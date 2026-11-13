Appenzell Ausserrhoden senkt Sozialhilfe für Schutzstatus S nach fünf Jahren

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden passt die Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S an. Nach fünf Jahren gelten weiterhin reduzierte Leistungen analog zur Asylsozialhilfe.

Die Regierung des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat Gesetzes- und Verordnungsänderungen verabschiedet, die dazu führen, dass Personen mit Schutzstatus S auch nach Ablauf von fünf Jahren Aufenthaltsdauer in der Schweiz weniger Sozialhilfe beziehen werden als einheimische Bürger. Diese Anpassung stellt eine gezielte Nutzung des neuen Spielraums dar, den der Bundesrat den Kantonen bei der Gestaltung der Unterstützungsleistungen einräumt.

Rechtliche Grundlage und Mechanismus

Bisher waren Personen mit Schutzstatus S während der ersten fünf Jahre ihres Aufenthalts in der Schweiz auf reduzierte Sozialhilfeleistungen angewiesen. Nach diesem Zeitraum erhalten sie grundsätzlich Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung vom Typ B, was normalerweise den gleichen Anspruch auf Sozialhilfe wie die einheimische Bevölkerung nach sich zieht. Die neue Regelung durchbricht diesen Standard, indem sie die Leistungen dauerhaft auf dem Niveau der sogenannten Asylsozialhilfe festlegt.

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Mit der Teilrevision des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe erhält der Kantonsrat nun die explizite Kompetenz, die Unterstützung aller Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich per Verordnung zu regeln. Dies ermöglicht es der Exekutive, unabhängig von bundesrechtlichen Vorgaben zu handeln, solange keine spezifischen Bundesgesetze entgegenstehen. Die Änderung zielt darauf ab, die finanzielle Belastung für den Kanton zu kontrollieren und Anreize zur Arbeitsaufnahme oder Eigenversorgung zu setzen.

Stakeholder Positionen und politische Strategie

Die Ausserrhoder Regierung begründet ihren Schritt damit, dass der Bund den Kantonen künftig freie Hand bei der Unterstützung nach fünf Jahren lassen will. Sie nutzt diesen Spielraum aktiv, um sich an die Praxis zahlreicher anderer Kantone anzupassen. In einer offiziellen Mitteilung betonte die Regierung am Freitag, dass sie den vorhandenen rechtlichen Rahmen nutzen will, um einheitliche Strukturen im Umgang mit dieser Personengruppe zu schaffen.

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Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Verordnung des Kantonsrates zum Asylwesen. Neu soll gewährleistet sein, dass für sämtliche Personen mit Schutzstatus S - unabhängig davon, ob sie bereits eine Aufenthaltsbewilligung besitzen oder nicht - dieselben Ansätze der Asylsozialhilfe und derselbe Verteilschlüssel gelten. Diese Harmonisierung soll Willkür vorbeugen und administrative Prozesse vereinfachen, indem klare, einheitliche Kriterien für alle Betroffenen im selben Statuskreis etabliert werden.

Auswirkungen und konkrete Zahlen

Die praktischen Auswirkungen dieser Entscheidung sind bereits heute spürbar und werden sich in naher Zukunft weiter verstärken. Ende Juni hielten sich insgesamt 433 Personen mit Schutzstatus S im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf. Von dieser Gruppe bezogen aktuell 255 Personen Sozialhilfe. Die Mehrheit der Begünstigten wird also direkt von der neuen Rechtslage betroffen sein, da ihre Leistungen fortan nicht mehr an den allgemeinen Satz angepasst werden.

Ein wichtiger Meilenstein liegt im März 2027, wenn die ersten Personen aus der Ukraine, die seit fünf Jahren in der Schweiz leben, eine Aufenthaltsbewilligung erhalten würden. Bis Ende 2027 werden voraussichtlich 120 sozialhilfebeziehende Personen die Fünfjahresgrenze erreichen. Für diese Gruppe wird die Umstellung auf das reduzierte Leistungsniveau dann automatisch wirksam, sofern sie keine Aufenthaltsbewilligung vom Typ B erhalten oder diese aber nicht vorliegt. Die Regierung rechnet mit einem signifikanten Rückgang der laufenden Kosten für die öffentliche Hand.