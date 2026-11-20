Apple senkt keine Preise, sondern bietet Geschenkkarten bis 240 Euro bei qualifizierten Produkten. Übersicht zu iPhones, iPads, Macs und Zubehör in der aktuellen Aktion.

Apple führt im aktuellen Jahr seine jährliche Shopping-Aktion durch und ändert dabei subtil die Terminologie, ohne das grundlegendes Geschäftsmodell zu durchbrechen. Während das Unternehmen in den vergangenen Jahren von einem vier Tage dauernden Shopping-Event sprach, das am Black Friday startete und am Cyber Monday endete, nutzt Apple diese Aktion nun explizit unter einer neuen Bezeichnung, um Geschenkkarten statt direkter Preisnachlässe anzubieten. Diese Strategie erlaubt es dem Tech-Riesen, Kunden an das Ökosystem zu binden, indem wertvolle Guthaben auf Apple - Geschenkkarten vergeben werden, die jedoch strikt innerhalb des eigenen Stores eingelöst werden müssen.

Höhe der Geschenkkarten und Kaufbedingungen

Der Kern der aktuellen Aktion liegt in der Vergabe von Guthaben, die bei einem Kauf eines qualifizierten Produkts zwischen null und maximal 240 Euro liegen können. Allerdings bleibt Apple dabei, dass keine direkten Preisnachlässe auf die Geräte selbst gewährt werden. Stattdessen erhalten Kunden ein digitales oder physisches Guthaben, das für weitere Einkäufe verwendet werden kann. Dies stellt einen erheblichen Unterschied zu klassischen Rabattaktionen dar, da das gesparte Geld nicht auf der Rechnung steht, sondern als separates Guthaben auf dem Konto des Kunden gutgeschrieben wird. Die genaue Höhe des Guthabens hängt vom Kaufpreis und der Produktkategorie ab, wobei Apple hier klare Grenzen definiert.

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Spezifische Guthaben für Geräte und Zubehör

Für den Kauf eines qualifizierten iPhones gewährt Apple ein Guthaben von bis zu 80 Euro auf die Apple-Geschenkkarte. Bei Tablets wie dem iPad beläuft sich das maximale Guthaben auf 100 Euro. Für den Erwerb eines Mac-Computers ist das höchste Angebot mit bis zu 240 Euro ausgelegt. Interessanterweise wird dieses hohe Guthaben oft in Kombination mit einem zusätzlichen Angebot genutzt: Für das zugehörige Zubehör erhalten Käufer weitere 20 Euro gutgeschrieben, was die Gesamtersparnis bei einem kompletten Mac-Setup signifikant erhöht. Diese Struktur zwingt Kunden dazu, auch Zubehörkomponenten wie Maus, Tastatur oder Kabel vom gleichen Hersteller zu kaufen.

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Zusätzliche Rabatte bei Wearables und Audio

Neben den Hauptkategorien Computer und Tablets umfasst die Aktion auch Wearables und Audio-Geräte. Bei der Apple Watch, für die das Unternehmen aktuell neben der ein Jahr alten SE 3 nur die neuen Modelle Series 12 und Ultra 4 im Programm hat, beträgt das Guthaben bis zu 80 Euro. Airpods sind mit einem 60-Euro-Guthaben versehen, wobei anzunehmen ist, dass dieses Angebot primär für die teureren Airpods Max gilt. Der Homepod, wobei hier vermutlich nur die größere Version betroffen ist, wird mit einem Äquivalent von 40 Euro, was etwa vier Monaten Apple Music Subscription entspricht, subventioniert. Auch Kopfhörer der Tochtermarke Beats sind im Angebot, wobei der Gutscheinwert hier ebenfalls 40 Euro beträgt.

Geplante Produkte und Marktstrategie

Apple verschweigt vorerst die exakte Liste der qualifizierten Produkte, erwartet wird aber eine Fokussierung auf aktuelle High-End-Geräte. Branchenexperten rechnen mit einer Einbeziehung des iPhone 16, des potenziellen iPhone Air, sowie eventuell des iPhone 17e oder des regulären iPhone 17. Auch das Macbook Air mit M5-Chip und das Einsteiger-iPad dürften Teil der Aktion sein. Diese Geräte gelten als gute Produkte, sind aber nicht unbedingt die absolut neuesten Innovationen des Jahres, was die Strategie von Apple unterstreicht, ältere Lagerbestände oder bereits etablierte Modelle durch Geschenkkarten attraktiver zu machen, ohne die Premium-Preise der absoluten Neuheiten zu gefährden. Diese Maßnahme wird von Peter Müller, seit 1998 Journalist bei Macwelt, als typische Applesche Marktpositionierung analysiert.