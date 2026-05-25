Antiquitätenladen in Erlinsbach SO überfallen: Vier mutmassliche Täterinnen flüchteten mit Beute

Ein Antiquitätenladen in Erlinsbach SO wurde am Sonntagnachmittag von vier unbekannten Frauen überfallen. Die Täterinnen flüchteten mit der Beute in Richtung Dorfplatz. Der 89-jährige Ladenbesitzer, ein Armenier aus der Türkei, wurde leicht verletzt und muss ins Spital gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Der Laden eines 89-jährigen Mannes in Erlinsbach SO ist am Sonntagnachmittag von vier unbekannten Frauen überfall en worden. Die vier Täterinnen flüchteten zusammen mit der Beute in Richtung Dorfplatz.

Vier unbekannte Frauen haben am Sonntagnachmittag den Antiquitätenladen eines 89-jährigen, eingeschränkten Mannes, der den Laden privat führt, überfallen. Er ist Armenier aus der Türkei und sitzt im Rollstuhl. Nach dem Überfall musste er mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden, ist aber wieder zuhause. Die Angehörigen und der betroffene Mann wollen gegenüber 20 Minuten keine Auskunft geben. Unser Reporter trifft sie in Erlinsbach vor dem Laden an





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