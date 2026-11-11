Antisemitische Schmierereien am Hotel Palace Maloja

Am Hotel Palace in Maloja wurden antisemitische Parolen und ein Hakenkreuz entdeckt. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt, während Hoteldirektor Frank Amin Karama empört reagiert.

Bei dem renommierten Hotel Palace im Schweizer Kurort Maloja im Kanton Graubünden haben sich unbekannte Täter an der Fassade eines Nebengebäudes strafbar gemacht. In den vergangenen Tagen tauchten dort eine Schmiererei mit der judenfeindlichen Aufschrift "We hate Jews" sowie ein Hakenkreuz auf. Diese Vorkommnisse lösen bei der lokalen Führungsebene und den Behörden massive Empörung aus, da sie einen direkten Angriff auf die jüdische Gemeinschaft darstellen.

Tatort und Entdeckung des Vorfalls

Die antisemitische Hassparole wurde am Sonntag an der Fassade des Clubhauses angebracht, welches als freistehender Pavillon vom Hauptgebäude des Hotels getrennt ist. Der Hoteldirektor Frank Amin Karama erfuhr von der Tat erst, nachdem er von der Nachrichtenagentur Keystone-SDA für eine Stellungnahme kontaktiert worden war. Er gab an, seit Sonntag hauptsächlich im Inneren des Hauses gearbeitet zu haben und den Vorfall daher zunächst nicht bemerkt zu haben.

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Karama bezeichnete die Entdeckung als absolut ekelhaft und betonte, dass er unverzüglich Strafanzeige erstatten werde. Zudem sei es seine Priorität, dafür zu sorgen, dass der Schriftzug so schnell wie möglich entfernt wird, um das negative Symbol von der Immobilie zu tilgen. Die Polizei bestätigte den Eingang der Meldung und nahm daraufhin offizielle Ermittlungen auf.

Mögliche Täterschaft und historische Kontexte

Hoteldirektor Frank Amin Karama ist überzeugt, dass es sich bei den Tätern um Personen aus der näheren Umgebung handelt. Als Begründung führt er eine Auseinandersetzung an, die er erst diesen Sommer mit einer ihm namentlich nicht bekannten Person geführt hatte. Diese Person hatte sich damals kritisch über die Anwesenheit von Jüdinnen und Juden im Hotel geäussert, was Karama als Vorboten dieser Eskalation wertet.

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Laut Karama ist dies nicht das erste Mal, dass solche Vorfälle passieren. Das Hotel blicke auf eine dreizehnjährige Geschichte zurück, in der eine grosse jüdische Stammkundschaft besteht. Zwischen dem Haus und dieser Klientel bestehe ein hervorragendes Verhältnis, welches durch derartige Handlungen schwer verletzt werde.

Karama stellte klar, dass Antisemitismus in keinem Fall zu rechtfertigen sei. Wenn man politische Haltungen eines Aggressorstaates kritisieren wolle, müsse man sich nicht an einer ganzen ethnischen oder religiösen Gruppe vergreifen. Dies unterstreicht seine Ablehnung jeglicher kollektiver Schuldzuweisungen gegenüber jüdischen Gästen.

Weitere Vorfälle und Reaktionen der Verbände

Die Kantonspolizei Graubünden hat bestätigt, bereits Kenntnis von einem weiteren ähnlichen Vorfall zu besitzen, der sich bereits im Januar ereignet hatte. Auf dem Areal des Hotels Kulm, welches ebenfalls in Maloja liegt, waren zuvor antisemitische Parolen gefunden worden. Dies deutet auf eine Serie von Angriffen in diesem spezifischen geografischen Raum hin, die die Sicherheitsbehörden nun gemeinsam untersuchen.

Auch Jonathan Kreutner, der Generalsekretär des Dachverbands der Israelitischen Gemeinden der Schweiz, reagierte betroffen auf die Meldungen. Er erklärte gegenüber Keystone-SDA, dass die Verwendung von Grossbuchstaben, das spezifische Schriftbild und die offen judenfeindliche Tonalität der neuen Schmiererei deutliche Parallelen zu früheren Fällen aufweisen.

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Kreutner erwähnte zudem zwei weitere antisemitische Schmierereien, die bereits im Sommer 2025 registriert wurden. Damals wurden die Worte "Zyklon B" und "Fuck Jews" auf einem Verteilerkasten angebracht. Wenige Tage später fand man in der Nähe eines Hotels mit koscherem Sommerbetrieb weitere Beleidigungen. Obwohl die fehlerhafte Darstellung des Hakenkreuzes und die Wortwahl Ähnlichkeiten zeigen, lässt sich daraus laut Kreutner nicht zwingend auf dieselbe Täterschaft schliessen.