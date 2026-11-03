Apple iPhone Duo im Test: Innovation, Handhabung und Kritik am faltbaren Design

Das neue faltbare Apple iPhone Duo überzeugt durch neues Design und Titanrahmen, vermisst jedoch Face-ID und hat Scharnier-Schwächen. Erfahren Sie alles zur Handhabung, dem Gewicht und den Nutzerreaktionen auf das innovative Smartphone.

Apple betritt mit dem iPhone Duo den Markt der faltbaren Smartphones und präsentiert ein Gerät, das als eines der aufregendsten iPhones der letzten Jahre bezeichnet wird. Das erste Generation-Gerät ist bereits alltagstauglich und leistungsstark, stößt jedoch auf kritische Stimmen aufgrund fehlender technologischer Features wie der Face-ID und Schwachstellen im Scharniermechanismus. Die hohe Nachfrage führt dazu, dass das Gerät vielerorts bereits ausverkauft ist, was auf ein enormes Kundeninteresse für dieses neuartige Produktformat hindeutet.

Design und Verarbeitung des neuen Apple Devices

Das iPhone Duo folgt optisch den Spuren des dünnen iPhone Air, das als Testballon für die Produktion diente. Es verfügt über einen schmalen, spiegelglatt polierten Titanrahmen, der je nach Farbe des Gehäuses silbern oder fast schwarz wirkt. Die Rückseite besteht aus einer durchgehenden, matten Glasplatte mit einer schmalen Kameraleiste, die nicht über die gesamte Breite reicht, sondern kurz vor dem Scharnier endet. Apple bietet das Gerät in den Farben Weiß und Schwarz an, wobei das Weiß einen dezenteren Blaustich aufweist. Das Design zielt auf eine minimalistische Ästhetik ab, die jedoch durch das neue Seitenverhältnis von etwa 1 zu 1,414 aufgebrochen wird, welches dem DIN-A-Format entspricht und ein nahezu quadratisches Verhältnis darstellt.

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Physikalische Dimensionen und Gewichtsverteilung

Beim Aufklappen überschreitet das iPhone Duo die Größe von DIN A6, während es zusammengefaltet größer als DIN A7 ist. Die kompakten Maße beim Zuklappen betragen 11,8 Zentimeter in der Länge und 8,4 Zentimeter in der Breite. Mit einem Gewicht von 254 Gramm ist das Gerät signifikant schwerer als viele herkömmliche Smartphones, die oft nur um die 170 bis 200 Gramm wiegen. Dieses erhöhte Gewicht erfordert eine angepasste Griffhaltung, da das Halten des Geräts über längere Zeiträume anstrengend sein kann. Die Handhabung wird durch den rutschigen Titanrahmen zusätzlich erschwert, was das Risiko eines Sturzes aus Brusthöhe erhöht.

Bedienung, Sicherheit und Verzicht auf Face-ID

Apple reduziert die physischen Bedienelemente des iPhone Duo auf vier Stück: Lauter- und Leiser-Taste an der Oberkante sowie Power-Taste und Kamerasteuerung an der rechten Seite. Die gewohnte Aktionstaste und der Stummschalter-Hebel entfallen vollständig. Als Sicherheitsmerkmal setzt Apple erneut auf die Touch-ID, die in die Power-Taste integriert ist, ähnlich wie bei den Nicht-Pro-iPads. Die Gesichtserkennung Face-ID fehlt hingegen komplett, was von vielen Nutzern als technischer Rückschritt wahrgenommen wird. Diese Entscheidung zwingt Nutzer dazu, ihre Gewohnheiten beim Entsperren des Geräts anzupassen, wobei die Position der Taste je nach Handpräferenz unterschiedlich angenehm sein kann.

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Erfahrungen mit der Einhandbedienung und Griffigkeit

Die Umstrittenen Pressefotos, die Apple verbreitete, zeigten das Gerät vertikal in der Hand liegend, was zunächst auf digitale Manipulation verdächtigt wurde, da das aufgeklappte Gerät sehr breit wirkt. Tatsächlich ist eine Einhandbedienung jedoch möglich, vorausgesetzt die Hände sind mittelgroß. Dennoch bleibt der Griff aufgrund der glatten Oberfläche und des Gewichts kritisch. Nutzer werden das Gerät wahrscheinlich an der unteren Kante mit dem kleinen Finger stützen müssen, um ein Abrutschen zu verhindern. Für Linkshänder ist die Position der Touch-ID-Taste zudem weniger optimal, da sie bei kleineren Händen oft nur mit erheblichem Kraftaufwand und unangenehmer Fingerstellung erreichbar ist.

Zukunftsausblick und Marktintegration von Apple

Obwohl das iPhone Duo bereits heute leistungsfähig ist, fehlt es noch an dem letzten Feinschliff, der von einem Flaggschiff-Produkt erwartet wird. Die fehlende Face-ID und die mechanischen Schwachstellen am Scharnier sind Hindernisse, die Apple in zukünftigen Generationen adressieren muss. Die Ähnlichkeit zum iPhone Air zeigt, dass Apple schrittweise innovative Technologien in seine Hauptproduktlinie integriert. Die Reaktion der Verbraucher auf das neue Seitenverhältnis und das erhöhte Gewicht wird entscheiden, ob sich das faltbare iPhone Duo als neues Standardformat etablieren kann oder als Nischenprodukt bleiben wird.