Apple hat die AirPods Pro 3 vorgestellt. Erfahren Sie alles zu technischen Daten, Akkulaufzeit, Preisen und dem aktuellen Testfazit der neuen In-Ear-Kopfhörer.

Apple hat seine neuesten In-Ear-Kopfhörer, die AirPods Pro 3, vorgestellt und sie als Premium-Gerät in der eigenen Produktlinie positioniert. Diese neuen Kopfhörer verbinden die bekannte aktive Geräuschunterdrückung mit fortschrittlichen Funktionen wie der 3D-Audio-Wiedergabe, einer integrierten Herzfrequenzmessung sowie diversen Technologien zur Förderung der Hörgesundheit. Neben diesen technischen Neuerungen verspricht Apple eine deutlich längere Akkulaufzeit und eine optimierte Passform durch neue Silikoneinsätze, was sie eng in das bestehende Apple -Ökosystem integriert.

Technische Details und Klangqualität

Die AirPods Pro 3 setzen auf eine aktive Geräuschunterdrückung, die von Apple als doppelt so effektiv wie die Vorgängermodelle beworben wird. Ergänzend dazu stehen ein Transparenzmodus, adaptives Audio und eine intelligente Konversationserkennung zur Verfügung, die Gespräche erleichtert, ohne die Kopfhörer entfernen zu müssen. Für die Klangwiedergabe kommt ein spezieller High-Excursion-Tieftöner zum Einsatz, der durch einen Verstärker mit großem Dynamikbereich unterstützt wird. Der adaptive EQ passt die Klanggebung individuell an, während das personalisierte 3D Audio mit dynamischem Head Tracking den Klang an die Geometrie des Ohrs anpasst.

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Gesundheit und Akkulaufzeit im Fokus

Ein signifikanter Fortschritt ist die Herzfrequenzmessung während des Trainings, die bis zu 50 verschiedene Trainingsarten unterstützt und mit dem iPhone für den Bewegungsring genutzt werden kann. Bei aktivierter Messung beträgt die maximale Wiedergabezeit sechs Stunden und fünfzig Minuten. Für die Hörgesundheit bieten die AirPods Pro 3 einen Hörtest, eine Hörgerätefunktion mit automatischer Konversationsverstärkung sowie einen aktiven Gehörschutz. Die Akkulaufzeit liegt bei aktivierter Geräuschunterdrückung bei bis zu acht Stunden, im Transparenzmodus mit Hörgerätefunktion sogar bei zehn Stunden. Mit dem MagSafe-Ladecase erreicht das Gesamtsystem bis zu vierundzwanzig Stunden Wiedergabezeit.

Vorgeschichte und Marktangebot

Im Verlauf der letzten Monate zeigten sich bereits Schwankungen bei den Preisen der AirPods Pro 3. Mitte Juni waren die Kopfhörer kurzzeitig für knapp einhundsiebenundachtzig Euro erhältlich, bevor der Preis zeitweise auf über zweihundertzehn Euro stieg. Aktuell gibt es während der Black-Friday-Woche zahlreiche Angebote, wobei der beste Preis der letzten Monate wieder verfügbar ist. Dieser aktuelle Preis stellt den zweitniedrigsten Wert dar, der für dieses Modell in der Vergangenheit registriert wurde. Interessierte Nutzer können somit von einem günstigen Einstiegspreis profitieren, während gleichzeitig hohe Rabatte im Einzelhandel verfügbar sind.

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Hardware und Steuerungsmöglichkeiten

Die technische Ausstattung basiert auf dem H2-Kopfhörerchip in den Airpods und einem U2-Chip im Ladecase, was eine präzise Ortung und schnelle Verbindung über Bluetooth 5.3 ermöglicht. Die Steuerung erfolgt über Druck- und Wischgesten sowie die Sprachsteuerung über Siri. Die Kopfhörer sind mit IP57 gegen Staub, Schweiß und Wasser geschützt und wiegen einzeln fünffünfundfünzig Gramm. Das Ladecase bringt einundvierzigfünfundneunzig Gramm auf die Waage und verfügt über einen Lautsprecher für die Find-my-Funktion sowie eine Tragebandschlaufe. Es kann per USB-C, MagSafe, Apple Watch Ladegerät oder Qi-zertifizierten Ladegeräten aufgeladen werden.

Testergebnisse und Nutzererfahrungen

Die ersten Tests bewerten die AirPods Pro 3 sehr gut, wobei das effektive ANC, der kräftigere Klang und die verbesserte Passform besonders hervorgehoben werden. Die angegebene Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung wird weitgehend bestätigt. Kritik gibt es jedoch an der fehlenden Unterstützung für Lossless Audio und einem manuellen Equalizer. Zudem sind einige Funktionen wie die Live-Übersetzung in der EU noch nicht verfügbar. Für Nutzer mit mehreren Apple-Geräten bleiben die automatische Gerätewechsel-Funktion und die Siri-Integration jedoch attraktive Gründe für den Kauf.