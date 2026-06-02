Anthropic reicht vertraulich Börsengang ein - Rivale von OpenAI mit 900-Milliarden-Bewertung

Das KI-Unternehmen Anthropic hat vertraulich einen Börsengang beantragt. Die Bewertung liegt zuletzt bei 900 Milliarden Dollar. OpenAI-Chef Sam Altman betont, seine Firma habe es nicht eilig.

Das KI-Unternehmen Anthropic , der schärfste Rivale von OpenAI, hat vertraulich einen Antrag für einen Börsengang eingereicht. Der Börsengang könnte einer der drei größten des Jahres werden - Anthropic wurde zuletzt mit 900 Milliarden Dollar bewertet.

Die Einreichung erfolgte zunächst vertraulich, wie Anthropic mitteilte. Damit bleiben Geschäftsinformationen zunächst unter Verschluss, während die Unterlagen von der US-Börsenaufsicht SEC geprüft werden. Das Unternehmen schloss zuletzt eine 65 Milliarden Dollar schwere Finanzierungsrunde zu einer Gesamtbewertung von 900 Milliarden Dollar ab. Auch OpenAI werden Börsenambitionen nachgesagt, die in ähnlichen Dimensionen liegen könnten.

Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX, in der inzwischen auch seine KI-Firma xAI aufgegangen ist, könnte bereits Mitte Juni an die Börse gehen. Dabei wird Medienberichten zufolge eine Gesamtbewertung von bis zu 1,8 Billionen Dollar angestrebt. Mit den demnach erhofften Erlösen von bis zu 80 Milliarden Dollar wäre es der mit Abstand größte Börsengang. OpenAI-Chef Sam Altman sagte nach der Anthropic-Ankündigung, seine Firma sehe sich nicht im Rennen darum, wer zuerst an der Börse notiert sein wird.

'Wir werden es machen, wenn wir glauben, dass es Sinn ergibt', betonte er in einem Interview des Senders CNBC. Vor einigen Monaten berichtete die Website 'The Information', OpenAI-Finanzchefin Sarah Friar halte das Unternehmen noch nicht reif für einen Börsengang. OpenAI wies damals zurück, dass es bei dem Thema Differenzen in der Führungsetage gebe. Zugleich gibt es nach wie vor Zweifel, ob die Investitionen von hunderten Milliarden Dollar in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz am Ende wieder zurückverdient werden können.

Altman sagte dazu bei CNBC, man werde nach seiner Einschätzung in einem oder zwei Jahren besser erkennen können, dass sich die hohen Ausgaben rechnen. Der Schritt von Anthropic unterstreicht den wachsenden Wettbewerb im KI-Sektor. Während OpenAI weiterhin als Marktführer gilt, drängen immer mehr gut finanzierte Start-ups an die Börse, um Kapital für die teure Entwicklung zu sammeln. Experten sehen in den Börsengängen einen Test für die Bewertungen der KI-Branche, die in den letzten Jahren rasant gestiegen sind.

Sollten die hohen Bewertungen von Anlegern bestätigt werden, könnte dies weitere Unternehmen ermutigen, den Schritt an die Börse zu wagen. Die Entwicklung bleibt spannend, da die KI-Technologie weiterhin tiefgreifende Veränderungen in vielen Branchen verspricht





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