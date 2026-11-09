Anton Corbijns Neuer Thriller über Patricia Highsmith im Tessin

Regisseur Anton Corbijn und Helen Mirren erzählen im neuen Psychothriller die Geschichte der Schriftstellerin Patricia Highsmith in der Schweiz.

Der niederländische Fotograf und Regisseur Anton Corbijn hat mit dem Psychothriller "A Talent for Murder" ein neues cineastisches Werk vorgelegt, das sich intensiv mit der literarischen Welt der berühmten Schriftstellerin Patricia Highsmith auseinandersetzt. Die Handlung konzentriert sich auf einen jungen Verlagsmitarbeiter, der in das Tessin reist, um Highsmith davon zu überzeugen, einen weiteren Roman aus der Reihe um den berüchtigten Protagonisten Tom Ripley zu verfassen. Dieser Stoff basiert auf dem Theaterstück "Switzerland" der australischen Autorin Joanna Murray-Smith und wurde von Corbijn für die Leinwand adaptiert.

Kinostart und Besetzung des Psychologischen Thrillers

In der Produktion übernimmt die Oscar-Preisträgerin Helen Mirren die Hauptrolle der Patricia Highsmith und verkörpert die Autorin auf eine Weise, die als bravourös, geheimnisvoll, spielerisch und erstaunlich giftig beschrieben wird. Der junge Verlagsangestellte Edward Ridgeway wird von Alden Ehrenreich dargestellt, der nach Tegna reist, um Highsmith in ihrem noblen Chalet zu besuchen. Der Film wurde während des Zurich Film Festivals (ZFF) im Gespräch mit blue News ausführlich vorgestellt, wobei Corbijn Einblicke in seine künstlerische Vision gab.

Also read Roth und Werner verbindet «eine der schönsten Rivalitäten»

Die Geschichte hinter dem Drehbuch und der Entstehung

Die zentrale Handlung dreht sich um die Bitte von Edward Ridgeway, dass Patricia Highsmith einen neuen Ripley-Krimi schreiben möge. Die Vorgeschichte im Film gibt an, dass die letzte Person, die diesen Versuch unternahm, nicht mehr beim Verlag aufgetaucht ist und spurlos verschwunden ist. Dies schafft eine angespannte Atmosphäre, bevor Edward überhaupt Highsmith trifft. Ihre erste Begegnung verläuft alles andere als reibungslos, da die renommierte Autorin zunächst absolut nichts von der Idee wissen will.

Highsmith verhält sich im Gespräch stur, abschätzig und distanziert, lässt Edward jedoch eine einzige Chance. Sie gibt ihm genau einen Tag Zeit, um sie mit einer originellen Idee für einen "perfekten Mord" zu überzeugen. Dieser Zeitdruck und das intellektuelle Duell bilden das Kerngerüst der Erzählung. Der Film nutzt dieses Setting, um die Grenzen zwischen Realität und Fiktion im Verlauf der Handlung immer weiter verschwimmen zu lassen, während Edward an seinem Entwurf arbeitet und dabei selbst zur Romanfigur wird.

Advertisement

Kritik an der Umsetzung und schauspielerische Leistung

Obwohl das Konzept für die Geschichte als großartig und der Aufbau als spannend bewertet wird, überzeugte die Darstellung von Alden Ehrenreich in der Doppelrolle nicht durchgängig. Kritikpunkte sind, dass er teilweise zu offensichtlich boshaft dargestellt wird und einige Ereignisse aus der Buchvorlage banal wirken. Dennoch sind die Kammerspielgespräche zwischen Edward und Patricia Highsmith als durchweg großartig einzustufen. Helen Mirren zeigt an der Rolle deutlichen Spaß und wirkt beim Prüfen und Folterspannen ihres Gastes raffiniert.

Anton Corbijns Verbindung zur Schweiz und zu Musiklegenden

Neben der literarischen Adaption stehen auch die persönlichen Verbindungen des Regisseurs zur Szene und zum Drehort im Fokus. Anton Corbijn ist in erster Linie für seine enge, seit den 1980er Jahren dauernde Zusammenarbeit mit den Rockbands U2 und Depeche Mode bekannt. Er prägt seit Jahrzehnten deren Erscheinungsbild massgeblich und galt als enger Vertrauter. Depeche Mode fotografierte er zuletzt im Jahr 2023 für das neue Album "Memento Mori".

Brandaktuell hat er zudem Regie beim Musikvideo zur neuen Single von U2 geführt. Über die Jahre hinweg fotografierte er zahlreiche weitere berühmte Musikerinnen und Musiker, darunter Tina Turner, die Rolling Stones und Bryan Adams. Ein enger Bezug besteht auch zu einer Schweizer Band, was im Interview am Zurich Film Festival erwähnt wurde. Die idyllische Schweizer Berglandschaft im Tessin dient im Film nicht nur als Kulisse, sondern wird selbst zum Thema, da Corbijn eine eigene starke Verbindung zur Schweiz pflegt.