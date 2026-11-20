Kimi Antonelli erzielte die Bestzeit, doch Max Verstappen startet dank Strafen von Antonelli und Piastri von der Pole Position. George Russell ist Zweiter.

Im Qualifying zum Großen Preis von Las Vegas demonstrierte der neu gekrönte Weltmeister Kimi Antonelli mit der schnellsten Rundenzeit die volle Geschwindigkeit seines Mercedes. Trotz dieses persönlichen Triumphes darf der Niederländer Max Verstappen mit dem Red Bull am folgenden Tag von der Pole Position ins Rennen starten. Grund für die Verschiebung sind Strafen, die gegen die Mercedes -Piloten verhängt wurden. Neben dem führenden Red Bull Fahrer steht der zweite Mercedes -Pilot George Russell auf dem zweiten Startplatz. Die erste Startreihe umfasst somit zwei Teams, die in der Vergangenheit dominierend waren, während der Titelverteidiger weiter hinten startet.

Startaufstellung durch Strafen verändert

Die ursprüngliche Reihenfolge der schnellsten Rundenzeiten wurde durch disziplinarische Maßnahmen grundlegend verändert. Kimi Antonelli, der die Qualifikationsfahrt für sich entschied, muss aufgrund einer Strafe seinen Startplatz im Feld auf Rang sechs korrigieren. Dieser Rücksetzer ermöglichte es Max Verstappen, die vorderste Position zu übernehmen. Gleichzeitig wurde Oscar Piastri, der eigentlich in den vorderen Bereichen platziert war, um zehn Plätze nach hinten versetzt, da er ebenfalls eine Startplatzstrafe verbüßen muss. Diese Verschiebung lässt auch das Ferrari- und das Audi-Duo eine Position nach vorne rücken, was die Startaufstellung weiter auflockert.

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Verlauf der Qualifikation und Ergebnisse

Die zweite Startreihe im Mittelfeld wird vom entthronten Weltmeister Lando Norris geprägt, der im McLaren antritt. An seiner Seite steht Isack Hadjar im zweiten Red Bull, was die Konkurrenz in der Spitze erhöht. Die Qualifikation endete für die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton enttäuschend, da ihnen der Einzug in den letzten Abschnitt, den sogenannten Q3, nicht gelang. Beide Fahrer notierten ihre Zeiten für die Ränge elf und zwölf. Direkt hinter ihnen platzierte sich Nico Hülkenberg auf Platz dreizehn, gefolgt von seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto auf Rang fünfzehn.

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Ausblick auf das Rennen am Sonntag

Trotz des Rückschlags durch die Startplatzstrafe zeigt sich Kimi Antonelli optimistisch für die kommende Veranstaltung. Er betonte, dass das Team die notwendigen Voraussetzungen geschaffen habe, um am Tag des Rennens eine echte Chance auf den Sieg zu haben. Die Erfahrung und das Tempo, die im Qualifying gezeigt wurden, deuten auf eine starke Grundlage hin. Der neue Weltmeister plant aktiv, die verlorenen Positionen im Rennen aufzuholen und von Platz sechs aus einen Angriff auf die Spitze zu starten. Die Strategie wird darauf abzielen, die Lücke zu den vorne startenden Fahrern so schnell wie möglich zu schließen.

Bedeutung der Pole Position in Las Vegas

Historische Daten aus der neu belebten Formel-1-Veranstaltung in Las Vegas unterstreichen die hohe Bedeutung der Startplätze. Bei allen bisherigen Rennen in dieser speziellen Location ist der Sieger stets aus der ersten Startreihe gekommen. Diese Statistik erhöht den Druck auf die Piloten in der vorderen Reihe erheblich. Max Verstappen und George Russell stehen unter besonderer Beobachtung, da ein Start von vorne statistisch gesehen die beste Voraussetzung für einen Podestplatz bietet. Für Kimi Antonelli bedeutet Rang sechs eine zusätzliche Herausforderung, da er mehr Fahrzeuge überholen muss, um in den Kampf um die Spitzengruppe einzugreifen.