Apple iPad und Zubehör: Black Friday Deals bei Amazon im November

Amazon Black Week 2024 bietet Rabatte auf Apple iPads von der Basis-Modelle bis zum Pro mit M5-Chip. Erfahren Sie hier die genauen Preise und Konditionen bis zum 30. November.

Vom 19. bis 30. November findet die Black Week bei Amazon mit umfangreichen Rabatten auf Apple-Produkte statt. Diese Preissenkungen sind insbesondere nach den jüngsten Preiserhöhungen von Apple eine willkommene Gelegenheit für Verbraucher, Geräte zu einem günstigeren Preis zu erwerben. Bereits jetzt sind drei der vier aktuellen iPad-Modelle deutlich reduziert, wobei Experten nicht ausschließen, dass es während der Aktionswoche noch zu weiteren Senkungen kommen könnte.

Standard iPads mit günstigeren Preisen

Das Standard-iPad gilt als das einzige aktuelle Modell, das noch nicht über die künstliche Intelligenz Apple Intelligence verfügt. Dennoch ist das Gerät aufgrund seiner Erschwinglichkeit ideal für den Einsatz in der Schule, im Studium oder als zweites Tablet im Wohnzimmer. Für das iPad A16 mit 128 GB Speicher und WiFi-Verbindung in der Farbe Rosa wird aktuell ein Preis von 444 Euro ausgewiesen, was einer Einsparung von elf Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung entspricht.

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Käufer, die mehr Speicherplatz benötigen, können das gleiche iPad-Modell mit 256 GB Speicher in der Farbe Silber für 575 Euro erwerben. Diese Variante bietet neun Prozent Rabatt auf den UVP-Preis. Beide Geräte sind bereits vor dem offiziellen Start der Black Week deutlich günstiger als im regulären Handel verfügbar, was sie zu attraktiven Einsteigergeräten macht.

iPad Air M4 mit leistungsstarker KI-Unterstützung

Für Nutzer mit höheren Ansprüchen bietet das iPad Air M4 dank des M4-Chips die volle Unterstützung für Apple Intelligence an. Die Kompatibilität mit dem Apple Pencil Pro sowie die Verfügbarkeit in der größeren 13-Zoll-Variante sind weitere entscheidende Kaufargumente. Ein möglicher Nachfolger für 2027 wird voraussichtlich ein OLED-Display erhalten, was jedoch mit deutlich höheren Kosten verbunden sein dürfte.

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Aktuell ist das 11-Zoll-Modell mit 256 GB Speicher in Violett für 826 Euro (elf Prozent Rabatt) erhältlich. Die Variante mit WiFi und 5G sowie 128 GB Speicher kostet 879 Euro (neun Prozent Rabatt). Für Profis und Künstler bietet das 13-Zoll-iPad Air in der Farbe Polarstern mit 256 GB Speicher einen Preis von 1.002 Euro, was ebenfalls elf Prozent unter der offiziellen Preisempfehlung liegt.

iPad Pro M5 mit Tandem-OLED-Display im Angebot

Das Flaggschiff iPad Pro M5 besticht seit dem Update im Jahr 2024 durch ein innovatives Tandem-OLED-Display. Die im Herbst 2025 eingeführte Version mit dem M5-Chip gilt aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und der Möglichkeit, sie mit passendem Zubehör als Laptop-Ersatz zu nutzen, als kaum konkurrenzlos. Allerdings steht das MacBook Pro M5 mit OLED XDR-Display in einer ähnlichen Preiskategorie.

Das 11-Zoll-iPad Pro M5 mit 512 GB Speicher und WiFi in Space Schwarz ist für 1.379 Euro (elf Prozent Rabatt) zu haben. Die 5G-Variante mit 256 GB Speicher kostet 1.399 Euro (neun Prozent Rabatt). Das größere 13-Zoll-Modell mit 512 GB Speicher in Silber wird für 1.679 Euro (zwölf Prozent Rabatt) angeboten, während die 5G-Variante mit 256 GB Speicher 1.735 Euro (neun Prozent Rabatt) kostet.

Neue Preise für Zubehör und Apple Pencil

Neben den Tablets selbst lassen sich auch bei der Kompatibilität mit dem Apple Pencil und speziellen Tastaturen erhebliche Einsparungen erzielen. Der Apple Pencil USB-C, der von beiden Hauptversionen der iPads unterstützt wird, ist aktuell für 79 Euro statt der sonst üblichen 89 Euro erhältlich, was einer Preissenkung von zehn Prozent entspricht.

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Das iPad Magic Keyboard für das 11-Zoll-iPad Pro in Schwarz ist mit 279 Euro statt 349 Euro (fünfzehn Prozent Rabatt) deutlich reduziert. Auch das Magic Keyboard Case für das 11-Zoll-iPad Air in Weiß wird für 290 Euro statt 329 Euro (zwölf Prozent Rabatt) verkauft. Für das neu vorgestellte iPad Mini A20 Pro, bei dem Apple kürzlich die Spezifikationen vorgestellt hat, sind vor dem Black Friday keine signifikanten Rabatte im Handel sichtbar, und es ist unwahrscheinlich, dass dies am Black Friday selbst grundlegend geändert wird.