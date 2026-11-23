Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden billigt das Strassenbau- und Investitionsprogramm 2027-2030 mit einem Volumen von rund 69 Millionen Franken. Das Programm umfasst 22 Projekte mit Fokus auf Brücken, Velowege und Ortszentren.

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat am Montag das Strassenbau - und Investitionsprogramm für die Jahre 2027 bis 2030 offiziell genehmigt. Dieses umfassende Vorhaben deckt 22 einzelne Infrastrukturmaßnahmen ab und beläuft sich auf ein Bruttovolumen von rund 69 Millionen Franken. Die Ankündigung wurde von der Ausserrhoder Staatskanzlei veröffentlicht und markiert den nächsten Schritt in der planerischen Vorbereitung auf die kommenden Jahre.

Neubau der Brücke Speicherschwendi Rehetobel als Kernprojekt

Das mit Abstand größte Einzelprojekt innerhalb des neuen Programms ist der Neubau einer Brückenverbindung zwischen den Orten Speicherschwendi und Rehetobel. Diese spezifische Maßnahme steht als zentrales Element des Investitionsplans, wobei die Prioritäten klar auf die Sicherung und den Ausbau der kritischen Verkehrsinfrastruktur im Kanton gerichtet sind. Durch die Fokussierung auf dieses und andere ausgewählte Bauvorhaben soll die lokale Anbindung nachhaltig verbessert werden.

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Verbesserung der Velowege und Ortszentren-Aufwertung

Neben den Brückenbauvorhaben legen die Verantwortlichen besonderen Schwerpunkt auf die Aufwertung von Ortszentren und die Erweiterung der Radinfrastruktur. Konkret geplant sind Sanierungs- und Ausbauarbeiten an bekannten Standorten wie dem Obstmarkt in Herisau sowie an der Werdstrasse in Heiden. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Lebensqualität in den zentralen Gemeinden durch attraktivere öffentliche Räume und eine sicherere Verkehrsplanung zu steigern.

Zusätzlich zum urbanen Ausbau soll die Velovernetzung im ländlichen Raum signifikant vorangetrieben werden. Die Pläne sehen unter anderem die Verbesserung der Radwegeverbindungen zwischen Waldstatt und Urnäsch sowie zwischen Teufen und St. Gallen vor. Diese Verbindungen sind für die lokale Mobilität und den Pendelverkehr von hoher Bedeutung, da sie eine sichere und durchgängige Alternative zum motorisierten Individualverkehr bieten.

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Finanzielle Rahmenbedingungen und Nettoinvestitionen

Während die Bruttoausgaben des Programms bei rund 69 Millionen Franken liegen, sinkt die finanzielle Belastung für den Kanton durch externe Zuschüsse. Nach Abzug der Beiträge vom Bund und den beteiligten Gemeinden verbleiben für Appenzell Ausserrhoden Nettoinvestitionen in Höhe von rund 60 Millionen Franken. Diese kalkulierte Dämpfung der Kosten ermöglicht es, die Vorhaben wirtschaftlich tragbar zu gestalten, ohne die öffentlichen Finanzen übermäßig zu belasten.

Im direkten Vergleich zum Vorgängerprogramm zeigt sich eine bewusste Drosselung der Ausgaben. Die geplanten Bruttoausgaben liegen etwa 6 Millionen Franken tiefer als bei der vorherigen Planungsperiode. Diese Reduktion deutet auf eine konsolidierte Finanzpolitik hin, bei der Prioritäten neu gesetzt und Ressourcen gezielter eingesetzt werden, um die dringendsten Infrastrukturdefizite zu beheben.

Weitere Sanierungsarbeiten und politischer Prozess

Neben den großen Neubauvorhaben stehen auch gezielte Sanierungsarbeiten an bestehender Infrastruktur an. Besonders erwähnt werden dabei Brückensanierungen in den Gemeinden Trogen und Teufen, die die Sicherheit und Langlebigkeit der bestehenden Bauwerke gewährleisten sollen. Die Finanzierung aller dieser Vorhaben erfolgt ausschließlich über die Strassenrechnung, was die direkte Zuordnung der Kosten zum Verkehrssektor klarstellt.

Das genehmigte Programm geht nun offiziell zur Kenntnisnahme an den Kantonsrat über. Dieser Schritt ist im parlamentarischen Verfahren notwendig, um die legislative Kontrolle über die großen Finanzentscheidungen des Regierungsrats zu wahren. Die Projekte stießen in der vorangegangenen Vernehmlassung im Frühjahr auf breite Zustimmung, was die gesellschaftliche Akzeptanz und die Dringlichkeit der Maßnahmen unterstreicht.