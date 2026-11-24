Apple AirPods Pro 3 mit ANC und Herzfrequenzmessung im Test. Erfahren Sie mehr zu technischen Daten, Akkulaufzeit und dem besten aktuellen Preis von 199 Euro.

Apple hat mit den AirPods Pro 3 eine neue Generation seiner beliebten In-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht, die durch eine Kombination aus fortschrittlicher Technik und erweiterten Gesundheitsfunktionen hervorstechen. Diese Geräte gehören zu den am höchsten ausgestatteten Modellen des Herstellers und setzen neue Maßstäbe in der Kategorie der kabellosen Ohrhörer. Die Kombination aus aktiver Geräuschunterdrückung und 3D-Audio wird durch innovative Funktionen wie Herzfrequenzmessung und diverse Hörgesundheitsanwendungen ergänzt.

Technische Ausstattung und H2 Chip

Im Inneren der AirPods Pro 3 arbeitet der spezielle Apple-H2-Kopfhörerchip, während das Ladecase mit einem Apple-U2-Chip ausgestattet ist. Diese Hardware-Kombination ermöglicht eine präzise Steuerung und eine nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem. Die Verbindung zum Smartphone oder Tablet erfolgt über Bluetooth 5.3, was für eine stabile und schnelle Datenübertragung sorgt. Für die Klangwiedergabe setzt Apple auf einen speziellen High-Excursion-Tieftöner sowie einen Verstärker mit großem Dynamikbereich, die einen kräftigeren und detaillierteren Sound liefern sollen.

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Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) wurde laut Apple deutlich verbessert und soll unerwünschte Umgebungsgeräusche bis zu doppelt so effektiv reduzieren wie bei den Vorgängermodellen der AirPods Pro 2. Ergänzt wird diese Technologie durch einen Transparenzmodus, adaptives Audio und eine neue Konversationserkennung. Letztere sorgt dafür, dass Gespräche im Alltag einfacher möglich sind, ohne dass die Nutzer die Kopfhörer vollständig aus den Ohren nehmen müssen. Ein adaptiver EQ passt den Klang zudem automatisch an die individuelle Geometrie des Ohrs und die Passform der Kopfhörer an.

Gesundheitsfunktionen und Herzfrequenzmessung

Ein weiteres Highlight der neuen Generation ist die Möglichkeit, die Herzfrequenz während des Trainings zu erfassen. Diese Funktion unterstützt laut Apple bis zu 50 verschiedene Trainingsarten und kann gemeinsam mit einem iPhone unter anderem für den Bewegungsring und den Schrittzähler genutzt werden. Bei aktivierter Herzfrequenzmessung während eines Workouts liegt die maximale Wiedergabezeit laut Apple bei 6,5 Stunden pro Ladung. Damit bietet Apple ein umfassendes Gesundheits-Tracking direkt am Ohr an, das speziell für Sportler und gesundheitsbewusste Nutzer interessant ist.

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Zusätzlich bieten die AirPods Pro 3 einen Hörtest sowie eine Hörgerätefunktion mit automatischer Konversationsverstärkung. Überdies sind Funktionen wie "Live-Mithören", Kopfhörerlevel und Kopfhörer-Anpassungen integriert. Ein aktiver Gehörschutz soll zudem vor lauten Umgebungsgeräuschen schützen, was die Hörerfahrung in lauten Umgebungen deutlich verbessert. Die Bedienung erfolgt intuitiv über Druck- und Wischgesten, wobei auch die Sprachsteuerung über "Hey Siri" zur Verfügung steht.

Akkulaufzeit und praktische Details

Die Akkulaufzeit der AirPods Pro 3 variiert je nach Nutzung der Funktionen. Bei aktivierter Geräuschunterdrückung sind bis zu acht Stunden Wiedergabe mit einer Ladung möglich. Wird zusätzlich 3D-Audio und Kopfverfolgung aktiviert, sinkt die Laufzeit auf bis zu 7,5 Stunden. Im Transparenzmodus mit aktivierter Hörgerätefunktion sind laut Hersteller bis zu zehn Stunden Wiedergabezeit möglich. Zusammen mit dem MagSafe-Ladecase kommen die Nutzer auf bis zu 24 Stunden Gesamtwiedergabezeit bei aktivierter aktiver Geräuschunterdrückung.

Ein schneller Ladevorgang bietet zusätzlichen Komfort: Bereits fünf Minuten im Ladecase sollen für ungefähr eine weitere Stunde Wiedergabe ausreichen. Das Case lässt sich per USB-C, MagSafe, Apple-Watch-Ladegerät oder Qi-zertifiziertem Ladegerät aufladen. Die Kopfhörer sind nach IP57 gegen Staub, Schweiß und Wasser geschützt. Jeder einzelne AirPod wiegt 5,55 Gramm, und das Ladecase bringt 43,99 Gramm auf die Waage. Für einen sicheren Sitz liefert Apple fünf verschiedene Größen von Silikon-Ohreinsätzen mit: XXS, XS, S, M und L.

Kundenbewertungen und Marktanalyse

Für Nutzer, die bereits mehrere Apple-Geräte verwenden, sind die AirPods Pro 3 vor allem aufgrund des automatischen Gerätewechsels, der Siri-Integration und der weiteren Funktionen im Apple-Ökosystem interessant. Die Geräte schneiden in Tests sehr gut ab. Besonders überzeugen das sehr effektive ANC, die verbesserte Passform, der kräftigere Klang und die Herzfrequenzmessung. Auch die angegebene Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung kann weitgehend bestätigt werden. Allerdings gibt es Kritik daran, dass weiterhin kein Lossless Audio und kein manueller Equalizer verfügbar sind.

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Mittlerweile erreichen die AirPods Pro 3 bei Amazon durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen bei über 12.600 Bewertungen. Gleichzeitig werden die Kopfhörer aktuell als Bestseller Nummer 1 in der Kategorie Bluetooth-Kopfhörer geführt. Preislich waren die Geräte Mitte Juni kurzzeitig für knapp 187 Euro erhältlich, was den besten Preis der letzten Monate und den zweitniedrigsten Preis überhaupt darstellt. Seitdem ist der Preis teils auf über 210 Euro gestiegen, derzeit ist jedoch wieder ein attraktives Angebot von 199 Euro verfügbar. Einige Funktionen wie die Live-Übersetzung sind in der EU noch nicht verfügbar, was die vollständige Funktionsvielfalt vorübergehend einschränkt.