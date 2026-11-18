Apple integriert die neue Gesundheits-App in iOS 27.3. Sie erfordert Apple Intelligence ab iPhone 15 Pro und eine Apple Watch. Deutsche Nutzer warten auf Sprachsupport.

Apple hat die Veröffentlichung der überarbeiteten Gesundheits-App, intern bekannt als Projekt Mulberry, in der ersten Beta-Version von iOS 27.3 angekündigt. Nach der vorübergehenden Entfernung des Projekts aus der vierten Beta von iOS 27.2 bestätigt der Technologiekonzern nun die Wiederaufnahme der Funktionen. Die Veröffentlichung erfolgt mit strikten technischen Voraussetzungen, da die App zwingend die Infrastruktur von Apple Intelligence benötigt. Nutzer müssen daher auf neuere Hardware warten, um die erweiterten physiologischen Analysen nutzen zu können.

Voraussetzungen für Apple Intelligence und Hardware

Die Kernkomponente für den Funktionsumfang der neuen Anwendung ist Apple Intelligence, welche die Kompatibilität auf bestimmte Gerätelinien beschränkt. Nur iPhones ab dem Modell iPhone 15 Pro und neuer erfüllen diese Anforderung. Bei iPads zeigt sich ein differenziertes Bild: Das iPad der elften Generation mit dem A16-Chip ist nicht mit Apple Intelligence kompatibel. Alle anderen aktuell bei Apple verfügbaren iPad-Modelle verfügen bereits über die notwendigen Prozessoren für die Softwarefunktionen. Ohne ein unterstütztes iPhone bleibt der Zugriff auf die erweiterten Datenvisualisierungen verwehrt.

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Rolle der Apple Watch bei Gesundheitsanalysen

Zusätzlich zum Smartphone ist eine Apple Watch die unabdingbare Voraussetzung für die Anzeige der Langlebigkeit. Um den aktuellen Fitnessstand eines Nutzers oder einer Nutzerin exakt zu berechnen und das biologische Alter anzuzeigen, verarbeitet die App verschiedene physiologische Messwerte. Dazu gehören die maximale Sauerstoffaufnahme (VOMax), die Ruheherzfrequenz, die Schlafqualität und die Herzfrequenzvariabilität. Diese Daten bilden das Fundament für die algorithmischen Berechnungen der neuen Gesundheits-App.

Einschränkungen bei Fitness-Tests und Sensoren

Für einige spezifische Fitness-Tests, die von der App empfohlen werden, sind weitere Gerätekomponenten erforderlich. So setzen bestimmte Analysen entweder eine Apple Watch oder die AirPods Pro 3 voraus. Der Grund für diese Notwendigkeit liegt in der Messmethodik: Bei steigender körperlicher Belastung muss die Herzfrequenz in Echtzeit erfasst werden. Nur durch die kontinuierliche Datenerfassung dieser Wearables können die App-Funktionen zur Leistungsbeurteilung korrekt arbeiten. Ohne diese Sensoren bleiben die entsprechenden Testmodule funktionsunfähig.

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Sprachunterstützung und Verzögerung für deutsche Nutzer

Nutzer im deutschsprachigen Raum, einschließlich Deutschland, Österreich und der Schweiz, müssen sich vorerst gedulden. Die überarbeitete Gesundheits-App ist aktuell nicht auf Deutsch verfügbar. Um die neue Ansicht und die damit verbundenen Funktionen zu aktivieren, müssen Anwender die Sprache ihres iPhones manuell auf eine der unterstützten Optionen umstellen. Diese umfassen Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch und Vietnamesisch. Ein lokaler Release-Termin für die deutsche Sprache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Experteneinschätzung zur technischen Entwicklung

Halyna Kubiv, seit 2010 für Macwelt tätig, begleitet diese Entwicklung genau. Ihre Expertise deckt nicht nur reine Apple-Produkte ab, sondern auch Themenbereiche rund um Fitness und Gesundheit. Die strategische Platzierung der neuen Funktionen in iOS 27.3 unterstreicht die Integration von KI in die alltägliche Gesundheitsüberwachung. Die Beschränkung auf hardwareintensive Funktionen wie Apple Intelligence markiert einen klaren Schritt zur Differenzierung der Produktgruppen und treibt den Upzwandel bei älteren Geräten voran.