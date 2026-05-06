Apple plant radikale Änderung des iPhone-Release-Zyklus

Neue Leaks aus der Lieferkette deuten darauf hin, dass Apple die iPhone-Vorstellungen staffeln könnte, wobei Pro-Modelle im Herbst und Standard-Modelle im Frühjahr erscheinen.

Die Strategie von Apple bezüglich der Einführung neuer iPhone-Generationen könnte vor einer fundamentalen Zäsur stehen. Bisher war der Tech-Gigant aus Cupertino für seine strikte Tradition bekannt, jedes Jahr im September eine komplette neue Produktfamilie zu präsentieren.

Aktuellen Berichten und Leaks zufolge plant Apple jedoch, diesen Zyklus aufzubrechen und die Veröffentlichungen zu staffeln. Es wird vermutet, dass im kommenden Herbst primär die High-End-Modelle im Fokus stehen werden. Konkret geht man davon aus, dass lediglich das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und ein gänzlich neues Modell, das iPhone Ultra, vorgestellt werden.

Letzteres soll die Spitze des Sortiments bilden und vermutlich durch noch fortschrittlichere Hardware und ein exklusiveres Design bestechen, um eine neue Preisobergrenze im Premium-Segment zu etablieren. Die Standardmodelle, wie das iPhone 18 sowie das diskutierte iPhone Air, könnten hingegen auf das Frühjahr 2027 verschoben werden. Ergänzt werden soll dieses Angebot möglicherweise durch eine preiswertere Variante, das iPhone 18e, was auf eine deutlich differenziertere Marktstrategie hindeutet, die darauf abzielt, das gesamte Jahr über Aufmerksamkeit und Verkaufsimpulse zu generieren.

Ein gewichtiges Indiz für diese strategische Neuausrichtung stammt aus dem chinesischen Raum. Der auf der Plattform Weibo aktive Leaker Fixed Focus Digital, der für seine Kontakte zur Lieferkette bekannt ist, berichtet über ungewöhnliche Produktionsmuster beim aktuellen iPhone 17. Normalerweise drosselt Apple die Fertigung der Vorgängermodelle kurz vor dem Launch der neuen Generation, um Kapazitäten für die neuen Geräte zu schaffen.

In diesem Fall ist jedoch das Gegenteil zu beobachten: Apple soll den Produktionszyklus des iPhone 17 verlängert und signifikant mehr Einheiten nachbestellt haben, als es in der Vergangenheit üblich war. Diese Entwicklung ist besonders im Kontext des chinesischen Marktes von Bedeutung. Dort findet am 11. November das sogenannte Double 11 Event statt, auch bekannt als Singles Day, welches das weltweit größte Shopping-Event darstellt.

Laut den Informationen von Fixed Focus Digital füllt Apple seine Lagerbestände gezielt mit dem iPhone 17 auf, um die massive Nachfrage während dieses Verkaufshochs zu bedienen. Da dies normalerweise mit dem Verkauf der ganz neuen Generation geschieht, deutet es stark darauf hin, dass kein direktes Standard-Nachfolgemodell zur Verfügung stehen wird, was die Theorie einer zeitlichen Staffelung der Releases untermauert.

Obwohl die Informationen von Fixed Focus Digital aufgrund einer schwankenden Trefferquote mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind, decken sie sich mit den Analysen mehrerer anderer Quellen. Die Idee, die Pro-Serie im Herbst und die Standard- sowie Air-Modelle im Frühjahr zu veröffentlichen, würde Apple erlauben, die Marketing-Präsenz über das gesamte Geschäftsjahr zu verteilen und die Logistikketten weniger stark zu belasten. Für die Konsumenten bedeutete dies eine Aufteilung der Kaufentscheidungen.

Es wird bereits spekuliert, dass Apple die iPhone 18 Pro-Serie sowie das Ultra-Modell am 8. September 2026 offiziell vorstellen wird, mit einem beginnenden Vorverkauf am 11. September. Auch wenn dieses Datum in den USA aufgrund kultureller Besonderheiten teils kritisch gesehen wird, ist es rechtlich unbedenklich.

Diese Diversifizierung des Portfolios, die auch die Einführung eines extrem schlanken iPhone Air beinhaltet, könnte die Antwort auf stagnierende Wachstumsraten im Smartphone-Markt sein. Indem Apple verschiedene Nutzergruppen zu unterschiedlichen Zeiten anspricht, könnte das Unternehmen die Lebenszyklen der Geräte besser steuern und gleichzeitig die Exklusivität der Pro- und Ultra-Linien weiter steigern





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