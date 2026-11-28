Die Kantonspolizei St. Gallen stellt Verkehrsteilnehmende wegen vereister Frontscheiben zur Anzeige. Betroffen sind Buchs, Sargans und weitere Orte am frühen Freitagmorgen.

Am frühen Freitagmorgen gingen Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen energisch gegen Verkehrsteilnehmende vor, die mit deutlich vereisten oder beschlagenen Frontscheiben im Straßenverkehr teilnahmen. Zwischen 6.20 Uhr und kurz nach 8 Uhr wurden zahlreiche Fahrzeuge in den Gemeinden Buchs, Sargans, Mels, Sennwald und Ebnat-Kappel kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass die Windschutzscheiben sowie teils auch die vorderen Seitenscheiben nicht vollständig von Schnee und Eis befreit waren, was den Blick auf die Fahrbahn erheblich behinderte.

Strenge Kontrollen im Kanton St. Gallen

Die Polizeiaktion erstreckte sich primär auf die Polizeiregion Werdenberg-Sarganserland, wobei ein weiterer Vorfall im Toggenburg registriert wurde. Die Patrouillen stellten fest, dass viele Autofahrer ihren Pflichten zur Fahrzeugtauglichkeit nicht ausreichend nachgekommen waren. Nicht nur die Hauptwindschutzscheibe war betroffen, sondern in einigen Fällen waren auch die vorderen Seitenscheiben teilweise mit Eis bedeckt. Zusätzlich führten einige Fahrzeugführer großen Mengen Schnee auf der Motorhaube sowie auf dem Dach mit sich, was eine zusätzliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellt und die Sichtverhältnisse im Inneren des Fahrzeugs weiter verschlechtert.

Also read Kanton Graubünden: Kanton will höhere Abgeltung für Staatsgarantie der GKB

Rechtliche Konsequenzen für Autofahrer

Die Konsequenzen der Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind unmittelbar und konkret. Alle angehaltenen Verkehrsteilnehmenden werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen offiziell zur Anzeige gebracht. Dies bedeutet nicht nur ein persönliches Verwarnungsschreiben, sondern führt zu einem formellen Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs. Die zuständigen Strassenverkehrsämter des Kantons prüfen parallel dazu, ob weitere administrative Massnahmen gegen die Halter oder Lenker eingeleitet werden müssen, was beispielsweise zu einem Fahrverbot oder einer aberkannten Fahreignung führen kann.

Vorschriften zur Fahrzeugtauglichkeit im Winter

Gemäß den geltenden Verkehrsregeln ist es zwingend erforderlich, dass alle Scheiben, die für die Führung des Fahrzeuges notwendig sind, von Schnee, Eis und Beschlag frei sind. Dazu zählen explizit die Frontscheibe, die vorderen Seitenscheiben, alle Lichter, Blinker sowie das Kennzeichen. Schnee an diesen Stellen muss unbedingt entfernt werden, um die Sichtbarkeit für den Fahrer zu gewährleisten und damit andere Verkehrsteilnehmer korrekt wahrzunehmen. Im Gegensatz dazu gilt: Die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe müssen nicht zwingend freigekratzt werden, sofern die Hauptsichtfelder frei sind.

Advertisement

Fortsetzung der Fahrt nach Korrekturen

Trotz der strengen Kontrollpolitik gab die Polizei den Verkehrsteilnehmenden eine Gelegenheit, ihre Fehler zu korrigieren. Die angehaltenen Personen konnten ihre Fahrt lediglich unter der Bedingung fortsetzen, dass sie ihre Scheiben korrekt und vollständig freikratzen sowie den Schnee vom Dach und der Motorhaube herunterschaufelten. Erst nach Sicherstellung der vollständigen Verkehrssicherheit wurde den Fahrzeugen die weitere Fahrt gestattet. Dies unterstreicht den präventiven Charakter der Maßnahme: Es geht nicht primär um Bestrafung, sondern um die unmittelbare Beseitigung einer akuten Gefahrenquelle auf den Straßen.

Häufigkeit und Verbreitung der Verstöße

Die Anzahl der gemeldeten Verstöße innerhalb der kurzen Zeitspanne von etwa 1,5 Stunden zeigt, wie verbreitet das Problem in der aktuellen Witterungsphase ist. Die genannten Gemeinden Buchs, Sargans, Mels, Sennwald und Ebnat-Kappel waren gleichermaßen betroffen, was auf flächendeckende Schnee- und Eisbildung in der Region hinweist. Die Kantonspolizei St. Gallen warnt eindringlich davor, trotz Eile oder Unachtsamkeit mit unzureichend gesäuberten Fahrzeugen loszufahren, da die Haftungsfragen bei einem möglichen Unfall in solchen Fällen extrem ungünstig für den Lenker ausfallen können.