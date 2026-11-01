Apple Mac Mini M6 Preis: Erstmals unter 900 Euro reduziert

Der Apple Mac Mini M6 mit 16 GB RAM und 256 GB SSD ist erstmals unter 900 Euro verfügbar. Details zu Leistung, Display-Support und Tests.

Der neu vorgestellte Apple Mac Mini M6 bietet auf kleinstem Raum enorme Rechenleistung und unterstützt aktuell mehrere externe Displays, schnelle Datenanschlüsse sowie die neuesten Netzwerkstandards WLAN 7 und Bluetooth 6. Der kompakte Apple-Rechner, der sich durch seine kleine Bauweise auszeichnet, wird seit einigen Tagen in immer günstigeren Varianten angeboten, wobei der Preis schrittweise von ursprünglich 949 Euro auf 926 Euro und nun erstmals unter die Marke von 900 Euro gesunken ist.

M6-Chip mit 12-Kern-Architektur und KI-Beschleunigung

Angetrieben wird das Gerät von Apples M6-Chip, der über eine 12-Core-CPU und eine 12-Core-GPU verfügt. Die zentrale Verarbeitungseinheit kombiniert zwei Super-Kerne mit vier Performance-Kernen und sechs Effizienz-Kernen, was eine hocheffiziente Verarbeitung unterschiedlichster Aufgaben ermöglicht. Zusätzlich integriert Apple hardwarebeschleunigtes Raytracing sowie eine Dual 16-Core Neural Engine, die speziell für anspruchsvolle künstliche Intelligenz optimiert wurde. Die hier angebotene Basisversion verfügt über 16 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und eine 256 GB große Speichereinheit, wobei die 512-GB-Variante derzeit um elf Prozent reduziert ist und ebenfalls einen Tiefstpreis erreicht.

Also read «Messlatte liegt sehr hoch»: Bilanzsaison geht in der neuen Woche mit Swiss Re und Apple weiter

Apple positioniert den M6-Chip explizit auch für den Einsatz in KI-Anwendungen. Laut den angegebenen Herstellerdaten soll der Prozessor bis zu 4,8 Mal mehr KI-Performance liefern als seine Vorgängermodelle. Dies wird durch einen Neural Accelerator erreicht, der sich in jedem einzelnen GPU-Kern befindet. Durch diese Hardwareunterstützung können auch ressourcenintensive KI-Workflows, wie beispielsweise die lokale Ausführung großer Sprachmodelle, direkt auf dem Endgerät verarbeitet werden, ohne dass eine Cloud-Verbindung zwingend erforderlich ist.

Anschlüsse und Display-Unterstützung im Detail

Auf der Vorderseite des kompakten Gehäses finden Sie zwei USB-C-Anschlüsse mit USB 3 und einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s sowie einen analogen 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss. Auf der Rückseite sind drei Thunderbolt-4-Anschlüsse verbaut, die bis zu 40 Gbit/s ermöglichen, ergänzt durch einen HDMI-Anschluss und einen 2,5-Gbit-Ethernet-Anschluss. Der Ethernet-Anschluss kann optional auch mit 10 Gbit/s betrieben werden, was schnelle Netzwerkverbindungen garantiert.

Advertisement

Der Mac Mini M6 unterstützt den Anschluss von bis zu drei externen Displays gleichzeitig. Mögliche Konfigurationen umfassen unter anderem zwei Displays mit bis zu 6K bei 60 Hertz oder 4K bei 165 Hertz sowie ein drittes Display mit bis zu 5K bei 60 Hertz über Thunderbolt oder 4K bei 60 Hertz über HDMI. Je nach spezifischer Konfiguration sind auch Auflösungen von bis zu 8K bei 60 Hertz, 5K bei 120 Hertz oder 4K bei 240 Hertz realisierbar, was ihn zu einem vielseitigen Arbeitsstation für Profis macht.

Maße, Lieferumfang und Kundenbewertungen

Mit den Abmessungen von 12,7 x 12,7 x 5 Zentimetern und einem Gewicht von 670 Gramm lässt sich der Rechner beispielsweise bequem unter einem Monitor platzieren und stört kaum den Arbeitsbereich. Zum Lieferumfang gehören der Mac Mini und ein 1,8 Meter langes Netzkabel. Der Mac Mini M6 ist in der 16-GB- und 256-GB-Ausstattung erstmals um vierzehn Prozent reduziert und liegt damit 150 Euro unter der angegebenen UVP von 1.049 Euro, was dem neuen Tiefstpreis entspricht.

Die 17 Bewertungen bei Amazon fallen mit 4,7 von 5 Sternen überwiegend positiv aus. Nutzer heben hervor, dass das Modell wie gewohnt leise und schnell arbeitet. Die Leistung entspricht den hohen Erwartungen und viele Käufer würden das Gerät auf jeden Fall erneut kaufen. Bei Macwelt kommt man zu einem ähnlichen Ergebnis: Der Mac Mini M6 bietet deutlich mehr Leistung als das M4-Modell und erreicht in manchen Bereichen sogar die Werte des M4 Pro.

Positiv bewerten Kritiker außerdem die 12 CPU- und GPU-Kerne sowie die verdoppelte Neural Engine. Dem stehen jedoch der deutlich höhere Preis im Vergleich mit dem Vorgänger und die nur 256 GB große SSD des Basismodells als möglicher Nachteil gegenüber. Viviane Osswald ist freie Redakteurin und Tech-Enthusiastin mit einer besonderen Leidenschaft für Mobile-Tech und liefert mit ihren Einblicken praxisnahe Tipps zur modernen Technologie.