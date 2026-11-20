Der Apple Pencil Pro ist aktuell für 99 Euro bei Amazon erhältlich. Das entspricht einem Rabatt von 50 Euro. Hier erfahren Sie, welche iPads kompatibel sind und warum sich der Kauf lohnt.

Der Apple Pencil Pro ist aktuell zu einem herausragenden Preis von 99 Euro bei Amazon erhältlich. Dieser Preis stellt den historischen Tiefstwert dar und bietet Nutzern eine Ersparnis von 50 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 149 Euro. Das entspricht einem Rabatt von rund 34 Prozent auf eines der beliebtesten Accessoire-Produkte des Herstellers Apple. Derzeit führt das Modell die Bestseller-Liste in der Kategorie für Zubehör an und überzeugt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 von 5 Sternen aus mehr als 6.810 Rezensionen.

Preisverlauf und Marktanalyse des Stifts

Der Preis für den Apple Pencil Pro schwankte in den vergangenen Monaten signifikant. Anfang April war das Gerät kurzzeitig bereits für 99 Euro erhältlich, was den aktuellen Angeboten entspricht. Zwischenzeitlich bewegte sich der Verkaufspreis jedoch deutlich höher und lag meist im Bereich zwischen 122 Euro und 136 Euro. Die jetzige Preissenkung auf 99 Euro markiert somit eine Rückkehr zum absoluten Tiefstpreis-Niveau. Dieser Zeitraum fällt zusammen mit der Black-Friday-Woche, in der zahlreiche Händler mit hohen Rabatten auf ihre Produkte aufmerksam machen. Für Verbraucher bietet diese Entwicklung eine seltene Gelegenheit, ein Premium-Zubehör zu einem stark reduzierten Preis zu erwerben, da der Aufpreis gegenüber einfacheren Alternativen durch die aktuellen Rabatte deutlich kleiner wird.

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Neue Funktionen und technische Details

Der Apple Pencil Pro baut auf den etablierten Funktionen seiner Vorgängermodelle auf und integriert zugleich innovative Bedienelemente. Er unterstützt weiterhin pixelgenaue Eingabe, Druck- und Neigungserkennung sowie eine laut Apple sehr geringe Latenz. Diese technischen Merkmale machen ihn ideal für handschriftliche Notizen, detaillierte Skizzen oder die Bearbeitung von Dokumenten. Neu im Vergleich zu früheren Modellen sind zusätzliche Gestenfunktionen, die eine direkte Steuerung der Werkzeuge über den Stift ermöglichen. Nutzer können so nahtlos zwischen verschiedenen Werkzeugen wechseln, ohne die Arbeit am Display unterbrechen zu müssen. Ein integriertes Gyroskop erkennt zudem Drehbewegungen des Stifts, was insbesondere bei kreativen Anwendungen zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Haptisches Feedback und Suchfunktion

Ebenfalls neu ist das haptische Feedback. Der Stift gibt bei bestimmten Aktionen eine spürbare Rückmeldung und kann dadurch Eingaben visuell oder akustisch bestätigen. Praktisch im Alltag ist außerdem die Unterstützung der "Wo ist?"-App. Falls der Stift verlegt wird, lässt er sich über diese Funktion wiederfinden. Geladen, gekoppelt und aufbewahrt wird der Apple Pencil Pro magnetisch direkt am kompatiblen iPad. Dadurch entfällt ein separates Ladekabel, was die Handhabung deutlich vereinfacht. Die Nutzerbewertungen loben vor allem die präzise Eingabe, die einfache Integration ins Apple-Ökosystem und diese praktischen Zusatzfunktionen.

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Kompatibilität und passende Geräte

Wichtig ist allerdings die strikte Kompatibilität. Der Apple Pencil Pro funktioniert ausschließlich mit ausgewählten neueren iPad-Modellen. Dazu gehören das iPad Pro 11 Zoll mit M4-Chip, das iPad Pro 13 Zoll mit M4-Chip, das iPad Air 11 Zoll mit M2-Chip, das iPad Air 13 Zoll mit M2-Chip sowie das iPad mini mit A17 Pro-Chip. Besitzer älterer iPad-Generationen sollten daher vor dem Kauf zwingend prüfen, ob ihr Gerät unterstützt wird. Der Kauf ist insbesondere für Nutzer kompatibler iPads interessant, die regelmäßig handschriftliche Notizen erstellen, PDFs kommentieren oder kreativ arbeiten. Wer seinen Stift dagegen nur gelegentlich nutzt oder ein nicht unterstütztes iPad besitzt, sollte sorgfältig abwägen, ob die zusätzlichen Funktionen den Preis von 99 Euro rechtfertigen.

Die Redakteurin Viviane Osswald ist freie Tech-Enthusiastin und berichtet über mobile Technologien, Gadgets und Trends aus den Bereichen Apple und Android. Mit ihrer Leidenschaft für moderne Technologien liefert sie praxisnahe Tipps, die den Alltag im digitalen Zeitalter bereichern.