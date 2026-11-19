Der KI-Hersteller Anthropic startet mit einem Kursplus von 34 Prozent an der Börse. Der Börsenwert erreicht zwei Billionen Dollar. Details zum Einsatz der Mittel.

Die KI-Entwicklerfirma Anthropic hat einen historischen Börsenstart an der US-Börse Nasdaq hingelegt, der die Erwartungen der Finanzmärkte weit übertraf. Der Aktienkurs stieg im ersten Handel sofort auf 111,50 Dollar an, was einem deutlichen Plus von über einem Drittel gegenüber dem offiziellen Ausgabepreis entspricht. Durch diesen starken Start hat sich der Börsenwert des Unternehmens auf zwei Billionen Dollar belaufen.

Aktienstart übertrifft Ausgabepreis deutlich

Anthropic-Chef Dario Amodei feiert den erfolgreichen Start der Aktie an der Börse. Mit einem Kurs von 111,50 US-Dollar landete das Wertpapier gut 34 Prozent über dem festgelegten Ausgabepreis. Dieser starke Marktstart unterstreicht das enorme Investoreninteresse an den fortschrittlichen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die das Unternehmen anbietet. Die positiven Marktreaktionen zeigen, dass Anleger stark in die Zukunftsfähigkeit der KI-Technologie von Anthropic investieren.

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Milliarden für Rechenleistung und Infrastruktur

Ein Großteil der bei der Kapitalaufnahme generierten Mittel fließt direkt zurück an Anthropic. Das Unternehmen plant, die eingesammelten Milliardenbeträge intensiv in Investitionen in Rechenleistung zu stecken. Diese Infrastruktur ist notwendig, um die eigenen fortschrittlichen KI-Modelle weiterzuentwickeln und wettbewerbsfähig zu halten. Für die kommenden Jahre veranschlagt Anthropic dafür Ausgaben von 895 Milliarden Dollar, was die enorme Skalierung des Geschäftsmodells widerspiegelt.

Vorzeitige Verkäufe und Millionäre im Team

Neben den Unternehmensinvestitionen wurden zugleich Aktien von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten. Medienberichten zufolge macht der Börsengang aber auch mehrere tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären, zumindest auf dem Papier. Dieser Effekt unterstreicht den wirtschaftlichen Erfolg für die Belegschaft, die das Unternehmen mit aufgebaut hat. Die finanzielle Wertschöpfung verteilt sich somit nicht nur auf die Gründer, sondern breiter auf die Mitarbeiterschaft.

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Konkurrenz zu OpenAI und strategische Ausrichtung

Anthropic wurde erst vor knapp sechs Jahren gegründet - und zwar von einem Team, das den ChatGPT-Entwickler OpenAI verließ. Die Gründer um die Geschwister Dario und Daniela Amodei waren zu der Einschätzung gekommen, dass bei OpenAI nicht genug die Risiken Künstlicher Intelligenz beachte. Anthropic richtete sich vor allem auf das Geschäft mit Unternehmen und Behörden aus und überholte nun OpenAI auf dem Weg an die Börse.

Weiterer Verzug bei der US-Einbürgerung von OpenAI

Der Konkurrent OpenAI verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr und verwies dabei unter anderem auf eine negative Stimmung gegenüber der Technologie in der Gesellschaft. Dieser Kontrast zeigt, wie unterschiedlich die beiden Unternehmen ihren Markteintritt gestalten. Während Anthropic mit Fokus auf Sicherheit und Unternehmenskunden jetzt an die Börse geht, bleibt OpenAI vorerst abwartend. Die Unterschiede in der Strategie könnten langfristig die Landschaft der KI-Branche maßgeblich beeinflussen.