet.

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OLED Display und Preis des neuen iPad Mini 8

Das neue iPad Mini wird ab 749 Euro angeboten, ein Preisanstieg von nur 70 Euro gegenüber dem alten Modell. Das Herausragende des iPad Mini 8 ist das vollwertige OLED‑Display, das bisher ausschließlich bei den iPad Pro Modellen zu finden war. Während die Grenzen der Pixelhelligkeit des iPad Pro bei 1.600 Nits liegen, erreicht das neue Mini die 1.200 Nits und kann in Dunkelräumen möglichst gedimmt werden - bis zu einem einzigen Nit für bessere Lesbarkeit.

Die Bildschirmdiagonale wächst auf 8,5 Zoll, jedoch wurde der Bildschirmrahmen verjüngt, was die Gesamtlänge des Geräts auf 132,6 mm reduziert, beide Breiten- und Höhenmessungen wurden verkleinert. Das Display ist zukünftig mit einem Nanotexturglas möglich, allerdings nur in den Varianten mit 256 GB oder 512 GB, zusätzlich kostet dieser Feature 130 Euro.

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Auf der Serienrechner kommt der Superchip A20 Pro, weiterhin eine in früheren iPhone-Modellen verwendete CPU, jetzt in drei Varianten: 1.129 Euro für 512 GB, 1.029 Euro für 256 GB und 929 Euro für 128 GB. Alle Varianten bekommen einen 16‑Core‑Neuronen‑Engine und ein rechteinheitliches Modem (C1) und Drahtlos‑Modul (N1). Apples Herstellerhaus und Smartphone‑Chip-Gesellschaft bzw. Modulhersteller streben nach einer höheren Kontrolle über die Hardware wegen der hohen Margen. Im Vergleich zum Vorgänger besitzen die Modelle mit weniger Speicherplatz einen etwas kleineren Prozessorkern.

Robuste IP 67 Zertifizierung und Wasserdichtigkeit

Zusätzlich wurden die Lautsprecher unter dem Display verlegt, um die IP 67-Zertifizierung zu ermöglichen: Das Tablet ist staub- und wasserdicht (bis zu 1 m für 30 Minuten). Alle diese Änderungen betonen Apples Versuch, die Produktpalette auf einheitliche Kernhardware zu reduzieren und gleichzeitig den Anspruch von Design und Bedienbarkeit zu steigern.

Apple wird das neue Modell zur bekannten Jahreszeit der Mitteljahr‑Sales präsent Das iPad Mini 8 ist das erste Tablet aus der iPad-Reihe mit der IP‑Zertifizierung und damit ein großer Schritt in Richtung Robustheit. Das neue Gerät bezieht sich auf Apple Watch und iPhone, die bei der Kameraausstattung zurück bleiben. Das Gerät ist in zwei Versionen erhältlich: Wi‑Fi‑Version und 5G‑Version. Beide Varianten haben unterschiedliche Gewichte, die Wi‑Fi-Variante wiegt 255 Gramm, die 5G-Variante 263 Gramm.

Akkuoptimierung und Synchronisation mit iOS 18

Außerdem wurden die Eigenschaften von Bildschirm- und Akkutechnik optimiert, um die Lebensdauer und die Nutzererfahrung zu erhöhen. Apples Chancen liegen in der Kundenbindung, da die Software weiterhin mit iOS 18 synchronisiert wird. Apple verfolgt hierbei das Ziel, die Tablet-Großzügigkeit nicht zu vernachlässigen und den Satz von Gewichten auf dem Markt zu reduzieren.

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Die neue Version von iPad Mini ist ein wichtiges Update für den Markt der Tablets mit soliden Betrieb und Design und hat die Möglichkeit, als Referenz zu dienen, wie Apple die Zukunft der Produktlinie aussieht. Halyna Kubiv, die seit 2010 bei Macwelt arbeitet, ist eine treue Apple-Fans, die ihre Begeisterung für das Unternehmen mit Fitness und Gesundheit verbindet. In ihrer Arbeit nutzt sie häufig den Namen Apple, während sie gleichzeitig über lerngeplante Datenjournalismus-Programme spricht. Ihr Programm ist von Angeboten in ihren großen Datenaufzeichnungen innenbereit.