Anthropic sperrt Top‑KI‑Modelle nach Anordnung der US‑Regierung

Die US‑Behörden haben Anthropic angewiesen, den Zugang zu den KI‑Modellen Fable 5 und Mythos 5 für alle ausländischen Nutzer zu blockieren, weil sie ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen. Anthropic kritisiert unklare Vorgaben und hat rechtliche Schritte eingeleitet.

Anthropic hat den Zugang zu seinem neuesten KI‑Modell nach einer Anordnung der US‑Regierung sofort gesperrt. Die Behörde verlangte, dass alle ausländischen Nutzer - einschließlich derjenigen, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten, und sogar die eigenen Angestellten von Anthropic - keinen Zugriff mehr auf die Modelle Fable 5 und Mythos 5 erhalten dürfen.

In einer kurzen Stellungnahme erklärte das Unternehmen, dass die Sperrung innerhalb von Stunden umgesetzt werden musste, weil die Regierung ein mögliches Sicherheitsrisiko identifiziert habe. Laut den Behörden habe Anthropic eine Methode kennen gelernt, mit der die in der Software eingebauten Beschränkungen umgangen werden könnten. Diese Sorge begründet sich in den außergewöhnlichen Fähigkeiten von Mythos, bislang unentdeckte Schwachstellen in jahrzehntalten Software‑Komponenten aufzuspüren. Früher wurden diese Funktionen ausschließlich von US‑Behörden und ausgewählten Unternehmen genutzt, um kritische Lücken zu schließen.

Nun befürchten die Verantwortlichen, dass dieselbe Technologie in die falschen Hände geraten und als mächtige Cyberwaffe missbraucht werden könnte. Das Modell Fable 5, das nur wenige Tage nach dem Start von Mythos 5 veröffentlicht wurde, basiert auf derselben Kerntechnologie, jedoch mit aktivierten Beschränkungen für die Cyber‑ und Biotechnologie‑Fähigkeiten. Mythos 5 selbst bleibt eine nicht öffentliche Vollversion, die ausschließlich für Regierungsbehörden und streng ausgewählte Unternehmenspartner vorgesehen ist.

Anthropic betont, dass die Informationen, die es von der Regierung erhalten hat, unvollständig seien und dass das Unternehmen lediglich einen internen Bericht geprüft habe, der vermutlich der Auslöser der Anordnung war. In diesem Bericht wurden die Möglichkeiten der KI beschrieben, spezifische Programmcodes zu analysieren und automatisch zu korrigieren - ein Feature, das laut Anthropic auch bei anderen Anbietern, etwa OpenAI mit dem Modell GPT‑5.5, vorhanden sei.

Das Unternehmen ist nicht einverstanden damit, dass dadurch Software, die von Hunderten Millionen Nutzern verwendet wird, blockiert wird, obwohl die Sicherheitsmaßnahmen für Fable 5 bereits umfassend getestet worden seien. Ironischerweise hatte Anthropic‑Chef Dario Amodei erst vor wenigen Tagen öffentlich gefordert, dass die Regierung potenziell gefährliche KI‑Systeme blockieren solle - jedoch nur auf Basis transparenter Verfahren und klarer technischer Kriterien.

In der aktuellen Situation fehlt ihm nach eigener Aussage diese Transparenz, was zu einem Konflikt zwischen dem Unternehmen und den US‑Behörden führt. Trotz des wachsenden Drucks versucht Anthropic, seine Position zu verteidigen und hat rechtliche Schritte eingeleitet, um die Anordnung anzufechten. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen für die US‑Regierung wegen seiner herausragenden Cybersicherheitsfähigkeiten von großem Interesse. Die Zukunft von Fable 5 und Mythos 5 bleibt ungewiss, während die Debatte über die Regulierung leistungsstarker KI‑Modelle weiter an Fahrt aufnimmt





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