Apple führt kostenpflichtige KI-Nutzung ein: Logic Pro als Testlauf für Siri Limits

Apple verkauft in Logic Pro erstmals extra KI-Pakete für 49,99 Dollar. Dies dient als Vorbild für kommende Nutzungsbeschränkungen bei Siri AI und Fototools.

Apple hat mit dem Intelligence Usage Pack einen entscheidenden Schritt zur Monetarisierung seiner künstlichen Intelligenz vollzogen. Seit dieser Woche können Nutzer von Logic Pro für 49,99 US-Dollar zusätzliches Kontingent an KI-Rechenleistung erwerben. Dieses Angebot markiert den ersten offiziellen Versuch des Konzerns, direkte Kosten für serverbasierte KI-Anfragen an die Endverbraucher weiterzugeben. Der Knopf zum Kauf befindet sich im Menü unter Intelligence Features und richtet sich speziell an Abonnenten des Apple Creator Studio.

Kostenstruktur und Preismodell

Das neue Paket ist eine Reaktion auf die explodierenden Inferenzkosten, die bei der Verarbeitung anspruchsvoller KI-Aufgaben entstehen. Einfache Aufgaben werden lokal auf dem Gerät ausgeführt, während komplexe Anfragen an Rechenzentren gesendet werden müssen. Dort fallen pro Anfrage Gebühren an, die durch Modelle wie Googles Gemini verursacht werden. CEO John Ternus bestätigte bereits, dass die Betriebskosten für das laufende Quartal um bis zu 13 Prozent steigen werden, primär getrieben durch den KI-Einsatz. Das Logic Pro Paket kostet fast so viel wie vier Monate Abo und soll diese Lücke schließen.

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Nutzungsbedingungen und Transparenz

Apple macht keine quantitativen Angaben darüber, wie viele Anfragen genau im 49,99-Dollar-Paket enthalten sind. Der angezeigte Kontostand ist nur ein Näherungswert, da die Komplexität jeder Interaktion variiert. Das Unternehmen garantiert nicht, dass eine bestimmte Menge aus dem Paket jedes Mal dasselbe oder überhaupt ein bestimmtes Ergebnis liefert. Rückerstattungen gibt es nur gesetzlich vorgeschrieben, und ungenutztes Guthaben verfällt nach zwölf Monaten. In Deutschland beträgt der Preis sogar 59,99 Euro, was zeigt, dass regionale Unterschiede bei der Umsetzung bestehen.

Strategie hinter den Limitierungen

Siri verarbeitet laut CEO John Ternus über 2,5 Milliarden Anfragen pro Tag, was etwa 29'000 Anfragen pro Sekunde entspricht. Diese massive Skalierung erfordert eine nachhaltige Geschäftsstrategie. Tim Cook erwähnte im Juli bereits, dass intensive Nutzer von Siri AI künftig ihr iCloud+-Abo aufstocken könnten. Im September wurden Siri AI, die Fotowerkzeuge Clean Up und der Bildgenerator Image Playground als Kandidaten für zukünftige Limits identifiziert. Google verfolgt mit Google One einen ähnlichen Ansatz, indem mehr Gemini-Zugang in Abos gebündelt wird.

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Auswirkungen auf Schweizer Nutzer

Für Schweizer Verbraucherinnen und Verbraucher stellt sich die Lage anders dar als in der Europäischen Union. Während Apple die neue Siri in der EU zurückhält, ist sie in der Schweiz seit September verfügbar. Sie läuft zuerst auf Englisch und mit iOS 27.2 auch auf Französisch. Damit dürften Schweizer Siri-Nutzer zu den ersten in Europa gehören, die Apples Limits zu spüren bekommen, sobald der Konzern sie durchsetzt. Das Logic Pro Paket fehlt im Schweizer App Store jedoch vorerst.

Zukünftige Entwicklungen und Ausblick

Apple verkauft das Intelligence Usage Pack bisher nur in acht Ländern, darunter Deutschland und Frankreich. Wer im Apple Creator Studio abonniert ist, kann seinen Verbrauch über Show Usage verfolgen. Für künftige Siri-Angebote gilt derselbe Blick aufs Etikett. Die Strategie zielt darauf ab, diejenigen Nutzer zu belasten, die besonders viel Rechenleistung verursachen. Ob und wann das Modell auf den gesamten Markt ausgeweitet wird, bleibt abzuwarten. Die Einführung in Logic Pro dient eindeutig als Testlauf für ein breiteres Geschäftsfeld.